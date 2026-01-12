12/01/2026

Հոկտեմբերի 27-ի գործի վերաբացումից 6 տարի է անցել ․․․ Անահիտ Բախշյան

infomitk@gmail.com 12/01/2026 1 min read

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆԻՆ

Հոկտեմբերի 27-ի պետական ահաբեկչության կազմակերպիչների, հովանավորների մասով դատավարության անջատված մասի վերաբացումից անցել է 6 տարի, սակայն ոչինչ չի ասվում գործի ընթացքի մասին, ՀՀ  գլխավոր  դատախազը լռում է։

Վերջին անգամ, որպես տուժող, ում դիմումի հիման վրա 25․12․2019թ․ այս գործը վերաբացվեց, 2025թ դեկտեմբերի 12-ին նամակով դիմել եմ ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին և հանդիպում եմ խնդրել։

Դատախազությունից 30․12․2025թ․ թվակիր նամակով հայտնել են, որ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՕՐՎԱ և ԺԱՄԻ ՄԱՍԻՆ ԿՏԵՂԵԿԱՑՎԵՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԻՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անահիտ Բախշյանի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Արարատի ոստիկանները հայտնաբերել են ինքնաձիգից կրակոցներ արձակած երիտասարդին

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորություն՝ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության գործից

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գողության դեպք՝ Կոտայքի մարզում․ բնակարանից գողացել են գումար և ոսկյա զարդեր․ վնասը մոտ 3 մլն է

11/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 13-ի աստղագուշակ․ Միևնույն ժամանակ չի կարելի բացառել անձնական կյանքում աննշան անախորժությունները

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս երգչուհի Լարիսա Դոլինային դատարանի որոշմամբ կվտարեն տանից. Լուսանկար

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակի ավագանու անդամի ղեկավարած ընկերությունը 966 մլն դրամի պայմանագրեր է կնքել համայնքի հետ

12/01/2026 infomitk@gmail.com