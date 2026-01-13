13/01/2026

ՀՅԴ-ն առաջիկա ԱԺ ընտրություններից առաջ որոշում է կայացրել

infomitk@gmail.com 13/01/2026 1 min read

ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպության 29-րդ (արտահերթ) Գերագույն ժողովը, քննելով ՀՀ Ազգային ժողովի 2026 թ. ընտրություններին ՀՅԴ-ի մասնակցության ձեւաչափի հարցը, հիմք ընդունելով մարզային և քաղաքային ժողովների առաջարկությունները, ինչպես նաեւ ժողովի մասնակիցների տեսակետներն ու կարծիքները, արձանագրեց.

Հայաստանի Հանրապետությունն ու ողջ հայությունը կանգնած են աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ու անվտանգության  լրջագույն սպառնալիքների առջեւ։

Գործող վարչախմբի ապազգային եւ հակապետական քաղաքականությունը հարցականի տակ է դրել Հայաստանի պետականության ապագան եւ երկրի տարածքային ամբողջականությունը։

Իրավիճակում բեկում մտցնելու, սպառնալիքները չեզոքացնելու եւ նոր որակի ազգային պետություն կառուցելու առումով գործող վարչախմբի իշխանազրկումը հրամայական է։

Այս համատեքստում 2026 թ. սպասվող խորհրդարանական ընտրություններն անհրաժեշտ է վերածել գործող վարչախմբի վերարտադրությունը կանխելու միջոցի։

Ելնելով վերը նշված հաստատումներից՝ Գերագույն ժողովը որոշեց.

●  մասնակցել 2026 թ. ԱԺ ընտրություններին՝ նախապատվությունը տալով դաշինքային ձեւաչափին,

●  լիազորել ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնին՝ վարել ակտիվ նախընտրական բանակցություններ հավանական դաշինքի ձեւաչափի վերաբերյալ՝ ապահովելով ՀՅԴ նշանակալի դերակատարությունը եւ մոտեցումների արտացոլումը կարեւորագույն հարցերում։

ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպության 29-րդ (արտահերթ) Գերագույն ժողով
13 հունվարի, 2026 թ. Երևան

Բաց մի թողեք

1 min read

Հերացի թունելից Խանջյան թունել ճանապարհին բախվել են «Voyah», «Mercedes», «Chevrolet» ու «Toyota», վիրավnրներից 3-ը երեխաներ են. Լուսանկար

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՅԴ-ն որոշում է ընտրություններին մասնակցելու ձեւաչափը

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում հայ ցուցարար է սպանվել. Լուսանկար

11/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանի ղեկավարությունն իր «վերջին օրերի և շաբաթների» մեջ է. Ֆրիդրիխ Մերց

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխատանքից ազատել է ՊՆ համակարգում աշխատող բոլոր այն ծնողներին, որոնց զավակներն ունեն այլ երկրի քաղաքացիություն

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժամանակն է՝ Իրանի թագաժառանգը դիմել է ԱՄՆ նախագահին

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլազավր․ Շմավոն քահանան մեկ տարի առաջ թունդ ընդդիմադիր էր․ Լուսանկար

13/01/2026 infomitk@gmail.com