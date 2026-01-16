Հունվարի 17-ի աստղագուշակ․ Բարեբախտաբար, շուտով բոլոր տարաձայնությունները կմնան անցյալում

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Չեն բացառվում կոնֆլիկտները: Հաճախ դրանք առաջանում են ձեր մեղքով: Կենտրոնանալով սեփական շահերի վրա, դուք քիչ եք մտահոգված ուրիշների մասին, հաշվի չեք առնում ուրիշի կարծիքը: Դա կարող է խանգարել աշխատանքում, խոչընդոտ դառնալ հեռանկարային համագործակցություն սկսելու համար: Կարելի է հասնել հաջողությունների՝ գործելով ինքնուրույն: Հնարավոր է սովորական գործերը սովորականից շատ ջանք պահանջեն: Այսօր դուք ավելի արագ եք հոգնում: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է գործուղումների համար: Դրանք սպասվածից ավելի շատ ժամանակ կզբաղեցնեն, բայց անհրաժեշտ արդյունք չեն տա:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրվա զգալի մասը դուք պետք է նվիրեք ուիշների խնդիրները լուծելուն: Ի դեպ, դուք դժվար թե դժգոհ լինեք դրանից, քանի որ խոսքը գնում է այն մարդկանց օգնելու մասին, ովքեր թանկ են ձեր համար: Կարելի է միավորվել համախոհների հետ, պայմանավորվել համատեղ գործողությունների մասին նրանց հետ, ովքեր ձեզ համակրում են: Չի բացառվում ռոմանտիկ հետաքրքրություններ գործերում: Նման հարաբերությունները վերընթաց զարգացում կունենան: Հնարավորություն կունենաք ստանալ ինչ-որ ինֆորմացիա, որը շուտով պետք կգա կամ ավելի շուտ կգտնեք կարևոր հարցերի պատասխանները: Օրվա երկրորդ կեսին նյարդային կլինեք: Վտանգ կա ինչ-որ բան մոռանալու կամ կորցնելու:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Բարենպաստ օր է ուսումնառության, ինչպես նաև ինֆորմացիայի հավաքման, հետազոտական գործունեության համար: Դուք շատ հետևողականեք և նկատում այն, ինչ չեն տեսնում մյուսները: Դժվա թե որևէ մեկը կարող է ձեզ մոլորության մեջ գցել: Դուք կարող եք բացահայտել ցանկացած խորամանկություն, ջրի երես հանել վաղեմի թշնամիներին: Օրվա երկրորդ կեսին հավանական են արդյունավետ գործնական բանակցությունները: Որոշ Երկվորյակներ կստանան առաջարկներ, որոնցից չեն ցանկանա հրաժարվել: Հնարավորություն կունենաք վերականգնել վաղեմի կապերը: Դա վերաբերում է ոչ միայն գործնական ոլորտին, այլև՝ անձնականին:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրվա սկիզբը հաջող է դասավորվում: Այն շատ հարմար է աշխատանքի և այլ կարևոր գործերի համար: Դուք կարող եք արագ լուծել խնդիրները: Ձեզ օգնում է փորձն ու ողջախոհությունը: Կարող են ի հայտ գալ հետաքրքիր գաղափարներ: Հարկ է անմիջապես քննարկել դրանք ընկերների հետ: Ձեզ կհուշեն, թե ինչպես գործել: Օրվա երկրորդ կեսին պետք է զգույշ լինել և խոհեմություն դրսևորել: Կարևոր է չտրվել գայթակղություններին: Դուք հակված եք վատնումների և կարող եք ծախսել զգալի գումար մանրունքների վրա: Նախքան ինչ-որ մեծ ձեռքբերումը, խորհրդակցեք մարդկանց հետ,ում վստահում եք:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Դուք վստահ եք ձեր ուժերի վրա, երբեմն նույնիսկ չափից դուրս: Շրջապատի խորհուրդներն և զգուշացումներն արժե հաշվի առնել: Հնարավորություն ունեք սովորել ինչ-որ օգտակար բան, ստանալ տեղեկություններ, որոնք շուտով պետք կգան: Հարկ է լինել աշխարհիկ միջոցառումներին, եթե ցանկանում եք ընդլայնել շրջանակը, կատարել նոր ծանոթություններ։ Չեն բացառվում ռոմանտիկ հետաքրքրությունները: Այսօր ձեր ուշադրությունը գրավում են մարդիկ, ովքեր նման չեն ձեզ նախկինում ճանաչածներին։ Հնարավոր է շփվելով նրանց հետ, դուք որոշեք ինչ-որ բան փոխել ձեր կյանքում և չեք զղջա:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Այս վառ, հագեցած օրը կբերի շատ հաճելի իրադարձություններ: Չեն բացառվում անսպասելի հանդիպումները, հաճելի ծանոթությունները: Շատերը ուշադրություն են դարձնում ձեր հմայքին ու գրավչությանը: Ձեզ համար հեշտ կլինի նվաճել շրջապատի համակրանքը: Հնարավորություն կունենաք տեսնելու հին ընկերներին: Նրանց հետ շփումը կուրախացնի: Օրը հարմար է կարևոր հարցերի շուրջ քննարկումների համար: Նույնիսկ եթե այս դեպքում առաջանան տարաձայնություններ, կհաջողվի գտնել մի լուծում, որը կբավարարի բոլորին: Հավանական է նորություններ ստանաք, որոնք վերաբերում են աշխատանքին և բիզնեսին: Նոր տեղեկատվությունը կօգնի խուսափել սխալներից:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Բարենպաստ օր է, հատկապես գործնական շփումների համար: Կարելի է փնտրել նոր գործընկերներ և պայմանավորվել նրանց հետ համագործակցության համար: Բայց պետք չէ մոռանալ նրանց, ում հետ դուք արդեն միասին աշխատել եք: Վերականգնել հին կապերը նույնպես օգտակար կլինի: Ի հայտ կգան անսովոր գաղափարներ: Շուտով պարզ կդառնա, թե ինչպես դրանք կյանքի կոչել: Երեկոն կուրախացնի լավ նորություններով,որոնք վերաբերում են ձեզ մոտ մարդկանց: Այդ ժամանակ հնարավոր են անսպասելի այցեր, չպլանավորված հանդիպումներ: Դուք ուրախ զրույցներ կունենաք հին ծանոթների հետ, կքննարկեք լուրերը: Չի բացառվում, որ նման խոսակցությունները ոգեշնչեն նոր գործ կսկելուն։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը դժվար է, բայց դուք, անշուշտ, պետք է ելք գտնեք ծագած բոլոր դժվարությունները հաղթահարելու և ձեր նպատակին հասնելու համար։ Օրվա առաջին կեսին օգնում է սրամտությունը: Այնտեղ, որտեղ ուրիշները փակուղում կլինեին, դուք գտնում եք սրամիտ ելք: Ավելի ուշ օգտակար կլինեն նախկինում ստացած գիտելիքները, ինչպես նաև հարուստ կենսափորձ ունեցող ծանոթների խորհուրդները: Փորձեք չնեղանալ քննադատական դիտողություններից, նույնիսկ եթե դրանց այսօր սովորականից շատ լինեն: Ձեզ կարող են մեղադրել այն բանի մեջ, ինչ դուք չեք անում: Դա ցավալի է, բայց ավելի լավ է հանգստություն պահպանեք: Այդպես շատ ավելի հեշտ կլինի շրջապատին ապացուցել ձեր ճշմարտացիությունը:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Մի հետաձգեք կարևոր գործերը ։ Օրվա առաջին կեսին զբաղվեք դրանցով: Այդպես դուք ավելի արագ կհասնեք ցանկալի արդյունքների և շատ ավելի քիչ կհոգնեք: Ավելի ուշ զգալիորեն կմեծանա հետաձգումների հավանականությունը,ի հայտ կգան թյուրիմացություններ, որոնց պատճառով չեք կարողանա սկսած գործը ավարտին հասցնել: Իրենց մասին կարող են հիշեցնել վաղեմի թշնամիները ։ Այս անգամ նրանք ինտրիգներ կմտցնեն, որպեսզի բարդացնեն ձեր կյանքը: Դժվար է լավ հարաբերություններ պահպանել ընտանիքի անդամների հետ: Այսօր ձեր հասցեին հնչում են բավական քննադատական դիտողություններ:Փորձեք դրանց հումորով պատասխանել:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ի հայտ կգան անսովոր ու պայծառ գաղափարներ: Դուք պատրաստ եք նախաձեռնություն ցուցաբերել գործերում, կարողանում եք գերել մարդկանց, ովքեր վերջերս ձեզ թերահավատորեն էին վերաբերվում: Չեն բացառվում հաջող գործարքները և շահավետ գնումները: Հնարավոր են դրամական ձեռքբերումներ անսպասելի աղբյուրից: Օրը հարմար է ուսման համար: Դուք մտապահում եք ցանկացած տեղեկատվություն, որը կարող է օգտակար լինել: Շատ օգտակար են շփումները այն մարդկանց հետ, ովքեր կիսում են ձեր շահերը և տեսակետները ։ Դուք կարող եք ակնկալել հին ընկերների աջակցությունը: Ամենադժվարին պահերին նրանք ձեր կողքին են:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրը հագեցած է ։ Ձեզ սպասվում են շատ հետաքրքիր բաներ, և դրանցից ոչ մեկը չեք ուզում հետաձգել: Դուք հակված են հոգ տանել ուրիշի բարեկեցության մասին ոչ պակաս, քան ձեր սեփականի, չեք հրաժարվում օգնել նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն ։ Չեն բացառվում հաճելի ծանոթությունները, որոնք ռոմանտիկ կամ բարեկամական հարաբերությունների սկիզբ կարող են դառնալ: Դուք կարող եք բարենպաստ տպավորություն թողնել: Հաճախ ձեր գաղափարները աջակցություն են ստանում, որի շնորհիվ հաջողվում է դրանք արագ կյանքի կոչել:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Բարենպաստ օր է: Դուք լավատեսորեն եք տրամադրված, պատրաստ եք խանդավառությամբ ձեռնամուխ լինել բարդ առաջադրանքների լուծմանը:Նոր գործերը ձեզ չեն հոգնեցնում: Դուք շատ արագ հասկանում եք,թե ձեզանից ինչ է պահանջվում և ինչպես հասնել ցանկալի արդյունքի: Հեշտ կլինի կարգավորել գործնական հարաբերությունները նոր գործընկերների հետ: Չի բացառվում երկարատև համագործակցության սկիզբ, որը մեծ շահույթ կբերի: Վատ են դասավորվում անձնական հարաբերությունները: Բարեբախտաբար, շուտով բոլոր տարաձայնությունները կմնան անցյալում:
