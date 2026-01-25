Հունվարի 26-ի աստղագուշակ․ Միշտ չէ, որ կարողանում եք լսել և ճիշտ հասկանալ նույնիսկ ամենամոտ մարդկանց

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Շատ բարենպաստ օր է շփման համար ։ Հատկապես լավ կանցնեն հանդիպումները ոչ ֆորմալ մթնոլորտում: Ձեզ բավական է բնական լինեք, որ լավ տպավորություն թողնեք: Չի բացառվում, որ ձեզ կօգնեն նոր ծանոթները կամ մարդիկ, ումից դուք չէիք սպասում նման բան: Հավանական են ռոմանտիկ հետաքրքրությունները: Անձնական հարաբերություններում կարելի է ապավինել ինտուիցիային: Դրա խորհուրդները անսխալ կլինեն: Իրենց մասին կարող են հիշեցնել հին ծանոթները: Փոքր ուղևորությունները կբարձրացնեն տրամադրությունը:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Մի անհանգստացեք: Նույնիսկ եթե ամեն ինչ ընթանում է ոչ այնպես, ինչպես դուք եք մտածել, հաջողության հասնելու հնարավորությունները շատ բարձր են։ Հնարավորություն կունենաք լուծել հին խնդիրները, պայմանավորվել համատեղ գործողությունների մասին այն մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ չեն աջակցել: Հարմար օր է ընկերների հետ շփվելու համար: Հնարավորություն ունեք սովորել կարևոր բաներ կամ ստանալ լավ խորհուրդներ: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է փոքր ուղևորությունների, էքսկուրսիաների համար:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Հանգստություն պահպանելը այսօր դժվար է, բայց շատ կարևոր է։ Հաճախ ստիպված եք գործ ունենալ մարդկանց հետ, ում հետ չափազանց դժվար է ինչ-որ բան պայմանավորվելը։ Դուք ստիպված եք նորից ու նորից կրկնել նույն բանը: Համբերություն ցուցաբերեք: Քանի դեռ պահում եք ձեր զգացմունքները վերահսկողության տակ, հաջողության հասնելու հնարավորությունը բարձր է: Լարված են անցնում գործնական ուղևորությունները: Վտանգ կա կարևոր բան մոռանալու կամ ճանապարհից շեղվելու, ուստի պետք է հատկապես զգույշ և ուշադիր ընտրեք ուղեկիցներին:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը այնքան էլ վատ չէ, ինչքան կարող է թվալ: Այն դժվար թե լուրջ խնդիրներ բերի: Հաճախ եք նյարդայնանում մանրունքներից, մտահոգվում եք, եթե ինչ-որ բան այնպես չի ընթանում, ինչպես մտածեքլ եք։ Չի բավարարում շրջապատի կարեկցանքն ու աջակցությունը: Նրանք փորձում եք ուրախացնել ձեզ, բայց չեն կարողանում ճիշտ մոտեցում գտնել: Կօգնեն զբոսանքները: Փորձեք խուսափել իրավիճակներից, որոնք շտապեցնում են ձեզ: Դրանք ստիպում են նյարդայնանալ:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Փորձեք ավելի քիչ անհանգստանալ մանրուքներից: Այսօր շատ բան կախված կլինի ինքնատիրապետումից: Խորհուրդները սովորաբար անիմաստ են, իսկ երբեմն էլ վնասակար, այնպես որ, ավելի լավ է առաջնորդվել սեփական փորձով և բանականությամբ: Ցանկալի չէ լուծել ֆինանսական հարցերը: Այստեղ չեն բացառվում ձանձրացող սխալները: Հավանական են անսպասելի համագործակցության առաջարկները: Մտածեք, արժե արդյոք դրանք ընդունել: Այն, ինչ հեռվից գայթակղիչ է թվում, կարող է շատ ավելի քիչ գրավիչ լինել, եթե ուշադիր լինեք:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Ձեր մտավոր ներուժը այսօր հատկապես բարձր է, և դա շատ լավ է, քանի որ պետք է շատ բաների մասին մտածեք։ Չի բացառվում, որ, մտովի կվերադառնաք անցյալ, կհասկանաք, որտեղ եք սխալներ թույլ տվել: Դա այսօր բավարար կլինի, որ չկրկնեք դրանք ապագայում: Հավանական են լավ լուրերը հեռվից, հաճելի նորությունները, որոնք վերաբերվում են ձեզ մոտ մարդկանց: Կուրախացնեն ընկերների հետ հանդիպումները: Շատ հետաքրքիր են նրանց հետ զրույցները: Հնարավորություն կունենաք զբաղվել ձեր նախասիրությամբ:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Դուք պահպանում եք հանգստություն, թեև ամեն ինչ չի գնում այնպես, ինչպես սպասվում էր, որոշ ծրագրեր կարողանում են չիրականանալ: Առանց ավելորդ հուզումների դուք հետաձգում եք գործերը, որոնք չի կարելի հիմա ավարտել, և զբաղվում եք այլ խնդիրների լուծումներով: Հավանական են արդյունավետ բանակցությունները, կառուցողական քննարկումները: Նույնիսկ եթե շրջապատում ոչ բոլորն են համաձայն ձեզ հետ, դուք չեք հանձնվում։ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավորություն կունենաք լավ հանգստանալ, հաճելի ժամանակ անցկացնել: Ընկերները կարող են առաջարկներ անել, որոնցից հրաժարվել չեք ցանկանա:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Դուք շատ մտահոգված եք մանրունքներից և թերագնահատում եք դեպի լավը փոփոխությունները: Եթե հետևողական լինեք, ապա անպայման կնկատեք նոր հնարավորությունները, որոնք բացվում են ձեր առջև: Կարելի է սկսել ինչ-որ բան փոխել ձեր կյանքում, ընդ որում ՝ պարտադիր չէ միանգամից հրաժարվել բոլոր հին սովորություններից: Որքան քիչ շտապեք, այնքան ավելի հավանական է հասնել ցանկալի արդյունքի: Շրջապատը սովորականից ավելի հաճախ է զարմացնում ձեզ: Ստացվում է ոչ այնպես, ինչպես դուք ենթադրում էիք: Դա վերաբերում է նույնիսկ ամենամոտ մարդկանց: Նրանց գործողություններն ավելի շուտ կուրախացնեն ձեզ, քան կմտահոգեն:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Հանգամանքները ոչ միշտ են դասավորվում ձեր օգտին, բայց դուք ելք կգտնեք ձեր առջև դրված նպատակներին հասնելու համար: Օրը հարմար է ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծումների համար: Ձեր յուրահատուկ հայացքները հաճախ պարզվում են օգտակար։ Կարելի է գտնել համախոհներ և միանալ նրանց հետ: Դա էապես կընդլայնի ձեր հնարավորությունները: Չեն բացառվում հաջող գնումները և գործարքը: Որոշ Աղեղնավորներ կստանան առաջարկներ, որոնք խոստանում են արագ եկամուտների աճ:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Միշտ չէ, որ կարելի է ցանկալիին հասնել անմիջապես: Որքան հաճախ դուք հիշեցնեք ձեզ այդ մասին, այնքան ավելի քիչ սխալներ այսօր թույլ կտաք: Ոչ մի կերպ չի կարելի տրվել գայթակղություններին, գնալ կարճատև պոռթկումների: Դուք ռիսկի եք դիմում կորցնել շատ բան, իսկ դրական լիցքեր կստանաք շատ ավելի քիչ, քան ակնկալում եք: Պետք է ուշադիր լինեք գործնական հանդիպումների ընթացքում: Դուք կարող եք անբարենպաստ տպավորություն թողել ։ Իսկ ահա ռոմանտիկ ժամադրությունները լավ կանցնեն: Հնարավորություն կունենաք հաճելի անակնկալ անել ձեր սիրելիին, ուրախացնել նրանց, ովքեր թանկ են ձեր համար։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Դուք լավատեսորեն եք տրամադրված, երբեմն նույնիսկ չափից շատ։ Սխալ կլինի մտածել, որ ամեն ինչ ինքն իրեն կդասավորվի լավագույն կերպով: Դուք պետք է ջանաքեր թափեք, քանի որ հաջողությունը հեշտ չի տրվում: Շրջապատը երբեմն մեղադրում է ձեզ: Մասնագիտական ոլորտում շատ կարևոր է համառությունը: Փորձեք ավարտին հասցնել սկսած բոլոր գործերը, հատկապես, եթե դրանք պահանջում են պետական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ շփումներ:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Ձեզ բարենպաստ օր է սպասում: Դուք լի եք էներգիայով և փորձում եք ամեն րոպից օգուտ քաղել: Լավ են անցնում գործնական բանակցությունները: Կարելի է քննարկել ցանկացած կարևոր հարց, որոնք վերաբերում են աշխատանքին: Վատ են ընթանում անձնական թեմաներով խոսակցությունները։ Դրանք սովորականից հաճախ ավարտվում են վեճով: Միշտ չէ, որ կարողանում եք լսել և ճիշտ հասկանալ նույնիսկ ամենամոտ մարդկանց:
