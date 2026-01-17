Հունվարի 18-ի աստղագուշակ․ Դուք կարող եք հեշտությամբ գրավել մարդկանց համակրանքը

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Ձեզ սպասվում է հաջող օր՝ լավ գաղափարներով: Դուք չեք վախենում կայացնել օրիգինալ որոշումներ, գործել այնպես, ինչպես հուշում է ինտուիցիան՝ ավանդույթներին հետևելու փոխարեն: Շատ գործնական հարցեր հաջողությամբ են լուծվում շնորհիվ ձեր հաստատակամության: Դուք չեք հանձնվում այնտեղ, որտեղ մյուսները նահանջել են: Առավել համառ Խոյերը հնարավորություն կունենան կարիերայում հաջողություն գրանցել: Մեկ անգամ չէ, որ այսօր ձեզ օգտակար կլինի ամենատարբեր մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու հմտությունը: Երեկոյան ժամերին հնարավոր են ծանոթություններ, որոնք կստանան ռոմանտիկ շարունակություն: Մի վախեցեք նախաձեռնություն ցուցաբերել:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրը կարող է խնդիրներ բերել և դրանք դժվար թե հաջողվի արագ լուծել: Ուստի, համբերատար եղեք և ոչ մեկի թույլ մի տվեք շտապեցնել ձեզ: Կիսվեք իրենց գաղափարներով միայն հուսալի մարդկանց հետ: Անցանկալի է պետական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմումները: Հնարավոր են փաստաթղթերի ձևակերպման հետ կապված ուշացումներ: Պահպանեք ձեր հեղինակությունը:Մարդիկ, ում մասին դուք նախկինում բարձր կարծիքի եք եղել, կարող են հիասթափեցնել, հիմարություններ ասել կամ անել: Լրջորեն մտածեք, թե արժե արդյոք շարունակել հարաբերությունները:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրը անհանգիստ, հագեցած կլինի և հավանաբար ձեզ դուր կգա: Անընդհատ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ձանձրանալու կամ ինչ-որ տհաճ բաների մտածելու ժամանակ բոլորովին չկա: Հնարավոր են անսպասելի հանդիպումներ: Հնարավորություն կունենաք ծանոթանալ մի մարդու հետ, ով կօգնի ձեզ շատ բաների կյանքում նորովի նայել: Կարող եք արագ հավաքվել ուղևորության համար: Կարող եք մի օրում լինել շատ տեղերում:Նոր տպավորությունները կոգևորեն և ոգեշնչեն: Որոշ Երկվորյակներ կհայտնաբերեն իրենց ստեղծագործական ունակությունները, տաղանդը, որոնց մասին նախկինում չեն իմացել։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը հաջող կդասավորվի, եթե հույսը դնեք միայն ինքներդ ձեր վրա՝ գոնե առավել կարևոր գործերում: Սխալ կլինի սպասել աջակցության, նույնիսկ եթե նախկինում խոստացել են օգնել: Փորձեք սովորել ուրիշների սխալներից:. Կարող է բարդ կերպով զարգանալ հարաբերությունները գործընկերների հետ, բացառված չեն տարաձայնությունները և վեճերը: Ղեկավարությունը կանգնելու է ձեր կողքին, բայց դա կլինի ոչ միանգամից: Նախ, դուք պետք է հաղթահարեք մի քանի տհաճ պահեր: Աշխատեք չենթարկվել սադրանքներին և առավելագույնս հանգիստ պաշտպանել ձեր տեսակետը:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Դուք շատ լուրջ եք վերաբերվում ցանկացած գործի, որով զբաղվում եք, և հենց դա էլ օգնում է ձեզ հասնել հաջողության: Կարելի է ավարտին հասցնել այն, ինչ սկսել էիք նախկինում: Արդյունավետ են անցնում գործնական բանակցությունները: Չեն բացառվում երկարատև համագործակցության մասին առաջարկները: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է ընկերների հետ հանդիպումների և ռոմանտիկ ժամադրությունների համար: Այն խոստանում է շատ դրական հույզեր: Հավանական են հաճելի անակնկալները, անսպասելի նվերները: Հնարավորություն ունեք ուրախացնել մտերիմներին: Հաջող կլինեն փոքր գնումները:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրը լավ է դասավորվում ։ Դուք կարող եք ելք գտնել աշխատանքային հարցերը արագ լուծելու համար: Կարող եք աջակցություն ստանալ ազդեցիկ մարդկանցից: Արդյունավետ են անցնում գործնական բանակցությունները: Կարող են ի հայտ բոլորովին նոր խնդիրներ: Հավանական են չպլանավորված դրամական ձեռքբերումները, շահավետ գործարքները: Անձնական հարաբերություններում չի բացառվում փոփոխություններ դեպի լավը: Մի երկմտեք և արեք առաջին քայլը, խոստովանեք ձեր զգացմունքների մասին:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Մի շտապեք և ռիսկի մի դիմեք։ Օրը հաջող կդասավորվի, եթե լուրջ և հետևողական լինեք: Ձեզ մոտ լավ է ստացվում ապագայի պլաններ կազմելը: Ինտուիցիան հուշում է, թե ինչպես կարող են զարգանալ իրադարձությունները: Դուք ճիշտ եք գնահատում ձեր հնարավորությունները և շրջապատի մտադրությունները: Հնարավորություն կունենաք ամրապնդել գործնական կապերը: Չի բացառվում, որ մարդիկ, ովքեր նախկինում ձեզ թերագնահատում էին, կփոխեն իրենց կարծիքը: Տարաձայնությունները և վեճերը հնարավոր են, բայց դժվար թե դրան երկար ձգձգվեն: Ձեզ հաջողվում է համոզել ուրիշներին ձեր ճշմարտացիությունը: Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ է ուսման համար:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Ավելի լավ է հույսը դնել միայն սեփական ուժերի վրա։ Այսօր դժվար կլինի պայմանավորվել համատեղ գործողությունների մասին: Երբեմն ձեզ սխալ են հասկանում նույնիսկ հին ծանոթները, ում հետ դուք նախկինում միշտ ընդհանուր լեզու եք գտել: Նման պահերին հատկապես կարևոր է զգացմունքները վերահսկողության տակ պահել: Կարևոր է չխառնել գործնական և անձնական շահերը: Ցանկացած թեթևամտության դրսևորում այսօր անցանկալի է: Եթե լուրջ տրամադրվեք, ապա կարող եք հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Հեշտ չէ, բայց պետք է ամեն ինչին իրատեսորեն նայել: Փորձեք զոհ չգնալ ֆանտազիաներին, հատկապես, եթե հարցը վերաբերում է շրջապատի հետ մարդկանց հարաբերություններին ։ Ցանկալին իրականություն համարելով, դուք ինքներդ ձեզ գցում եք ծուղակը: Չի բացառվում անսպասելի կոֆլիկտները աշխատանքում, տարաձայնություններն այն մարդկանց հետ, որոնք նախկինում միշտ ձեր կողմից են եղել: Դժվար է գնահատել սեփական ուժերը։ Գերագնահատելով այն, դուք նախաձեռնում եք մի գործ, որն այս պահին անհնար է հաղթահարել: Ավելի լավ է սպասել ավելի բարենպաստ պահի,որպեսզի ստանաք ցանկալի արդյունքն առանց ավելորդ ջանքերի:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ամեն ինչ չէ հեշտ տրվում, սակայն դուք լավատեսորեն եք տրամադրված: Հենց դրա շնորհիվ է, որ հաջողվում է հաղթահարել բազմաթիվ գործեր: Հավանական են անսպասելի, բայց շատ գայթակղիչ առաջարկները: Հնարավորություն կունենաք լինել ինչ-որ հետաքրքիր վայրերում: Օրվա երկրորդ կեսին դուք կկարողանաք լուծել կարևոր գույքային և ֆինանսական հարցերը: Գործնական ինտուիցիան այդ ժամանակ շատ սուր է: Հնարավոր են փոքրիկ տարաձայնություններ մտերիմների հետ: Ոչ միշտ է շրջապատը հասկանում ձեզ: Բավարար ժամանակ է պետք, որպեսզի հանգիստ խոսեք ու ամեն ինչ պարզեք:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրը բարենպաստ կլինի, եթե դուք կարևորություն և շատ մեծ նշանակություն չտաք մանրուքներին, ուշադրություն չդրաձնեք լուրերին և չվստահեք չստուգված տեղեկատվությանը: Կենտրոնանացեք այն բանի վրա, ինչը ձեզ համար իրոք կարևոր է և կտեսնեք, թե ինչպես կարելի է հաջողության հասնել, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի ստանալ ցանկալի արդյունքը: Դուք հաճախ պետք է օգնեք շրջապատին: Տանը սովարականից շատ հոգս կարող է առաջանալ: Չեն բացառվում չպլանավորված ծախսերը: Սակայն, ձեր ֆինանսական վիճակը լուրջ սպառնալիք չի կրի:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Բարենպաստ օր է նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են շուրջը տեղի ունեցող իրադարձություններով և պատրաստ են սովորել: Չի բացառվում, որ այսօրվա իրադարձությունները կստիպեն ձեզ նոր հայացքով նայել շատ բաների, փոխել ձեր վերաբերմունքը սովորական բաների նկատմամբ: Հավանական են անսովոր ժամադրությունները: Դուք կարող եք հեշտությամբ գրավել մարդկանց համակրանքը: Ճիշտ ժամանակն է ստեղծագործելու և իմպրովիզներ անելու:
