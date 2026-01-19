Հունվարի 20-ի աստղագուշակ․ Ճիշտ գնահատեք ձեր ուժերն ու հնարավորությունները

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Դժվար կլինի կենտրոնանալ գործերի վրա: Ստիպված եք շեղվել խոսակցություններով, որոնք միշտ չէ, որ ձեզ հետաքրքիր են, ինչպես նաև երկար բանավիճել՝պնդելով ձեր տեսակետը: Առօրյա աշխատանքը կտրվի ավելի ծանր, քան սովորաբար, հատկապես, եթե ստիպված եք աշխատել այն մարդկանց հետ, ում լավ չեք ճանաչում և վստահություն չեն ներշնչում: Կանայք հաճախ ձեզ հանում են հավասարակշռությունից անտեղի մեկնաբանություններով: Աշխատեք չենթարկվել սադրանքների: Եվ եթե վեճ բռնկվի, հարաբերությունները վերականգնելը դժվար կլինի: Իրենց մասին կարող են հիշեցնել վաղեմի թշնամիները, բայց հիմա դուք չպետք է զոհ գնաք նրանց ինտրիգներին:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրը հանգիստ է և հաճելի: Հազիվ թե այն կնշանավորվի զգալի հաղթանակներով և գործերի առաջխաղացմամբ: Փոխարենը, հնարավոր կլինի ավարտին հասցնել այն, ինչ սկսել էիք ավելի շուտ: Կլուծեք բոլոր այն խնդիրները, որոնց մասին վերջին շրջանում շատ եք մտածել: Որոշ Ցուլեր կնկատեն շատ բաներ, որոնց նախկինում ուշադրություն չէին դարձրել և կփոխեն վերաբերմունքը սովորական բաների նկատմամբ: Ընկերների հետ հանդիպումները կուրախացնեն: Հնարավորություն կունենաք վերականգնել որոշ վաղեմի կապեր, բարելավել հարաբերությունները նրանց հետ, ում հետ երկար ժամանակ չէր հաջողվում ընդհանուր լեզու գտնել ։ Հնարավոր են հաջող զուգադիպություններ, որոնց շնորհիվ կհաշտվեք այն մարդկանց հետ,ում հետ տարաձայնությունների մեջ եք եղել:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Անհանգիստ և հակասական օր է սպասվում: Իրավիճակը հաճախ է փոխվում:Կլինեն և՛ ուրախության, և՛հուզմունքի, և տխրության պատճառներ: Չնայած դրան, դուք կպահպանեք ինքնատիրապետումը, չեք տրվի զգացմունքներին և ամեն ինչ կանեք սթափ ուղեղով:Նման մոտեցումը թույլ է տալիս լուծել բազմաթիվ խնդիրներ, ընդ որում, հաճախ այդ խնդիրներից դուրս եք գալիս ավելի արագ, քան ակնկալում էիք: Երեկոն լավ է հյուրեր ընդունելու, տնային խնջույքներ կամ մտերիմների համար միջոցառումներ կազմակերպելու համար:Կարող եք լավ նորություններով կամ հաճելի անակնկալներով ուրախացնել այն մարդկանց,ովքեր թանկ են ձեզ համար:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրվա սկիզբը խոստանում է հաճելի հանդիպումներ և հետաքրքիր ծանոթություններ: Դուք հեշտությամբ եք կարողանում լավ տպավորություն թողնել մարդկանց մոտ,գերել նրանց ձեր գաղափարներով: Եթե դուք ինչ-որ մեկին դիմեք օգնության և աջակցության խնդրանքով, ձեզ դժվար թե մերժեն: Հավանական են հաջողություններն այն ոլորտում, որտեղ պահանջվում են ստեղծագործական մոտեցումներ ։ Ձեր ոչ ստանդարտ հայացքները օգնում են ձեզ առավելություն ունենալ մրցակիցների հանդեպ: Հնարավոր են դրամական ձեռքբերումներ: Օրվա երկրորդ կեսը հանգիստ է անցնում: Բարենպաստ ժամանակ է հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու համար ։ Կարելի է առողջարարական պրոցեդուրաներ կատարել, դրանք արդյունավետ կլինեն:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Պետք է շատ բան անել: Այսօրվա ոչ բոլոր խնդիրներն են պարզ , բայց բավարար փորձ և գիտելիքներ ունեք դրանք լուծելու համար: Փորձեք չշտապել: Ժամանակը կբավկանացնի անհարաժեշտ ինֆորմացիա հավաքլու, փաստեր համադրելու և ճիշտ եզրակացություններ անելու համար: Բացի այդ, դուք արագ եք սովորում և հեշտ եք յուրցնում ուրիշի փորձը: ԵՎ՛ աշխատանքում, և՛ անձնական հարաբերություններում հաճախ օգնում է ինտուիցիան: Հենց դրա շնորհիվ դուք կհասկանաք, թե ինչպես ավելի լավ վարվել, ում հետ և ինչի մասին արժե խոսել, երբ պետք է արագ գործել, իսկ երբ է ավելի լավ սպասել:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Ինչ էլ որ բերի այս օրը, դուք փորձում եք լինել ազնիվ և՛ ձեր,և՛ շրջապատի հետ: Միշտ չէ,որ դա հեշտ է, բայց անհրաժեշտ է հաջողության հասնելու համար: Հավանական են արդյունավետ, գործնական բանակցություննեը: Հնարավորություն կունենաք ստանալ ազդեցիկ մարդկանց աջակցությունը, գտնել նոր դաշնակիցներ և օգնականներ: Մի վախեցեք բարդ խնդիրներից: Լուծելով դրանք, դուք շատ բան կսովորեք, կնվաճեք շրջապատի հարգանքը և ցույց կտալ, թե ինչի եք ընդունակ: Շատ Կույսերի համար այս օրը հնարավորություն կընձեռի հաղթահարել սեփական վախերը և թույլ կողմերը և զգալ շատ ավելի վստահ:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Լուրջ ու պատասխանատու մոտեցումը գործերում թույլ կտա ձեզ հասնել հաջողության: Բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն կարևոր աշխատանքային խնդիրները լուծելու համար: Չի բացառվում, որ հնարավորություն կունենաք բարձունքների հասնել կարիերայում և աջակցություն ստանալ ազդեցիկ մարդկանց կողմից: Հեշտ կտրվեն ծանոթություննրը: Ձեզ շատ քիչ ժամանակ է անհրաժեշտ՝լավ տպավորություն թողնելու համար:Հնարավոր է սկիզբ դրվեն ռոմանտիկ հարաբերությունների, որոնք ներդաշնակ կլինեն և կպարգևեն ձեզ շատ հաճելի պահեր և վառ զգացմունքներ:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Անհանգիստ ու հետաքրքիր օր է սպասվում: Ստիպված եք զբաղվել տարբեր բաներով,անցնել մի գործից մյուսին: Հարուստ երևակայությունը շատ կօգնի ձեզ: Դրա շնորհիվ կլուծեք այն խնդիրները,որոնք ուրիշների մոտ չեն ստացվել: Կարելի է կառուցել ապագայի ծրագրեր: Հեշտ կլինի կանխատեսել, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, և ինչ կձեռնարկի շրջապատը: Լսելով ձեր ներքին ձայնին, կարող եք բարդ իրավիճակներում ելք գտնելև սխալներ չեք գործի: Հնարավոր են հաջող ճանապարհորդություններ,այդ թվում նաև՝ չծրագրված:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրվա առաջին կեսը հաջող է դասավորվում: Հատկապես լավ է մասնագիտական տեսանկյունից: Հնարավորություն կա մեծ հաջողությունների հասնելու: Դուք կարող եք չեզոքացնել,բացահայտել նրանց, ովքեր փորձում են վնասել ձեզ ինտրիգների միջոցով: Ընդ որում դուք ոչ միայն պաշտպանում եք ձեր շահերը, այլև օգնումեք նրանց, ովքեր նախկինում ասեկոսեների ու բամբասանքների զոհ են դարձել: Օրվա երկրորդ կեսը անցնում է հանգիստ և ավելի հարմար է հանգստի, ընկերների և ընտանիքի անդամների հետ շփվումների, քան ինչ-որ վճռական գործողությունների համար։ Կարող եք նախաձեռնություն ցուցաբերել միայն ռոմանտիկ հարաբերություններում:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրը հանգիստ և բարենպաստ է: Շատ հարմար է անցյալի իրադարձությունները հիշելու, դրանք քննարկելու հետ և հետեւություններ անելու համար: Ձեր ինտուիցիան շատ սուր է: Դրա խորհուրդներին կարելի է վստահել և՛ անձնական գործերի, և մասնագիտական ոլորտում: Կարելի է սկսել ուսումը ։ Դուք արագ մտապահում եք նոր տեղեկատվությունը: Հաճախ դուք տալիս եք հարցեր, որոնց այնքան էլ հեշտ չէ պատասխանելը, և շրջապատին գցում եք փակուղի:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Նյարդային, սթրեսային օր է: Թվում է, թե՛ մարդիկ, և թե՛ հանգամանքները փորձում են ձեր համբերությունը: Մի՛ հանձնվեք: Դուք հնարավորություն ունեք հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները և հասնել հաջողության: Հնարավոր է առաջընթաց այն գործում, որի համար վերջին շրջանում շատ ուժ եք ներդրել: Հաճախ ձեզ կօգնեն այնպիսի մարդիկ, ումից դուք դա չէիք սպասի: Նրանց աջակցությունը տեղին է: Ժամանակի ընթացքում նոր դաշնակիցները կարող են դառնալ իսկական ընկերներ: Եղե՛ք համառ, պաշտպանեք ձեր շահերը և ոչ մեկին թույլ մի տվեք թևաթափ անել ձեզ:Ճիշտ կողմնորոշվելով առաջնահերթությունների հարցում, դուք կկարողանաք հաղթահարել բացասական միտումները:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Պահպանելով հանգստություն, դուք ելք կգտնեք այսօրվա խնդիրները լուծելու համար: Ձեր լավատեսությունն օգնում է ձեզ ուրիշների համար անհուսալի թվացող պահերին:Կարելի է նոր ծանոթություններ հաստատել, ինչպես նաև բարելավել հարաբերությունները նրանց հետ, ում հետ վերջին շրջանում հաճախ եք վիճել: Հավանական է ստանաք կարևոր տեղեկություններ, որոնք կարող եք օգտագործել գործերում: Նաև հնարավորություն կլինի սովորել այն, ինչը շուտով պետք կգա կամ կգտնեք սկզբունքորեն կարևոր հարցերի պատասխանները: Միակ բանը, որ պահանջվում է ձեզնից ճիշտ գնահատել ձեր ուժերն ու հնարավորությունները։
