Հունվարի 27-ի աստղագուշակ․ Հավանական են տարաձայնություններ մտերիմների հետ

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը խոստանում է հաճելի հանդիպումներ: Հնարավորություն կունենաք խոսել այն մասին, ինչ ձեզ հետաքրքրում է, ստանալ օգտակար տեղեկություններ: Չեն բացառվում հաջող զուգադիպությունները, որոնց շնորհիվ դուք կարող եք հասնել նույնիսկ ավելի մեծ հաջողության, քան սպասում էիք։ Գործերը շատ կլինեն: Դուք պետք է ոչ միայն աշխատեք, այլ նաև սովորեք, ընդօրինակեք օտար փորձը: Հնարավորություն ունեք հանգստանալ, հաճելի ժամանակ անցկացնել: Երեկոն հարմար է ռոմանտիկ ժամադրությունների համար: Ձեզ բնական պահեք ՝ դա լավագույն միջոցն է լավ տպավորություն թողնելու համար:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Հանգիստը և ինքնատիրապետումը շատ կարևոր են։ Հենց դրանք կօգնեն ձեզ այսօր սխալներ չկատարել, չասել և չանել այն, ինչի մասին ավելի ուշ ստիպված կլինեք զղջալ: Որքան էլ զբաղված լինեք, հիշեք ձեր ամենակարևոր նպատակների մասին: Ամենայն հավանականությամբ, ձեզ կհաջողվի ինչ-որ բան անել, որպեսզի ավելի արագ հասնեք դրանց: Օրվա երկրորդ կեսին կարող են առաջանալ տարաձայնություններ մտերիմների հետ: Բայց դուք կարող եք ելք գտնել դրանք հարթելու համար: Ցանկալի չէ քննարկել բարդ հարցերը, օրինակ՝ ֆինանսների կամ ընդհանուր գույքի հետ կապված: Այդ թեմայով խոսակցությունները շատ հաճախ ստիպում են հիշել հին տարաձայնությունների մասին:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Բեղմնավոր օր է, որը թույլ է տալիս հասնել գերազանց արդյունքների բազմաթիվ գործերում: Դուք ի վիճակի եք հաղթահարել սեփական խնդիրները, օգնել մարդկանց, պաշտպանել նրանց, ովքեր դժվարին դրության մեջ են հայտնվել: Երբեմն հանուն դրա պետք է փոխեք ծրագրերը: Օգտակար կլինի մտերիմների հետ քննարկել այն հարցերը, որոնք կարևոր են բոլորի համար: Դժվար կլինի փոխզիջման հասնել, գտնել հաջող լուծումներ: Երեկոյան հնարավոր են հաճելի նորություններ և անսպասելի առաջարկներ: Չեն բացառվում և հանդիպումները, որոնք ձեզ շատ կուրախացնեն:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Առավոտը հարմար չէ կարևոր գործեր պլանավորելու համար: Այն շատ ավելի հարմար է հանգստի կամ ինչ-որ չհոգնեցնող պարապմունքների, այն մարդկանց հետ շփումների համար, ովքեր թանկ և հոգեհարազատ են ձեզ համար: Շատ կարևոր է հետևողական լինել շփումներում։ Ավելի ուշ դուք կզգաք ուժերի և էներգիայի ալիքը, կգիտակցեք, որ կարող եք հասնել գրեթե անհնարինին: Ապագայի ծրագրերում որոշակիություն կհայտնվի: Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ կկանխորոշեն նոր նպատակներ: Հիշեք, որ պետք չէ միայնակ գործել:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Օրը հաճելի ու հետաքրքիր կլինի: Դուք հնարավորություն ունեք զբաղվել ինչ-որ անսովոր, հետաքրքիր, ստեղծագործական մոտեցում պահանջող գործով: Ձեր մոտ այն շատ լավ է ստացվում: Դժվար չի լինի գտնել նոր օգնականներ ու դաշնակիցներ, ծանոթանալ մարդկանց հետ, ովքեր կիսում են ձեր նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները: Չի բացառվում ռոմանտիկ պատմության սկիզբ: Դրանք շատ դրական հույզեր կտան և կարող են կարևոր դեր խաղալ ձեր կյանքում: Ինչ վերաբերում է սիրային հարաբերություններին, դուք կարող եք ապավինել ինտուիցիային: Այն ճշգրիտ խորհուրդներ կտա:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրը հաճելի կանցնի: Դուք կարող եք լինել ինչ-որ հետաքրքիր միջոցառուման, ծանոթանալ անսովոր մարդկանց հետ: Հնարավորություն կունենաք ստանալ շատ օգտակար տեղեկություն, որը շուտով ձեզ պետք կգա: Կարելի է համախոհների հետ մտածել կամ քննարկել աշխատանքին կամ բիզնեսին առնչվող հարցերը: Անշուշտ կլինեն հետաքրքիր գաղափարներ: Հաջողությամբ լուծվում են ֆինանսական խնդիրները: Սիրո հարցում նույնպես հաջողության կհասնեք: Առաջին հերթին դա վերաբերում է նշանի պատանի ներկայացուցիչներին: Բայց նրանց համար, ովքեր փորձ ունեն, աստղերը պատրաստել են անակնկալներ:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Երբեմն դժվարություններ են առաջանում, բայց գերակշռում է դրական միտումների ազդեցությունը, և դուք դա զգում եք: Հազիվ թե անհանգստանաք մանրունքներից: Լավատեսությունը, որը ձեզ այսօր բնորոշ է, կօգնի նվաճել շրջապատի համակրանքը: Նոր ծանոթների մոտ դուք կթողնեք լավագույն տպավորություն: Ինչ-որ մեկը կարող է սիրահարվել ձեզ առաջին հայացքից։ Հայտնվում են շատ հետաքրքիր գործեր, նշանի որոշ ներկայացուցիչներ նոր հոբբի ձեռք կբերեն:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Բարենպաստ օր է, հարմար ամենատարբեր գործերի համար: Դուք կարող եք ընտրել, թե ինչի վրա կենտրոնանալ, ինչ անել առաջին հերթին: Չեն բացառվում հաճելի ծանոթությունները: Եթե գնաք ինչ-որ միջոցառման, ապա, հաստատ, ուշադրության կենտրոնում կլինեք: Որոշ Կարիճներ կգտնեն ազդեցիկ դաշնակիցներ, ովքեր հետաքրքրված են ձեր գաղափարներով: Ինչ չպետք է չանել այսօր՝ դա խոստում տալն է: Բանն այն է, որ իրավիճակը կարող է փոխվել, և ձեզ համար ավելի շահավետ կլինի վարվել ոչ այնպես, ինչպես ենթադրում էիք նախկինում:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրվա սկիզբը բարենպաստ է։ Այդ ժամանակ դուք հնարավորություն կունենաք շատ բանի հասնել ։ Հավանական են դրամական ձեռբերումները և շահավետ գործարքները: Ընդհանրապես, ձեր բախտը հաճախ բերում է ֆինանսների հարցում:Արդյունավետ են ընթանում բանակցությունները համագործակցության մասին, չի բացառվում, որ հնարավորություն կունենաք փոխել աշխատանքը: Օրվա երկրորդ կեսը ավելի հարմար է հանգստի ու հաճելի շփման, քան վճռական գործողությունների համար։ Մտերիմները կփորձեն ուրախացնել ձեզ: Լավ են անցնում տնային խնջույքները, նույնիսկ եթե դրանց համար ոչ մի հատուկ պատճառ չկա: Կարելի է հյուրեր ընդունել։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրը այնքան էլ վատ չէ։ Եթե նկատեք ոչ միայն խնդրիները,այլ նաև նոր հնարավորությունները, շատ բան կարեղ եք փոխել դեպի լավը։ Թյուրիմացություններից դժվար թե հաջողվի խուսափել, բայց դրանք տհաճ հետևանքներ չեն ունենա և շուտով պարզապես կմոռացվեն: Չի բացառվում հաճելի ծանոթությունները: Դրանք կարող են ռոմանտիկ շարունակություն ստանալ, եթե դուք ստեղծագործական նախաձեռնություն ցուցաբերեք: Ինչ վերաբերում է անձնական հարաբերություններին, կարող եք ապավինել ինտուիցիային: Այն ձեզ հուսախափ չի անի:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրը հարմար է համախոհներ, դաշնակիցներ գտնելու համար, ովքեր կիսում են ձեր տեսակետները։ Հավանական են ծանոթություներ, որոնք ընկերական կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբ կդնեն: Դուք կարող եք արագ հասկանալ, թե ում կարելի է վստահել, իսկ թե ումից ավելի լավ է հեռու մնալ ։ Մի վախեցեք նախաձեռնություն ցույց տալ, կիսվել ձեր գաղափարներով: Դրանք, հաստատ, աջակցություն կստանան: Հնարավորություն կլինի վերադառնալ հետաքրքիր գործերին, որոնք սկսել եք ավելի վաղ, սակայն չեք կարողացել ավարտին հասցնել: Չեն բացառվում անսպասելի ու շատ գայթակղիչ առաջարկները:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Տնային գործերը կարող են անսպասելիորեն շատ ժամանակ խլել: Չի բացառվում, որ օրվա զգալի մասը կնվիրեք կենցաղային խնդիրների լուծմանը։ Հավանական են տարաձայնություններ մտերիմների հետ, իսկ ահա նրանց հետ, ում հազիվ գիտեք կամ նույնիսկ առաջին անգամ եք տեսնում, կարող եք հեշտությամբ ընդհանուր լեզու գտնել: Կարելի է լուծել այն հարցերը, որոնք կապված են անշարժ գույքի հետ, գնել ինչ-որ բաներ, պլանավորել կամ սկսել վերանորոգում: Ուղևորությունների համար հարմար օր չէ: Նախ՝ դրանք շատ ավելի հոգնեցնող են, երկրորդ՝ հաճախ չեն տալիս ցանկալի արդյունք:
