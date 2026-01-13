Հունվարի 14-ի աստղագուշակ․ Վատ սովորություններից հրաժարվելու և առողջ սովորություններ զարգացնելու օր է

Օրը ուրախալի կլինի նրանց համար, ովքեր չեն ձգտում անհնարինին և բավարարվում են համեստ հաջողություններով: Կթվա, թե գրեթե յուրաքանչյուր ձեռնարկում ուշացումներ են առաջանում, և նույնիսկ վստահելի դաշնակիցների հետ դժվար կլինի ընդհանուր լեզու գտնել:
Եթե որոշակի առաջադրանքներ կարելի է պարզապես հետաձգել, ապա դա հենց այն է, ինչ դուք պետք է անեք: Իսկ այն առաջադրանքները, որոնք այժմ ուշադրություն են պահանջում, փորձեք դրանք լուծել դանդաղ՝ սկսելով փոքրից և աստիճանաբար առաջ շարժվելով։
Զգույշ եղեք ուրիշների հետ շփվելիս, փորձեք խուսափել կոշտ հայտարարություններից: Նույնիսկ կարծիքների փոքր տարբերությունը կարող է հանգեցնել թյուրըմբռնումների կամ վիրավորանքի: Եղեք ճկուն և համբերատար: Եթե ժամանակին հարթեք կոպիտ եզրերը, կպահպանեք լավ հարաբերություններ և շատ հաճելի օր կունենաք։
Խորհուրդ է տրվում խուսափել գերլարվածությունից՝ թե՛ հուզական, թե՛ ֆիզիկական: Եթե հանգամանքները թույլ են տալիս, փորձեք ավելի շատ հանգստանալ, խուսափեք տհաճ զրույցներից և մի փորձեք միանգամից լուծել բոլոր դժվար խնդիրները: Շատ օգտակար կլինի ժամանակ գտնել ոգեշնչող գործունեության, ինչպես նաև այն բաների համար, որոնք օգնում են վերականգնել էներգիան և թեթևացնել սթրեսը:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը անակնկալներ կբերի, և դրանցից ոչ բոլորն են հաճելի լինելու, բայց դուք կհաղթահարեք առաջացող ցանկացած դժվարություն։ Կարող եք առավոտն անցկացնել պարզ կենցաղային հարցեր լուծելով, ապա անցնել ավելի բարդ գործերի։ Խոյերը, ովքեր գնումներ են կատարում, չեն վատնի փողը, և օրը, ընդհանուր առմամբ, հարմար է ֆինանսական հարցերի համար։ Ձեր ներքին ձայնը կասի, թե ինչին ուշադրություն դարձնել և կօգնի ձեզ ճիշտ ընտրություն կատարել, մերժել կասկածելի առաջարկները և խուսափել անձնական ծախսերից։
Սիրելիների հետ հարաբերությունները միշտ չէ, որ հարթ կլինեն։ Հնարավոր են անհամաձայնություններ ծնողների կամ այլ տարեց հարազատների հետ։ Դուք կցանկանաք պաշտպանել ձեր դիրքորոշումը և ապացուցել, որ ճիշտ եք։ Փորձեք դա անել նրբորեն և նրբանկատորեն, որպեսզի չվիրավորեք նույնիսկ ամենազգայուն մարդկանց։ Հնարավոր են թյուրըմբռնումներ ընկերների հետ զրույցներում, բայց դուք արագ կպարզաբանեք ամեն ինչ և կգտնեք իրավիճակը լիցքաթափելու միջոց։
Երեկոյան ժամանակ հատկացրեք հանգստի համար, քանի որ հնարավոր է թեթև անհարմարություն։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրը բարենպաստ կլինի։ Աստղերի աջակցությամբ դուք կկարողանաք ավարտին հասցնել սկսածը և կյանքի կոչել թարմ գաղափարներ։ Հավանական չէ, որ ինչ-որ մեկը ձեզ օգնություն կառաջարկի կամ կկիսի ձեր անհանգստությունների բեռը, բայց դուք կկարողանաք հաղթահարել առանց նրանց։ Ավելին, շատ Ցուլեր կուրախանան ինքնուրույն գործելու հնարավորությունից՝ առանց որևէ մեկի հետ խորհրդակցելու կամ հավանություն ակնկալելու։
Ճանապարհորդողների համար կարող են առաջանալ փոքր դժվարություններ։ Սակայն դրանք կլինեն մանր թյուրիմացություններ և դժբախտ պատահարներ, ոչ թե լուրջ բան։ Հավանական են հաջող գնումներ, հնարավոր են նաև նվերներ և անակնկալներ սիրելիներից։
Դուք կարող եք կենտրոնանալ ֆինանսական խնդիրների լուծման, գործարքների կնքման և ապագա համագործակցության պայմանների քննարկման վրա։ Իրենց գործնականության շնորհիվ շատ Ցուլեր վստահություն կստանան ապագայի նկատմամբ և կամրապնդեն իրենց ֆինանսական վիճակը։
Այս օրը նաև հարմար է աշխատանքի և բիզնեսի հետ կապված ծրագրերը հանգիստ քննարկելու համար։ Հնարավոր է, որ դուք հասկանաք, թե ինչպես պետք է փոխեք ձեր վարքագիծը՝ կարիերայի արագ աճին հասնելու համար։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրը կլինի հանգիստ և լի հաճելի պահերով։ Լավ նորությունները, առաջարկները և հրավերները, հավանաբար, կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը։ Որոշ Երկվորյակներ կկարողանան ստանալ պատասխաններ վերջերս իրենց անհանգստացնող հարցերի, և դա անպայման կօգնի նրանց հասկանալ, թե ինչի վրա պետք է կենտրոնանան հիմա և ինչը հետաձգել։
Առավոտյան դուք հնարավորություն կունենաք ոչ միայն լավ ժամանակ անցկացնելու, այլև որոշ կարևոր հարցեր լուծելու։ Եթե հավաքեք ձեր մտքերը և ստեղծեք արդյունավետ տրամադրություն, կկարողանաք ոչ միայն կատարել ձեր սեփական գործերը, այլև օգնել ուրիշներին։
Կեսօրը հիանալի է ընկերների հետ հանդիպելու համար։ Դուք հեշտությամբ կգտնեք ընդհանուր լեզու նրանց հետ, կմտածեք հետաքրքիր զբաղմունքների մասին բոլորի համար և կկարողանաք աջակցել կարիքավորներին։ Մի մոռացեք ձեր սիրելիի մասին. նրանք հատկապես հիմա կարիք ունեն ձեր ուշադրությանը։ Դուք կարող եք նկատել, որ նրանք ավելի քիչ համբերատար են, քան սովորաբար, բայց ձեր զգայունությունն ու հասկացողությունը կօգնեն պահպանել ներդաշնակությունը ձեր հարաբերություններում։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Եթե կարևոր ծրագրեր ունեք, օրվան պատրաստվեք հենց սկզբից։ Նույնիսկ համեմատաբար պարզ առաջադրանքները կարող են պահանջել ձեր կենտրոնացումն ու ուշադրությունը։ Դուք պետք է հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը և երբեմն ուղղորդեք ուրիշներին՝ ապահովելու համար, որ ամեն ինչ ընթանա ըստ ծրագրի։ Նաև արժե հիշել, որ ոչ բոլոր ծրագրերն են կիրականացվեն ճիշտ այնպես, ինչպես նախատեսված է։ Այնպես որ, պատրաստ եղեք իմպրովիզացիայի և փորձեք չկորչել նոր իրավիճակներում։
Ձեր տրամադրությունը կարող է տատանվել օրվա ընթացքում, և դուք շատ իրադարձությունների ավելի սուր կարձագանքեք, քան սովորաբար։ Երբ ամեն ինչ չի ընթանում ըստ ծրագրի, հատկապես կարևոր կլինի ձեր սիրելիների աջակցությունը։ Նրանք կլինեն ձեր կողքին և պատրաստ կլինեն օգնել ձեզ իրականացնել ձեր գաղափարները։ Բացվեք նրանց առջև, կիսվեք ձեր մտահոգություններով և ուրախություններով և մի թաքցրեք ձեր անհանգստությունները։ Անկեղծությունը կօգնի ձեզ հաղթահարել ցանկացած դժվարություն և օրն ավարտել ջերմ, ընտանեկան մթնոլորտում։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Օրը կբերի մի շարք իրադարձությունների, որոնցից շատերը կլինեն լիակատար անակնկալ։ Ամեն ինչ չի ընթանա ըստ պլանի, և դուք պետք է ճկուն լինեք, վերանշանակեք հանդիպումները, մի կողմ դրեք որոշ առաջադրանքներ և ստանձնեք մյուսները։
Կառաջանան նոր մարտահրավերներ, որոնք անմիջապես չեն լուծվի։ Պատրաստ եղեք համառ լինելուն. դա կօգնի ձեզ ոչ միայն հաղթահարել խոչընդոտները, այլև գտնել նոր դաշնակիցներ։ Այսօր ձեր ունեցած հաջողությունները ուժեղ տպավորություն կթողնեն շատերի վրա։ Հնարավոր է, որ դրանց շնորհիվ շուտով ստանաք հետաքրքիր առաջարկներ։
Մտերիմների հետ շփվելիս փորձեք հանգիստ մնալ, հատկապես կեսօրին։ Կարող են խուսափել լուրջ վեճերից, բայց դա կպահանջի համբերություն։ Որոշումներ կայացնելիս հույսը դրեք ձեր փորձի և առողջ բանականության վրա, այլ ոչ թե պահական ազդակների վրա։ Հանգամանքներին հարմարվելու և դիվանագիտության ձեր ունակությունը կօգնի ձեզ խուսափել լուրջ կոնֆլիկտներից և չվիրավորել ձեզ համար թանկ մարդկանց։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Սա իսկապես հաջողակ օր կլինի ձեզ համար։ Դուք կկարողանաք ոչ միայն իրականացնել վաղուց պլանավորված նպատակները, այլև կյանքի կոչել այս երկուշաբթի առաջացած գաղափարները։ Հավանաբար, դուք պետք է արագ գործեք, բայց դա ձեզ չի հուսահատեցնի։ Ձեր ինտուիցիան կուղեկցի ձեզ և կօգնի ձեզ կողմնորոշվել նոր հանգամանքներում։
Առավոտյան շատ Կույսեր կօգտվեն իրենց տաղանդներից, կկնքեն շահավետ գործարքներ կամ կսկսեն հետաքրքիր նախագիծ։ Ցերեկը դուք նոր ծանոթություններ կհաստատեք, որոնք կարող են վերածվել ինչպես օգտակար գործնական կապերի, այնպես էլ սիրային հարաբերությունների։
Այս օրը հարմար է ճանապարհորդությունների, բացօթյա գործունեության և սպորտի համար։ Դուք կլինեք ոչ միայն զգոն և էներգետիկ, այլև շատ ուրախ, և սա անպայման կգրավի շատերին։ Նրանք, ովքեր նախկինում կասկածում էին, թե արդյոք կարող են վստահել ձեզ, թե արդյոք հաճելի է ձեզ հետ աշխատելը, կհասկանան, որ չեն կարող երազել ավելի լավ դաշնակցի մասին։
Հավանական են դրամական մուտքերը, և խոսքը բավականին զգալի գումարների մասին է։ Կասկած չկա, որ դուք կկարողանաք դրանք իմաստուն կերպով կառավարել։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը բավականին եռուն կլինի։ Երբեմն դուք զբաղված կլինեք գործերով և կշտապեք ամեն ինչ ժամանակին ավարտելու համար, մինչդեռ մյուս ժամանակներում ստիպված կլինեք սպասել, որ ուրիշները կատարեն իրենց խոստումները։ Սա կարող է շատ Կշեռքների, հատկապես երիտասարդների, նյարդայնացնել և զայրացնել՝ կայացնելով հուզական որոշումներ, որոնց համար հետագայում կզղջան։ Ավելի մեծ Կշեռքների համար փորձը և ինտուիցիան կուղեկցեն ձեզ՝ որոշելու, թե երբ և ինչ անել, որպեսզի ձեր ջանքերը արդյունք տան։
Օրը բարենպաստ կլինի սիրային հարաբերությունների համար և հիանալի է ժամադրության համար։ Եթե վերջերս ամեն ինչ հարթ չի ընթացել, մի բաց թողեք հարցերը հանգիստ և կառուցողական քննարկելու հնարավորությունը։ Դուք կկարողանաք խուսափել միմյանց վիրավորելուց, ավելորդ լարվածությունից և դժվար զրույցն ավարտել առավելագույնս դրական նոտայով։
Դուք հնարավորություն կունենաք բարելավելու ձեր ֆինանսական վիճակը։ Այս օրը հարմար է գործարքներ կնքելու համար, և որոշ Կշեռքներ կկարողանան վաճառել անցանկալի իրեր շատ շահավետ գնով։ Կեսօրին ստացված նորությունները կոգեշնչեն նրանց, ովքեր վերջերս կասկածում էին իրենց կարողությունների վրա։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Դուք հատկապես զգայուն կլինեք ձեր շուրջը կատարվող ամեն ինչի նկատմամբ, երբեմն սրտին մոտ կընդունեք այն իրադարձությունները, որոնք մեկ այլ օր ձեզ համար աննշան կթվան: Հետևեք ձեր հուզական վիճակին, փորձեք ձեզ բավարար ժամանակ տրամադրել վերականգնվելու, անհանգստություններից դադար վերցնելու և հաճելի բանի մասին մտածելու համար։
Կարող են առաջանալ որոշ աննշան դժվարություններ սիրելիների հետ շփվելիս: Դուք ամեն ինչ կանեք հակամարտություններից խուսափելու համար, բայց կա ռիսկ, որ դա բավարար չի լինի: Հիշեք, որ կարող եք վերադառնալ դժվար թեմաների քննարկմանը ավելի ուշ: Եթե այսօր չկարողանաք ընդհանուր լեզու գտնել, ավելի լավ է պարզապես դադար վերցնել և անցնել ավելի թեթև թեմաների: Որոշ ժամանակ անց դուք նկատելիորեն ավելի լավ կհասկանաք ձեր սիրելիներին և կկարողանաք հասկանալ, թե ինչ էին նրանք վարանում ասել։
Ավելին, նույնիսկ դժվար պահերին կլինեն մարդիկ, ովքեր կլինեն ձեր կողքին՝ առաջարկելով օգնություն և աջակցություն: Նրանք նաև կառաջարկեն հետաքրքիր առաջարկներ և ոգեշնչում, անհրաժեշտության դեպքում:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Եթե դուք նպատակադրվել եք ինչ-որ մեծ և բարդ բանի, պատրաստ եղեք ջանքեր գործադրել դրան հասնելու համար: Այսօրվա հաջողությունը կպահանջի քրտնաջան աշխատանք, հատկապես նրանց համար, ովքեր կենտրոնանում են գործնական խնդիրների լուծման վրա: Բախտը կարող է ձեր հակառակորդների կողմից լինել, բայց դուք կգտնեք միջոց իրավիճակը փոխելու համար, եթե հնարամիտ լինեք։
Հնարավոր են տարեց հարազատների հետ անհամաձայնություններ, ինչպես նաև վեճեր փողի և գույքի շուրջ: Դուք կկարողանաք պաշտպանել ձեր տեսակետը, եթե համբերատար լինեք և պահպանեք ձեր սառնասրտությունը։
Նոր ծանոթների հետ լեզու գտնելը նույնպես դժվար կլինի: Նրանք կարող են փորձել մանիպուլյացիաներ անել ձեզ հետ և պարտադրել իրենց կամքը: Այստեղ դուք պետք է բավականին վճռականորեն պաշտպանեք ձեր շահերը: Փորձեք չընդունել ձեզ ուղղված վիրավորական դիտողությունները անձամբ: Նրանք, հավանաբար, կանեն դրանք պարզապես ձեզ վրդովեցնելու համար: Մնացեք հանգիստ. սա կանգործունակացնի նրանց, ովքեր փորձում են հարձակվել ձեզ վրա:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Մի՛ չափազանցեք ձեր օրվա գրաֆիկը։ Դուք կշահեք հանգստանալուց, անհանգստություններից դադար վերցնելուց և պարզապես այն անելուց, ինչ ուզում եք։ Այս հանգիստ վիճակը անսովոր է շատ Այծեղջյուրների համար, բայց այն թույլ կտա ձեզ տեսնել այս օրվա բոլոր հնարավորությունները և նկատի ունենալ այն հաճելի անակնկալները, որոնք այն անպայման կբերի։
Փորձեք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել այն մարդկանց հետ, ովքեր հաճելի են ձեզ համար, աջակցում են, այլ ոչ թե քննադատում, և ովքեր գիտեն, թե ինչպես ձեզ ծիծաղեցնել։ Նրանք ձեզ դրական էներգիայի լիցք կհաղորդեն, որը դուք անպայման կարող եք ուղղորդել ինչ-որ արդյունավետ բանի։ Կարող են առաջանալ մանր անհամաձայնություններ սիրելիների հետ, բայց եթե պահպանեք բարեկամական վերաբերմունք և ցուցաբերեք փոխզիջման պատրաստակամություն, արագ կգտնեք լուծումներ, որոնք բոլորին կհաճեցնեն։
Հիշեք, որ նույնիսկ առօրյա տնային գործերը կարող են ավելի երկար տևել, քան սպասվում էր, և ճանապարհորդությունները նույնպես կարող են հետաձգվել։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Ձեզ սպասվում է համեմատաբար հանգիստ օր, որը թույլ կտա ձեզ ժամանակ հատկացնել կուտակված առաջադրանքները լուծելուն, կազմակերպչական հարցերը լուծելուն և երկար ժամանակ հետաձգված գործերը լրացնելուն։ Հավանական չէ, որ որևէ հատկապես հետաքրքիր կամ անսովոր իրադարձություն տեղի ունենա։ Այնուամենայնիվ, դուք պատճառ չեք ունենա բողոքելու ձանձրույթից, քանի որ ստեղծագործաբար կմոտենաք նույնիսկ առօրյա գործերին։
Այս օրը հիանալի է ձեր անհանգստությունները կարգավորելու, առաջնահերթություններ սահմանելու և հաջորդ քայլերը որոշելու համար։ Սա ամենահեշտ խնդիրը չէ, ուստի լավագույնն է ժամանակ հատկացնել և չբավարարվել մտքում եկող առաջին պատասխաններով։ Շատ Ջրհոսներ կշահեն մի քանի ժամ մենակ անցկացնելուց, ինչը զգալիորեն կբարելավի նրանց հուզական վիճակը։
Այնուամենայնիվ, կարևոր է ժամանակ գտնել շփվելու համար, հատկապես այն Ջրհոսների համար, ովքեր սիրում են նոր մարդկանց հետ հանդիպել։ Նրանք հնարավորություն կունենան հանդիպել շատ անսովոր մարդկանց, սովորել նրանցից ինչ-որ հետաքրքիր բան և զարգացնել նոր հոբբի։ Լուրջ հարաբերությունների սկիզբը քիչ հավանական է, բայց կլինեն շատ ոգեշնչող պահեր։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Աստղերը ձեր կողմից են։ Դուք կարող եք սա օգտագործել նոր բան սկսելու կամ երկարատև նախագծեր ավարտելու համար։ Ձեր ինտուիցիան ձեզ կասի, թե ինչի վրա կենտրոնանալ առաջին հերթին։ Այն նաև կօգնի ձեզ խուսափել անհույս նախագծերի վրա էներգիա վատնելուց, իմաստուն կերպով կառավարել ձեր գումարը և որոշել, թե ում դիմել օգնության համար։
Դուք հեշտությամբ կգտնեք ընդհանուր լեզու և՛ սիրելիների, և՛ նոր ծանոթների հետ, քանի որ դուք սուր կերպով կգիտակցեք իրավիճակները, հեշտությամբ կհասկանաք, թե ինչ է փորձում ասել ձեր զրուցակիցը, արագ կհասկանաք ուրիշների գաղափարները և կտարբերակեք նրանց դրական և բացասական կողմերը։ Զարմանալի չէ, որ շատերը կցանկանան ընկերանալ ձեզ հետ, իսկ ոմանք նույնիսկ կարող են սիրահարվել առաջին հայացքից։ Հնարավոր է, որ դուք ինքներդ էլ համակրանք զարգացնեք այսօր հանդիպած մեկի նկատմամբ, և ժամանակի ընթացքում դա կարող է վերածվել լուրջ և երկարատև մի բանի։
Սա նաև բարենպաստ օր է ձեր առողջությանը հոգ տանելու, վատ սովորություններից հրաժարվելու և առողջ սովորություններ զարգացնելու համար։
