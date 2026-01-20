Ազգային ժողովն ընդունեց օրենքի նախագիծը, որով Հունվարի 27-ը սահմանվեց «Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր»:
Այդ օրը կլինի ոչ աշխատանքային:
«Ազգային ժողովն ընդունեց իմ և Գեղամ Նազարյանի հեղինակած նախագիծը։ Մեր խնդրանքով նախագահը օրենքը հնարավորինս շուտ կստորագրի, որպեսզի այն ուժի մեջ մտնի արդեն այս տարի, հետևաբար այս Հունվարի 27-ը կլինի ոչ աշխատանքային։
Շնորհակալ ենք նախագահին ըմբռնման համար։
Փառք նահատակներին, խաղաղություն նրանց ժառանգներին, հարազատներին ու բոլորիս»,- սոցցանցի իր էջում գրել է Ռուբեն Ռուբինյանը։
Բաց մի թողեք
Տեր Գուսան ծայրագույն վարդապետ Ալճանյանը ազատվել է Շվեյցարիայի Հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահի պաշտոնից
Երբեմն պետք է ընդունել ավարտը․ Անահիտ Կիրակոսյանը ամուսնալուծվել է. Լուսանկար
ՖԻՖԱ-ն թարմացրել է ազգային հավաքականների վարկանիշային աղյուսակը․ Հայաստանի հավաքականը 105-րդն է