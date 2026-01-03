Հունվարի 4-ի աստղագուշակ․ Երկար ժամանակ կազմած ծրագրերը, հավանաբար, կարիք կունենան ճշգրտվելու

Այսօր լուրջ խնդիրներ քիչ հավանական է, որ առաջանան, բայց հնարավոր են գործերում նյարդայնացնող ուշացումներ, թյուրըմբռնումներ և դժբախտ պատահականություններ:
Նրանք, ովքեր պլանավորում են ճանապարհորդություն, լավ կանեն, եթե դիտարկեն մի քանի երթուղիների տարբերակներ և կրկնակի ստուգեն, որ ունեն անհրաժեշտ ամեն ինչ: Երկար ժամանակ կազմած ծրագրերը, հավանաբար, կարիք կունենան ճշգրտվելու, քանի որ պարզ կդառնա, որ դուք անտեսել եք որոշ կարևոր մանրամասներ:
Սիրային հարաբերություններում կգերակշռեն դրական միտումները, ուստի օրը բարենպաստ կլինի ոչ միայն զույգերի, այլև նրանց համար, ովքեր բաց են նոր ծանոթությունների և նոր, հարմար հարաբերությունների սկզբի համար: Եթե դուք փնտրում եք փոփոխություններ ձեր անձնական կյանքում, պատրաստ եղեք նախաձեռնություն ցուցաբերել: Նույնիսկ փոքր քայլերը բավարար կլինեն. աստղերը կաջակցեն նրանց, ովքեր վճռական են:
Հավանական են աննշան ընտանեկան անհամաձայնություններ և վեճեր կենցաղային կամ ֆինանսական հարցերի շուրջ: Կա ռիսկ, որ կբարձրացվեն հին դժգոհություններ կամ անհրաժեշտ կլինի քննարկել նախկինում գոյություն ունեցող հարցեր:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Ծրագրերի աննշան խափանումները կամ գործերում նյարդայնացնող ուշացումները կարող են նյարդայնացնել նույնիսկ ամենազգայուն Խոյերին: Մյուսների ուշացումները կամ նախկինում ձեռք բերված համաձայնությունների նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունքը կվրդովեցնեն ձեզ: Այնուամենայնիվ, եթե մի փոքր ավելի մեղմություն ցուցաբերեք ուրիշների թույլ կողմերի նկատմամբ, կնկատեք, որ դրանք երբեմն կարող են օգտակար լինել: Փորձեք մի փոքր պակաս պահանջկոտ լինել նրանց նկատմամբ, ում հետ այսօր շփվում եք:
Ավելի զգույշ եղեք տարեց հարազատների հետ շփվելիս. նրանք կարող են սխալ հասկանալ ձեր կատակները կամ վիրավորվել նույնիսկ ամենաանմեղ դիտողություններից:
Օրն ավելի հանգիստ և հաճելի կլինի, եթե ճկունություն ցուցաբերեք և չփորձեք ամեն գնով իրականացնել ձեր ծրագրած ամեն ինչ: Իմպրովիզացիան և փորձարկումները հաջող կլինեն, և մարդիկ, որոնց վաղուց եք սիրում, կնկատեն իրենց արդյունքները: Հնարավոր են փոքր ֆինանսական շահույթներ: Հնարավոր են նաև ծախսեր, բայց խոսքը փոքր գումարի մասին է, ուստի անհրաժեշտ չէ լրջորեն անհանգստանալ նման ծախսերի համար:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Սա շփման համար ամենահեշտ օրը չէ։ Դժվարություններ կարող են առաջանալ նույնիսկ ձեզ ամենամտերիմների հետ։ Դուք կհանդիպեք իրավիճակների, երբ ստիպված կլինեք պաշտպանել ձեր կարծիքը՝ միաժամանակ փորձելով չվիրավորել ոչ մեկին և պահպանելով ներդաշնակ հարաբերություններ։ Փորձեք չգործել հույզերով կամ չշտապել որոշումներ կայացնել։
Հավանական չէ, որ դուք պետք է կտրուկ փոփոխություններ կատարեք ձեր կյանքում կամ հրաժարվեք վաղուց սահմանված նպատակներից։ Հիշեք, որ խոշոր փոփոխությունները պահանջում են ժամանակ և համբերություն։ Առայժմ դուք պետք է ուշադիր լսեք ինքներդ ձեզ և փորձեք հասկանալ ձեր զգացմունքները։
Այնուամենայնիվ, փոքր փոփոխությունները բավականին հնարավոր են։ Օրինակ, որոշ Ցուլեր այսօր կզարգացնեն նոր հետաքրքրություններ և հոբբիներ։ Դուք կգտնեք մի զբաղմունք, որը ձեզ հաճույք կպատճառի և կօգնի ձեզ ինչ-որ օգտակար բան սովորել։ Ավելի ուշ երեկոյան ձեզ սպասում են հաճելի հանդիպումներ հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Այս օրը կբացի զարգացման և ինքնադրսևորման նոր հնարավորություններ։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Զգույշ եղեք վերջերս հանդիպած մարդկանց հետ շփվելիս. նրանցից ոչ բոլորն են այնքան վստահելի, որքան սկզբում կարծում եք։ Այս խորհուրդը հատկապես կարևոր է երիտասարդ Երկվորյակների համար, ովքեր այսօր կարող են հայտնվել ուշադրության կենտրոնում կամ հանդիպել ինչ-որ մեկի, ով հատկապես գրավիչ է։ Հնարավոր են սիրային զբաղմունքներ, բայց մի շտապեք. ավելի լավ է սպասել և տեսնել, թե ինչպես կզարգանան հարաբերությունները։ Հաստատված զույգերի համար օրը, հավանաբար, լի կլինի անհանգստություններով և թյուրըմբռնումներով, բայց ամեն ինչ արագ կպարզվի, և կիրակի երեկոն բավականին հաճելի կլինի։
Կարող եք տնային գործեր անել. դրանք ձանձրալի կամ հոգնեցուցիչ չեն թվա. ձեր սիրելիները ուրախ կլինեն օգնել, և դուք ոչ միայն կանեք այն ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է, այլև պարզապես հիանալի ժամանակ կանցկացնեք։ Դուք նույնիսկ կարող եք ցանկանալ տանը իմպրովիզացված երեկույթ կազմակերպել։ Մի զրկեք ինքներդ ձեզ այս հաճույքից. բոլորը հիանալի ժամանակ կանցկացնեն, և դուք կմնաք ամենահաճելի հիշողություններով։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Այսօր դուք կտեսնեք շատ բաներ, որոնք մի ժամանակ սովորական էին, նոր լույսի ներքո: Թողեք ձեր երևակայությունը ազատորեն գործի անցնի և մի վախեցեք անսովոր գաղափարներից. դրանք ձեզ կհասցնեն հաջողության: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է համբերատար լինեք, քանի որ ձեր մտահղացած ամեն ինչ անմիջապես չի իրականանա: Ամենակարևորը հատուկ հանգամանքների սպասելը չէ, այլ նախաձեռնությունը ձեռնարկել այն հարցում, ինչը ձեզ հետաքրքրում է: Հիմա իդեալական ժամանակն է ձեր ստեղծագործականությունը, գիտելիքները և տաղանդները լավ օգտագործելու համար:
Կիրակի օրը հիանալի է ցանկացած տեսակի սոցիալական շփման համար, լինի դա ընկերական սուրճի հանդիպում, ընտանիքի հետ ծրագրերի քննարկում, թե ռոմանտիկ ժամադրություն: Դուք ձեզ հարմարավետ և ազատ կզգաք ցանկացած ընկերությունում: Բացությունն ու արտահայտման ազատությունը կօգնեն այս օրը դարձնել իսկապես հիշարժան և հաճելի:
Զգույշ եղեք փողի, արժեքավոր իրերի և բարդ տեխնոլոգիաների հետ կապված ամեն ինչի հետ: Մի փոքր անփութությունը կամ անուշադրությունը կարող են թանկ նստել:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Կարող եք մի քանի կարևոր գործերով զբաղվել։ Եթե գործերը չհետաձգեք, կհասնեք գերազանց արդյունքների, և կեսօրին արդեն կհասցնեք այն, ինչի հետ երկար ժամանակ պայքարում էիք։ Այնուամենայնիվ, կարող է օգնության կարիք ունենալ։ Լավագույնն է նրանց փնտրել նրանց շրջանում, ովքեր անցյալում աջակցել են ձեզ։ Անծանոթների հետ շփվելիս զգույշ եղեք. մի վստահեք բոլորին միանգամից։
Այս օրը բարենպաստ է ընտանեկան խնդիրները լուծելու համար։ Դուք հնարավորություն կունենաք վերականգնելու հարաբերությունները հարազատների հետ և հաշտվելու նրանց հետ, ում հետ վիճել եք։ Այսօր հատկապես ուշադիր կլինեք ձեր սիրելիների նկատմամբ, և նրանք կգնահատեն դա։
Տնային գործերը զգալի ժամանակ կպահանջեն, բայց դուք գոհ կլինեք արդյունքներից։ Փոքր գնումները ընդունելի են, բայց կարևոր է ընտրել իսկապես օգտակար իրեր և խուսափել գումար ծախսելուց այն ամենի վրա, ինչը ձեզ գրավիչ է թվում։ Այս օրը նաև լավ ժամանակ է սկսելու վերահսկել ձեր բյուջեն, վերլուծել ձեր եկամուտներն ու ծախսերը, ինչպես նաև պլանավորել խոշոր գնումներ։
Երեկոյան մոտ փորձեք ավելի շատ հանգստանալ և խուսափել գերծանրաբեռնվածությունից։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Պատրաստ եղեք հնարամիտ լինել և անցնել սահմանները։ Եթե համարձակվեք փորձել ինչ-որ բոլորովին նոր բան, ապա անպայման կվայելեք այն։ Դուք անպայման չեք ձանձրանա. օրը խոստանում է լինել իրադարձություններով լի և հետաքրքիր։
Հավանական են չպլանավորված ծախսերը։ Դրանք, հավանաբար, լիովին ապարդյուն չեն լինի, բայց որոշ Կույսեր դեռ գումար կծախսեն այնպիսի բաների վրա, որոնցից հեշտությամբ կարող էին հրաժարվել։ Կարևոր է ներդրումներ չանել կասկածելի բիզնես նախագծերում, և վարկավորումը նույնպես անցանկալի է։
Սիրելիների հետ հարաբերություններում կարող են առաջանալ թեթևակի խնդիրներ։ Եթե պատահաբար վիրավորեք մեկին, փորձեք հնարավորինս արագ լուծել խնդիրը։ Օրվա ընթացքում առաջացող երկիմաստ իրավիճակները տհաճ հետևանքներ չեն ունենա, եթե փորձեք հնարավորինս արագ կարգավորել իրավիճակը և պարզել իրավիճակի իրական պատճառները։
Պլանավորված ուղևորությունները կարող են այնքան հաճելի չլինել, որքան սպասվում էր։ Բայց մի անհանգստացեք. օրվա կենսունակ փորձառությունները և հետաքրքիր իրադարձությունները ավելի քան կփոխհատուցեն ցանկացած աննշան անհարմարություն։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրվա հուզական ֆոնը բավականին լարված կլինի։ Դուք կարող եք նկատել, որ ավելի հաճախ եք նյարդայնանում, քան սովորաբար, և հանգստություն պահպանելը ավելի դժվար կլինի, քան սովորաբար։ Բայց դուք բավականաչափ իմաստուն կլինեք՝ բացասական հույզերը չտարածելու համար, ուստի լուրջ վեճերից կխուսափեք։ Այնուամենայնիվ, դեռևս լավագույնն է կարևոր զրույցներն ու քննարկումները հետաձգել մեկ այլ օրվա։ Այնուամենայնիվ, դուք որևէ խնդիր չեք ունենա այն բաների հետ կապված, որոնցով զբաղվում եք ինքնուրույն։
Դուք կարող եք օրը սկսել՝ ավարտելով որոշ հին նախագծեր կամ իրականացնելով վաղեմի ծրագրեր։ Սա ավելի հեշտ կլինի, քան սպասվում էր, և դուք գոհ կլինեք արդյունքներից։ Հետագայում կհայտնվեն թարմ գաղափարներ, և դուք կկարողանաք դրանք իրականացնել մի փոքր ուշ։ Մի վախեցեք փորձարկել և անել ամեն ինչ ձեր սեփական ձևով։ Ձեր շրջապատի մարդիկ, անշուշտ, կգնահատեն ձեր ստեղծագործական մոտեցումը, և եթե դիմեք ինչ-որ մեկին աջակցության համար, նրանք պատրաստ կլինեն օգնել ձեզ։
Ուշադրություն դարձրեք ձեր բարեկեցությանը։ Քրոնիկ հիվանդությունները կարող են կրկին ի հայտ գալ կեսօրին, ուստի արժե կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Այս օրը շատ առումներով բարենպաստ կլինի։ Հանգամանքները բարենպաստ կզարգանան, և դուք կկարողանաք վերականգնել կորցրածը կամ վերականգնել կարևոր հարաբերությունները։ Մի՛ վատնեք ժամանակ կամ մի՛ սպասեք հարմար պահի։ Հիմա ժամանակն է նախաձեռնողական դիրքորոշում ընդունելու և նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու։ Առանց ձեր մասնակցության և ջանքերի ցանկալի արդյունքի չի հասնի։
Առանց վարանելու գնացեք գնումների։ Այս օրը նաև հարմար է ճանապարհորդելու և ընտանիքի կամ սիրելիի հետ արձակուրդ պլանավորելու համար։ Հավանական են հետաքրքիր ծանոթություններ և հանդիպումներ, որոնք կոգեշնչեն հետաքրքիր մտքեր կամ կբերեն դրական հույզեր։
Բազմաթիվ հնարավորություններ կբացվեն նրանց համար, ովքեր վերջերս տեղում են մնացել՝ կասկածելով իրենց նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Ձեր ինտուիցիան նույնիսկ կարող է հուշել, թե որտեղ կենտրոնանալ կամ որտեղ գտնել ոգեշնչման նոր աղբյուր։ Եթե անմիջապես սկսեք շարժվել նոր ուղղությամբ, կարող եք ճանապարհին խոչընդոտների հանդիպել։ Այնուամենայնիվ, դուք անպայման կգտնեք դրանք հաղթահարելու միջոց։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Հնարավորություն կլինի հաճելի ծանոթություններ հաստատելու: Այսօր դուք կհանդիպեք բազմազան մարդկանց և կկարողանաք ընդհանուր լեզու գտնել բոլորի հետ: Եթե կարևոր բանակցություններ ունեք կամ անհրաժեշտ է քննարկել լուրջ հարցեր, մի սպասեք արագ որոշումների կամ չափազանց շատ բան մի՛ ճնշեք: Թողեք, որ իրադարձությունները զարգանան:
Դուք կարող եք հետաքրքիր առաջարկներ ստանալ՝ կապված ներդրումների կամ որևէ նախագծի մշակման հետ: Ֆինանսական հարցերում բախտը ձեր կողմը կլինի, եթե խուսափեք անհրաժեշտից ավելի ռիսկի դիմելուց կամ կուրորեն վստահել մեծ խոստումներ տվող մարդկանց: Հասուն Կարիճները կօգտվեն կյանքի փորձից, մինչդեռ այս նշանի երիտասարդ ներկայացուցիչները կարող են օգտվել սիրելիների խորհուրդներից:
Անձնական հարաբերություններում հնարավոր են թյուրըմբռնումներ: Հիշեք, որ վեճից խուսափելն ավելի հեշտ է, քան հետո հաշտվելը: Բայց մի անհանգստացեք. եթե ուշադրություն դարձնեք ձեր շրջապատի մարդկանց, անպայման կգտնեք հարցերը լուծելու միջոց, և կիրակի օրը կավարտվի հաճելի նոտայով:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Այսօր լավագույնն է չպլանավորել այնպիսի նախագծեր, որոնք մեծ ջանքեր կամ գումար են պահանջում: Եթե անպայման պետք է դրանք ձեռնարկեք, խնդրեք ինչ-որ մեկին օգնություն, որպեսզի մենակ չգնաք: Հավանական են ուշացումներ, դժբախտ պատահականություններ և մանր թյուրիմացություններ: Առաջացող ցանկացած դժվարություն կարելի է հաղթահարել, բայց դա որոշակի ջանքեր կպահանջի: Պլանավորեք ձեր օրը այնպես, որ բավարար ժամանակ ունենաք հանգստի, հանգիստ զբոսանքների և հաճելի զրույցների համար։
Դրական միտումների ազդեցությունը, չնայած առավոտյան հատկապես ուժեղ չէ, ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի նկատելի կդառնա: Երեկոյան ձեզ սպասում են հետաքրքիր հանդիպումներ և շփումներ ձեզ դուր եկած մարդկանց հետ: Ի դեպ, սա նաև լավ ժամանակ է հին կապերը վերականգնելու համար: Վերցրեք նախաձեռնությունը և կատարեք առաջին քայլը: Սա բավարար կլինի ձեզ համար կարևոր մեկի հետ շփումը վերականգնելու համար։
Եթե ստեղծագործ եք, կստանաք արժանի ճանաչում և կգտնեք ձեր տաղանդի նոր երկրպագուներ: Իսկ գործնական մտածելակերպ ունեցողները կկարողանան գտնել իրենց սիրելի գործունեությունից եկամուտ ստանալու միջոց:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Փորձեք ամեն ինչում պահպանել չափավորություն. սա կօգնի խուսափել ավելորդ բարդություններից: Կարող են անհամաձայնություններ առաջանալ այն մարդկանց հետ, որոնց կարծիքը կարևոր է ձեզ համար: Փորձեք պահպանել հանգիստ և կառուցողական վերաբերմունք և խուսափեք սադրանքներին տրվելուց: Զգույշ եղեք նաև նոր ծանոթությունների հետ. ոչ բոլոր հանդիպումներն են օգտակար լինելու, իսկ որոշները կարող են նույնիսկ վնասել ձեր հեղինակությանը։
Եթե ցանկանում եք օրը արդյունավետ անցկացնել, ապա լավագույնն է կենտրոնանալ այն բաների վրա, որոնց հետ ծանոթ եք: Այսօր կարող է դժվար լինել ինչ-որ նոր բան հասկանալը, ինչպես նաև բարդ խնդիրների հասկանալը, ուսումնասիրելը կամ վերլուծական աշխատանք կատարելը։
Ճանապարհորդություն պլանավորող Ջրհոսները պետք է հատկապես զգույշ լինեն ճանապարհորդության ընթացքում: Եթե ճանապարհին ձեզ հետ սիրելի մարդիկ կան, ժամանակը հատկապես հաճելի կլինի, և դուք նաև հնարավորություն կունենաք շատ լավ գնումներ կատարելու։
Ձեր խոհեմության և խելամիտ մոտեցման շնորհիվ օրը կանցնի հանգիստ և առանց տհաճ անակնկալների: Հոգ տարեք ձեր մասին, և ամեն ինչ լավ կլինի։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Ուշադիր և զգույշ եղեք, փորձեք դասեր քաղել անցյալի փորձից և խուսափեք ձեր հին սխալները կրկնելուց: Սա այն օրերից մեկն է, երբ ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես սպասվում էր, և դժվարություններից խուսափելը կարող է դժվար լինել: Այնուամենայնիվ, եթե ձեր գործերին մոտենաք լուրջ և պատասխանատու կերպով, ամեն ինչի հետ կհաղթահարեք հաջողությամբ: Դուք հնարավորություն կունենաք սովորելու ինչ-որ նոր բան և հասկանալու այն, ինչը նախկինում թվում էր շփոթեցնող և բարդ: Այնուամենայնիվ, դրան հասնելու համար կարևոր է ուշադրություն դարձնել մանրամասներին, ձգտել չանտեսել նույնիսկ ամենափոքր մանրամասները և պատրաստ լինել խորանալ այն հարցերի մեջ, որոնց մասին նախկինում միայն ընդհանուր պատկերացում ունեիք:
Ուրիշների հետ ձեր փոխազդեցություններում կարող են առաջանալ որոշ աննշան դժվարություններ: Դուք ստիպված կլինեք լսել քննադատություններ և խորհուրդներ, որոնք կարող են անօգուտ կամ նույնիսկ վիրավորական թվալ: Մի՛ ընդունեք ամեն ինչ անձնական. ամեն ինչին մոտեցեք հումորով: Սա կօգնի հարթել ցանկացած կոպիտ եզր: Խնդիրների վրա ծիծաղելու ձեր ունակությունը շատերին կօգնի պահպանել լավ տրամադրությունը:
Բաց մի թողեք
Սուրենյանն աննախադեպ լուր է հայտնել․ Տեսանյութ
Ֆրանսիան կհետաքննի Գրոկի կողմից մերկացած կանանց դիփֆեյքերը
Բուդանովին նշանակել է աշխատակազմի նոր ղեկավար․ Ուկրաինան հրամայել է՝ ռուսական զորքերի առաջխաղացման պատճառով, տարհանել 3000 երեխաների և ծնողների երկու շրջաններից