20/01/2026

Հունվարի 27-ը սահմանվեց Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր

infomitk@gmail.com 20/01/2026 1 min read

Ազգային ժողովն ընդունեց օրենքի նախագիծը, որով Հունվարի 27-ը սահմանվեց «Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր»:

Այդ օրը կլինի ոչ աշխատանքային:

«Ազգային ժողովն ընդունեց իմ և Գեղամ Նազարյանի հեղինակած նախագիծը։ Մեր խնդրանքով նախագահը օրենքը հնարավորինս շուտ կստորագրի, որպեսզի այն ուժի մեջ մտնի արդեն այս տարի, հետևաբար այս Հունվարի 27-ը կլինի ոչ աշխատանքային։

Շնորհակալ ենք նախագահին ըմբռնման համար։

Փառք նահատակներին, խաղաղություն նրանց ժառանգներին, հարազատներին ու բոլորիս»,- սոցցանցի իր էջում գրել է Ռուբեն Ռուբինյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Տեր Գուսան ծայրագույն վարդապետ Ալճանյանը ազատվել է Շվեյցարիայի Հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահի պաշտոնից

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբեմն պետք է ընդունել ավարտը․ Անահիտ Կիրակոսյանը ամուսնալուծվել է. Լուսանկար

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ն թարմացրել է ազգային հավաքականների վարկանիշային աղյուսակը․ Հայաստանի հավաքականը 105-րդն է

20/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաշինգտոնը ներկայումս թե Հնդկաստանի, թե Եվրամիության հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունի

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովան ԱՊՀ-ից դուրս գալու ընթացակարգ է մեկնարկել

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«ԱՄՆ-ի մրցակցությունը նպատակ ունի ենթարկել», «Մեզ անհրաժեշտ են ավելի շատ չինական ներդրումներ Եվրոպայում»․ Մակրոն

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ու Հնդկաստանը պատրաստում են առևտրային մեգահամաձայնագիր․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

20/01/2026 infomitk@gmail.com