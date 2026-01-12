Հոկտեմբերի 27-ի գործի վերաբացումից 6 տարի է անցել ․․․ Անահիտ Բախշյան

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆԻՆ
Հոկտեմբերի 27-ի պետական ահաբեկչության կազմակերպիչների, հովանավորների մասով դատավարության անջատված մասի վերաբացումից անցել է 6 տարի, սակայն ոչինչ չի ասվում գործի ընթացքի մասին, ՀՀ գլխավոր դատախազը լռում է։
Վերջին անգամ, որպես տուժող, ում դիմումի հիման վրա 25․12․2019թ․ այս գործը վերաբացվեց, 2025թ դեկտեմբերի 12-ին նամակով դիմել եմ ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին և հանդիպում եմ խնդրել։
Դատախազությունից 30․12․2025թ․ թվակիր նամակով հայտնել են, որ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՕՐՎԱ և ԺԱՄԻ ՄԱՍԻՆ ԿՏԵՂԵԿԱՑՎԵՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԻՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անահիտ Բախշյանի էջից
