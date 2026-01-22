Հունվարի 23-ի աստղագուշակ․ Բարեբախտաբար, ձեզ կհաջողվի արագ կողմնորոշվել իրավիճակում

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Առավոտյան կարևոր է չշտապել և ռիսկի չդիմել: Եթե զգույշ լինեք, ապա զերծ կմնաք անմտածված արարքներից, որոնց մասին ավելի ուշ ստիպված կլինեք զղջալ: Ավելի ուշ կգա շատ բարենպաստ ժամանակ: Հնարավոր է զգալի առաջընթաց գործերում: Դուք կարող եք զինաթափել չարակամներին և առաջ անցնել վաղեմի մրցակիցներից, եթե վճռական լինեք և չվախենաք գործել այնպես, ինչպես հուշում է ինտուիցիան: Սիրելիների հետ հարաբերություններում հավանական են նկատելի փոփոխություններ դեպի լավը: Կհաջողվի հանգիստ խոսել, անցյալում թողնել թյուրիմացություններն ու տարաձայնությունները։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրվա ընթացքում խոչընդոտներ կարող են առաջանալ: Անհրաժեշտ է համառություն և հնարամտություն, որպեսզի հաղթահարեք դրանք: Ավելորդ չի լինի նաև հին ընկերների աջակցությունը: Ցանկացած խնդիր փորձեք որքան հնարավոր է արագ լուծել: Անիմաստ է ձևացնել, թե դրանք չկան, իսկ սպասել, որ ամեն ինչ ինքնին հարթվի, պարզապես վտանգավոր է ։ Օգտակար է նախկինում ստացած փորձը: Որոշ Ցուլեր, պետք է հիշեն, այն ինչ սովորել են անցյալում: Հնարավորություն կունենաք տեսնել մարդկանց, ում կարոտում եք: Նրանց հետ շփումը հաճելի կլինի:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Ուշադիր ընտրեք ձեր դաշնակիցներին, օգնականների և այն մարդկանց, ում հետ մտադիր եք գործ ունենալ ։ Վտանգ կա տուժել ուրիշների անպատասխանատվությունից կամ դառնալ խաբեության զոհ: Գործելով ինքնուրույն, դուք կարող եք հաջողության հասնել, սակայն դրա համար անհրաժեշտ են համբերություն և համառություն: Անցանկալի է կատարել խոշոր գնումներ կամ ներդնել գումար ինչ-որ բիզնես-նախագծերի մեջ՝ բացի ձեր սեփականից: Օրվա երկրորդ կեսին հավանական են ծախսերը՝ կապված ընտանիքի անդամների պահանջների հետ:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրվա սկիզբը շատ հաջող է և հարմար է ինչ-որ վաղեմի պլաններ կյանքի կոչելու համար: Նաև կարելի է զբաղվել ոչ այնքան հետաքրքիր, բայց կարևոր գործերով: Ավելի լավ է չծուլանաք,որովհետև ժամանակը ձեր օգտին չէ: Օրվա երկրորդ կեսին չեն բացառվում ընտանեկան տարաձայնությունները: Հասնել փոխզիջման հեշտ չի լինի: Հաճախ վեճերի պատճառ են դառնում մանրունքները, որոնց այլ ժամանակ ուշադրության չեք դարձրել: Այն, ինչ այսօր կարծես սկզբունքորեն կարևոր է, շուտով պարզապես կմոռացվի:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Դուք վստահում եք սեփական ուժերին և ճիշտ եք անում: Հաջողության հասնելու հնարավորությունը շատ մեծ է։ Հնարավորություն կունենաք զբաղվել հետաքրքիր գործերով, ձեռնամուխ լինել հեռանկարային նախագծերի։ Կգտնվեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են օգնել, աջակցել ցանկացած ձեր նախաձեռնությանը: Հավանական են հաջողություններ ուսման մեջ: Օրվա երկրորդ կեսը հատկապես նպաստավոր է գործնական և անձնական հանդիպումների համար: Հնարավորություն կունենաք ամրապնդել ընտանեկան կապերը և կարգավորել հարաբերությունները հարազատների հետ: Չեն բացառվում անսպասելի այցերը, որոնք կուրախացնեն ձեզ:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրվա սկիզբը բարենպաստ և արդյունավետ կլինի: Չարժե հետաձգել կարևոր գործերը, աշխատանքային խնդիրների լուծումները: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ազդեցիկ մարդկանց աջակցությունը, է, ավելիլավ է նրանցդիմեք մինչև կեսօր: Ավելի ուշ աջակցություն ստանալու շանսերը շատ ցածր են: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է անձնական հանդիպումների համար: Հնարավորություն ունեք խոսել այնմարդկանց հետ, ովքեր թանկ են ձեզ հեմար, անցյալում թողնել թյուրիմացությունները և վեճերը: Կլուծվեն խնդիրները, որոնք երկար ժամանակ ձեզ հանգիստ չէին տալիս: Ապագային լավատեսությամբ նայելը շատ ավելի հեշտ կդառնա:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրվա սկզբին դժվար կլինի հանգստություն պահպանել։ Բանն այն է, որ դուք զգայուն եք քննադատությունների նկատմամբ: Ավելորդ էմոցիաները կարող են խանգարել աշխատանքին։ Ավելի ուշ կսկսվի ավելի պարզ և հաճելի ժամանակահատված: Օրվա երկրորդ կեսը խոստանում է հանդիպումներ մարդկանց հետ, ում կարոտել եք, հետաքրքիր խոսակցություններ և լավ նորություններ: Կարելի է զբաղվել տնային գործերով: Դրանք հոգնեցնող և ձանձրալի չեն թվա, իսկ մտերիմները, անշուշտ, կօգնեն:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Շատ անհանգիստ օր է: Ստիպված կլնեք զբաղվել միանգամից մի քանի գործով: Ձեզ այն ստիպում է նյարդայնանալ: Իրականում ավելի հավանական է բարենպաստ զարգացումները, այնպես որ մի կորցրեք լավատեսությունը: Հնարավորություն ունեք կնքել շահավետ գործարքներ: Որոշ Կարիճներ, ովքեր նախկինում հեռու էին առևտրից, կցուցադրեն նախանձելի ձեռնարկատիրական ունակությունները: Ուրախալի է մտերիմների հետ շփումները։ Սա հենց այն օրն է, երբ կարելի է քննարկել ցանկացած թեմա՝ չվախենալով թյուրիմացություններից և վեճերից: Հնարավորություն կունենաք վերականգնել հին կապերը:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Բարենպաստ օր է շփման համար, ուրախացնում են և՛ գործնական, և՛ անձնական հանդիպումները: Հնարավորություն կունենաք ներկա գտնվել անսովոր միջոցառման: Շատ Աղեղնավորներ ուշադրության կենտրոնում կհայտնվեն: Կարող եք հետաքրքրել նրանց, ովքեր նախկինում անտարբեր են եղել: Կհաջողվի արագ լուծել բարդ խնդիրները: Գործերում ստեղծագործական մոտեցումը թույլ կտա արագ հաղթահարել դրանք: Հավանական են ռոմանտիկ անակնկալներ: Հնարավորություն կունենաք մտերիմների հետ համատեղ ուղևորություն կամ արձակուրդ կազմակերպել: Դրա համար լուրջ ծախսեր են պահանջվում, բայց դուք ծախսում եք այնքան,որքան անհրաժեշտ է:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Բարենպաստ օր է ուսումնառության և ստեղծագործական աշխատանքի համար: Դժվար չի լինի համախոհներ գտնել: Նրանց օգնությունը թույլ է տալիս արագ լուծել շատ խնդիրներ: Լավ են դասավորվում ուղևորությունները: Ճանապարհին դուք հնարավորություն կունենաք հետաքրքիր ծանոթություններ հաստատել: Չեն բացառվում դրամական ձեռքբերումները, այդ թվում ՝ չպլանավորված: Հավանական են լավ նորությունները: Դրանք կարող են վերաբերել ինչպես անձնականին,այնպես էլ մտերիմ մարդկանց:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Հիանալի օր է ստեղծագործելու համար: Ձեր երևակայությունը սահմաններ չի ճանաչում, օրիգինալ գաղափարների էլ վերջ չկա: Կարող է օգտակար լինել հին ծանոթների, մտերիմ ընկերների խորհուրդները: Երեկոն հարմար է կարևոր թեմաների մասին խոսելու համար: Կարելի է կիսվել կասկածներով ևապրումներով, քննարկել ապագայի պլանները: Դուք ամեն դեպքում կստանաք աջակցություն:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրը բարենպաստ է շփումների համար: Դուք կարող եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ամենատարբեր մարդկանց հետ: Յուրաքանչյուրի համար կգտնեք անհրաժեշտ բառեր: Շատերը խոստանում են ձեզ աջակցել, բայց ոչ բոլորին կարելի է հավատալ։ Բարեբախտաբար, ինտուիցիան ժամանակին հուշում է ձեզ, թե ում կարելի է վստահել: Դժվար կլինի խուսափել խառնաշփոթից օրվա երկրորդ կեսին: Այն լի է անակնկալներով, շատ շռայլ է անկանխատեսելի իրադարձությունների տեսանկյունից։ Բարեբախտաբար, ձեզ կհաջողվի արագ կողմնորոշվել իրավիճակում ու օգուտ քաղել կատարվածից: Որոշ Ձկներ կկարողանան օգնել իրենց ծանոթներին:
