Հունվարի 26-30-ը Առաջավորաց Պահքն է

Այս տարի հունվարի 26-30-ը, ըստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տոնացույցի, Առաջավորաց Պահքն է։
Այն հաստատել է մեր հավատքի Հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որը, դուրս գալով Խոր Վիրապից, 65 օր քարոզեց Սուրբ Ավետարանը, իսկ վերջին 5 օրերը ծոմապահություն նշանակեց ողջ ազգի համար։
Ուստի այս պահքը հատուկ է միայն Հայ Եկեղեցուն, նրա ինքնուրույն սովորություններից մեկն է և համարվում է հայոց ազգային առաջին պահքը։ Մեր նախնիներն այս պահքը շատ խիստ են պահել՝ հանապազ աղոթելով և իբրև սնունդ ընդունելով միայն հաց, աղ և ջուր, և դարերի խորքից փոխանցել են այն մեզ։
Արագածոտնի թեմը, կարևորելով պահքի և ապաշխարության նշանակությունը, հորդորում է իր զավակներին անխափան անցնել այս ազգային ընթացքը՝ ի բժշկություն Հայոց ազգի մարմնի, մտքի և հոգու և հրավիրում բոլորին պահքն սկսել հատուկ կարգով, որ կոչվում է «Կանոն գիշերային ժամու աղոթից, որ կատարի ի վերայ ծանր հիւանդաց՝ ի բժշկութիւն ցաւոց եւ ի քաւութիւն յանցանաց»։
Այն կկատարվի հունվարի 25-ին, Աշտարակի Սուրբ Մարիանե Եկեղեցում, ժամը 19:00-ին։
