Հունվարի 9-ի աստղագուշակ․ Խորհուրդ է տրվում խուսափել չափազանց ֆիզիկական ակտիվությունից

Օրը կարող է մարտահրավերներով լի լինել և, հավանաբար, լի կլինի տհաճ անակնկալներով, անսպասելի իրադարձություններով և նորություններով, որոնք կստիպեն ձեզ փոխել ձեր ծրագրերը:
Հնարավոր է, որ դուք ստիպված լինեք ամբողջությամբ հրաժարվել որոշ պլանավորված նախագծերից՝ դժբախտ հանգամանքների պատճառով: Այնուամենայնիվ, կլինեն շատ ավելի շատ ուշացումներ, հետաձգումներ և այլ նյարդայնացնող իրավիճակներ, որոնք, ի վերջո, թույլ կտան ձեզ հասնել ձեր ցանկալի արդյունքներին, թեև զգալի ջանքերով։
Աստղերը խոստանում են աջակցել նրանց, ովքեր ձգտում են մնալ հանգիստ և վստահ, և ցանկացած իրավիճակում կարելի է լուծում գտնել: Եթե դուք ինքներդ չունեք նման հանգստություն, փորձեք մոտ մնալ նրանց, ովքեր վերահսկում են իրենց հույզերը և խուճապի չեն մատնվում ամենափոքր սադրանքից։
Ընտանեկան աննշան անհամաձայնությունները կարող են անհանգստացնել նրանց, ովքեր սովոր են մշտական աջակցություն ստանալ: Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ կարելի է արագ լուծել, եթե դուք ցուցաբերեք բարություն և գնաք փոքր զիջումների:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը բարենպաստ կլինի։ Դուք հաջողության կհասնեք բազմաթիվ ձեռնարկումներում, և դրա համար կարող եք շնորհակալ լինել ձեր ինտուիցիային։ Այն ձեզ կասի, թե երբ է կարևոր պահպանել ձեր դիրքորոշումը, և երբ՝ զիջումների գնալ՝ երկարատև վեճից խուսափելու համար։ Որոշ Խոյեր կկարողանան ապահովել նոր ծանոթությունների աջակցությունը կամ վերականգնել հարաբերությունները վաղեմի դաշնակիցների հետ։ Սա կթեթևացնի բազմաթիվ անհանգստություններ, հատկապես, եթե նրանք ստիպված լինեն հրաժարվել իրենց սովորական մեթոդներից։ Գիտակցելով, որ մոտակայքում կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են աջակցել ձեզ ամեն ինչում, դուք առաջ կշարժվեք շատ ավելի մեծ վստահությամբ։
Անձնական հարաբերությունները ներդաշնակ կլինեն։ Ձեր ամենամտերիմ մարդիկ անմիջապես կհասկանան ձեզ, կհարգեն ձեր հետաքրքրություններն ու ցանկությունները և չեն պարտադրի իրենց տեսակետը։ Ճիշտ է, դուք ստիպված կլինեք հետաձգել որոշ հարցերի քննարկումը, բայց դա ձեզ չի վրդովեցնի, քանի որ հնարավորություն կունենաք ավելի համոզիչ փաստարկներ մշակելու։
Օրվա հուզական ֆոնը բարենպաստ է։ Նույնիսկ եթե ստիպված լինեք ամբողջ ուրբաթն անցկացնել ոտքի վրա, երեկոյի վերջում դուք լավ մարզավիճակում և հիանալի տրամադրության մեջ կլինեք։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Այս օրը կպահանջի տոկունություն և հանգստություն: Հստակ դատելու և իրականությունը պատրանքից տարբերելու ձեր ունակության շնորհիվ դուք հեշտությամբ կհաղթահարեք ձեր մրցակիցներին և կխանգարեք չարամիտներին խանգարել ձեր կարևոր ծրագրերին: Եթե պլանավորում եք լուրջ գործերով զբաղվել, պատրաստ եղեք այն փաստին, որ ամեն ինչ միանգամից չի ընթանա ըստ ծրագրի: Հնարավոր է, որ ձեր նպատակին հասնելու համար ձեզ մի քանի փորձ անհրաժեշտ լինի։
Հնարավոր են լարված պահեր անձնական հարաբերություններում: Մտերիմ ընկերները կարող են ավելի զգայուն լինել, քան սովորաբար, և ձեր անմեղ դիտողությունը ընկալել որպես քննադատություն: Սիրելի մարդը կարող է վիրավորվել աննշան հարցի պատճառով կամ անսպասելի խանդ ցուցաբերել: Սա լուրջ մտահոգության պատճառ չէ. պարզապես արժե մի փոքր ավելի ուշադիր լինել ձեր խոսքերի նկատմամբ և ավելի շատ նրբանկատություն ցուցաբերել ձեզ համար կարևոր մարդկանց հետ շփումներում։
Չնայած օրը լարված կլինի, դուք հոգնածություն չեք զգա նույնիսկ վերջում, և հուզական կայունությունը պահպանելու ձեր ունակությունը կօգնի ձեզ խուսափել ավելորդ սթրեսից:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Այս օրը կպահանջի համբերություն և իրատեսական հայացք։ Եթե զբաղված եք որևէ կարևոր գործով կամ ձեռնարկում եք խոշոր գործ, մի շտապեք. գործընթացը շտապեցնելու ձեր ցանկությունը կարող է միայն վնասակար լինել։ Երկվորյակները, ովքեր ճշգրիտ գնահատում են իրենց ուժեղ կողմերը և չեն պահանջում անհնարինը իրենցից կամ ուրիշներից, կկարողանան խուսափել բազմաթիվ խնդիրներից։ Այս նշանի ներկայացուցիչները, ովքեր զբաղված են մանրուքներին ուշադրություն պահանջող գործերով, պետք է հիշեն. ավելի լավ է ավելի քիչ լավ անել, քան շտապել և սխալներ թույլ տալ, որոնք շտկելու համար մեծ ջանքեր կպահանջվեն։ Ձեր բնական ճկունությունը կօգնի ձեզ հարմարվել ավելի դանդաղ տեմպին։
Ձեր անձնական հարաբերություններում ամեն ինչ հարթ է ընթանում, չնայած ուրիշները կարող են նկատել, որ դուք մի փոքր ավելի հեռու և սառը եք վարվում, քան սովորաբար։ Հնարավոր է, որ այսօր ձեզ պարզապես ավելի շատ անձնական տարածք է պետք։ Հնարավոր է անսպասելի սիրո խոստովանություն, որն ավելի շատ հանելուկային կլինի, քան ուրախալի։ Մի շտապեք պատասխան տալ. ինքներդ ձեզ ժամանակ տվեք ձեր զգացմունքները կարգավորելու համար։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Անհավանական է, որ ամեն ինչ հեշտ ընթանա, բայց անհաղթահարելի խոչընդոտներ չեն կանգնի ձեր ճանապարհին։ Գլխավորը սեփական ուժերին հույսը դնելն ու անհրաժեշտության դեպքում համառ լինելն է։ Վստահեք վստահելի դաշնակիցներին, ոչ թե նրանց, ովքեր առատաձեռն են խոստումներով, այլ ժլատ՝ կոնկրետ գործողություններով։ Հատկապես ուշադիր եղեք այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր ասում են հենց այն, ինչ դուք ուզում եք լսել։ Գեղեցիկ խոսքերը կարող են թաքցնել խաբեությունը կամ մանիպուլյացիայի փորձը։ Ստացող տեղեկատվության նկատմամբ քննադատական հայացքը և առողջ սկեպտիցիզմը կօգնեն ձեզ խուսափել սխալներից և հիասթափություններից։ Ձեր բնական ինտուիցիան կասի ձեզ, թե ում կարող եք վստահել։
Սիրելիների հետ շփման մեջ ձեր հումորի զգացումը հաճախ օգտակար կլինի։ Դուք կարողանում եք լարված իրավիճակը մեղմել լավ տեղավորված կատակով և բարձրացնել բոլորի տրամադրությունը մի քանի ջերմ խոսքերով։ Այս հմտությունը հատկապես օգտակար կլինի այսօր, երբ մանր անհամաձայնությունները կարող են վերածվել լուրջ վեճերի։ Ձեր հուզական զգայունությունը թույլ կտա ձեզ զգալ, թե երբ է ժամանակը լինել թեթև, իսկ երբ՝ լուրջ։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Օրը լավ կլինի։ Այն չի պահանջի որևէ հերոսական ջանք կամ ռիսկային որոշումներ։ Պարզապես արեք այն, ինչ ճիշտ եք համարում, և դա բավարար կլինի լավ արդյունքների հասնելու համար։ Սխալների հավանականությունը նվազագույն է, նույնիսկ եթե ստանձնեք բոլորովին նոր նախագիծ, որտեղ միայն ինտուիցիային և փորձին եք ապավինում։ Ձեր բնական վստահությունն ու բնազդները անթերի կգործեն և կօգնեն ձեզ ընտրել ճիշտ ուղղությունը՝ առանց շատ մտորումների։
Սա հատկապես բարենպաստ օր է գովազդային արշավների, շնորհանդեսների և հրապարակային ելույթների համար։ Հասարակական միջոցառումների ժամանակ դուք, բնականաբար, կհայտնվեք ուշադրության կենտրոնում. ձեր հմայքը, խարիզման և ուժեղ կողմերը աննկատ չեն մնա։ Սա հիանալի ժամանակ է օգտակար կապեր հաստատելու և ձեր հեղինակությունը ամրապնդելու համար։
Ձեր անձնական հարաբերություններում կտիրի ներդաշնակություն. սիրելիները կլինեն բարեկամական, իսկ սիրելիի հետ շփումը կբերի դրական հույզերի հարստություն։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Անկախ ձեր ծրագրերից, մի շտապեք որոշումներ կայացնել և խուսափեք ռիսկի դիմելուց, քանի որ նույնիսկ ամենափոքր անփութությունը կարող է հանգեցնել սխալների: Հեռատեսությունն ու առողջ բանականությունը կլինեն ձեր լավագույն դաշնակիցները ցանկացած ձեռնարկում: Եթե անվստահ եք որևէ ձեռնարկման հաջողության մեջ, ապա լավագույնն է այն հետաձգել մինչև ավելի բարենպաստ ժամանակ. դադարի մեջ ոչ մի վատ բան չկա: Այսօր հատկապես անցանկալի է սկսել շինարարություն կամ վերանորոգում, ստորագրել անշարժ գույքի փաստաթղթեր կամ կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր: Հույսը դրեք ձեր բնական զգուշության վրա. դա կօգնի ձեզ խուսափել խնդիրներից։
Մյուսների հետ հարաբերությունները որոշ չափով լարված կլինեն, չնայած կխուսափեն բաց հակամարտություններից և վեճերից: Դուք կարող եք զգալ, որ ուրիշները լիովին չեն վստահում ձեզ կամ չափազանց զգուշորեն են վերաբերվում ձեզ: Մի՛ ընդունեք սա անձնական. հավանաբար դա ձեր մեղքը չէ, այլ օրվա ընդհանուր մթնոլորտը: Մնացեք հանգիստ և նրբանկատ, և իրավիճակը կկարգավորվի:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը կբերի բազմաթիվ մարտահրավերներ և փորձություններ։ Դուք ստիպված կլինեք լուծել բարդ և կարևոր հարցեր՝ կայացնելով կարևոր որոշումներ, հաճախ միայնակ, չնայած նախընտրում եք հույսը դնել ընկերների և գործընկերների աջակցության վրա։ Կա մեծ հավանականություն բազմաթիվ ուշացումների, անհաջողությունների և անկանխատեսելի հանգամանքների, որոնք կպահանջեն ճկունություն և արագ արձագանք։ Հիմնականը հանգստությունը պահպանելն է և խուճապից խուսափելը։ Եթե հանգիստ մնաք, արագ կհաղթահարեք բոլոր դժվարությունները։ Ձեր բնատուր ունակությունը՝ հավասարակշռություն գտնելու նույնիսկ քաոսի մեջ, օգտակար կլինի։
Անհավանական է, որ ձեր անձնական կյանքում որևէ էական փոփոխություն տեղի ունենա. օրը կանցնի սահուն, առանց որևէ հատուկ ցնցման, չնայած դուք կարող եք չունենալ էներգիա լուրջ զրույցների և հուզական փոխազդեցությունների համար։ Ձեր սիրելիները հասկացողությամբ կվարվեն, եթե անկեղծորեն բացատրեք ձեր վիճակը։
Ձեր կենսունակությունը կնվազի, հնարավոր են թեթև հիվանդություններ, և հոգնածությունը կկուտակվի սովորականից ավելի արագ։ Պլանավորեք ձեր օրը՝ խուսափելու գերծանրաբեռնվածությունից։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Այս օրը մարտահրավերներով լի կլինի՝ ոչ այնքան արտաքին հանգամանքների, որքան ձեր սեփական հակասական զգացմունքների պատճառով։ Դուք կզգաք ներքին խառնաշփոթ և կսկսեք կասկածել, թե իրականում ինչ եք ուզում։ Ձեզ ժամանակ կպահանջվի ինքներդ ձեզ կարգի բերելու համար։ Մի շտապեք եզրակացություններ անել՝ հանգիստ քննարկեք իրավիճակը, սահմանեք ձեր նպատակներն ու առաջնահերթությունները և միայն դրանից հետո սկսեք մշակել կոնկրետ ռազմավարություն։ Ձեր բնատուր խորը վերլուծության ունակությունը կօգնի ձեզ հասնել իրերի էությանը։
Դժվար կլինի ընդհանուր լեզու գտնել սիրելիների հետ. հակամարտությունները կարող են բռնկվել թվացյալ աննշան հարցերի շուրջ։ Բարձրացված հուզականության և ներքին լարվածության պատճառով դուք կարող եք ասել կամ անել այնպիսի բաներ, որոնց համար հետագայում կզղջաք։ Կարևոր նախազգուշացում. եթե այսօր վիճեք ինչ-որ մեկի հետ, հաշտեցումը, հավանաբար, արագ չի լինի, քանի որ դժգոհությունները կմնան։ Բայց եթե դուք ցուցաբերեք ճկունություն և մարտավարություն, արագ կվերականգնեք ներդաշնակությունը։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Եթե ցանկանում եք նկատելի արդյունքների հասնել, պատրաստ եղեք քրտնաջան աշխատանքի: Շատ առաջադրանքներ ավելի դժվար կլինեն, քան սովորաբար, և գործընթացները կտևեն ավելի երկար, քան սպասվում էր: Դուք ստիպված կլինեք զբաղվել այնպիսի առաջադրանքներով, որոնք մեծ հետաքրքրություն չեն առաջացնում կամ շփվել բավականին տհաճ մարդկանց հետ, ինչը կպահանջի զգալի ինքնատիրապետում: Հնարավոր են լուրջ տարաձայնություններ նրանց հետ, ովքեր նախկինում աջակցել են ձեր գաղափարներից շատերին: Ձեր տեսակետը պաշտպանելը դժվար կլինի. ձեզ անհրաժեշտ կլինի վիճաբանություն և դիվանագիտություն: Ձեր ինքնավստահությունը կարող է տատանվել, բայց հիշեք. այսօր տեղի ունեցող ամեն ինչ ժամանակավոր է, բայց այն կամրապնդի ձեր բնավորությունը:
Երբեմն դժվար կլինի նաև սիրելիների հետ լեզու գտնելը. նրանք կարող են քննադատել ձեր գործողություններն ու որոշումները: Սա կարող է վիրավորել և հիասթափեցնել ձեզ, բայց մի՛ ընդունեք դա անձնական: Բարեբախտաբար, իրավիճակը շուտով կփոխվի, փոխըմբռնումը կվերականգնվի, և մանր դժգոհությունները կմոռացվեն: Շատ Աղեղնավորներ կուրախանան սիրային անակնկալներով:
Ձեր ֆիզիկական վիճակը լավ կլինի, և ձեր էներգիան բավարար կլինի օրվա մարտահրավերները հաղթահարելու համար:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրը համեմատաբար հանգիստ կլինի, եթե խուսափեք փորձարկումներից և ռիսկային ձեռնարկություններից: Հիմա ժամանակը չէ անլուրջ լինելու կամ սխալների ու սխալ քայլերի համար անպատիժ մնալու ակնկալիք ունենալու: Աստղերը պահանջում են զգուշություն և մտածված որոշումներ: Այն, ինչ սովորաբար հեշտությամբ է ստացվում, այսօր լրացուցիչ մտորումների կարիք կունենա։
Զգուշություն է պահանջվում ֆինանսների հետ կապված բոլոր հարցերում: Մեծ, չպլանավորված ծախսերը և ինքնաբուխ գնումները անցանկալի են. ավելի լավ է խնայել գումար և դիմադրել իմպուլսիվ ազդակներին։
Սիրելիները կարիք կունենան ձեր աջակցության: Դուք կարող է ստիպված լինեք խորանալ նրանց գործերի և խնդիրների մեջ: Ձեր բնական պատասխանատվության զգացումը և հուսալիությունը շատ օգտակար կլինեն, բայց պատրաստ եղեք, որ ձեր սեփական ծրագրերը ժամանակավորապես երկրորդ պլան կմտնեն։
Ձեր ֆիզիկական և հուզական վիճակը կայուն կլինի՝ առանց հանկարծակի տատանումների: Դուք բավարար էներգիա կունենաք առօրյա գործերը լուծելու համար, չնայած օրվա վերջում կարող է հոգնածություն կուտակվել:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Մոտենում է վճռական գործողությունների համար բարենպաստ ժամանակ։ Աստղերը խոստանում են ձեզ աջակցություն բազմաթիվ ձեռնարկումներում։ Դրա շնորհիվ այն, ինչ նախկինում անհասանելի էր թվում, այսօր կարող է իրականություն դառնալ։
Սա հիանալի օր է բազմաթիվ օգտակար ձեռնարկումների համար։ Ֆինանսական հարցերին կենտրոնացած Ջրհոսները կխուսափեն սխալներից, կգտնեն ավելորդ ծախսերից խուսափելու եղանակներ և կխուսափեն անհրաժեշտից ավելի շատ ռիսկերի դիմելուց։ Հնարավորություն կլինի լավ գործարք կնքել կամ ցածր գնով գնել այն, ինչ վաղուց եք ցանկացել։
Եթե վերջերս ծրագրեր եք ունեցել սկսել կամ զարգացնել ձեր սեփական բիզնեսը, այսօր լավ ժամանակ է վերանայելու համար։ Կարող են ի հայտ գալ թարմ գաղափարներ, և մարդիկ, որոնց կցանկանայիք լինել ձեր դաշնակիցները, կաջակցեն նրանց։
Ձեր հուզական վիճակը կայուն կլինի ամբողջ օրվա ընթացքում։ Շատ Ջրհոսներ վստահություն կներշնչեն իրենց կարողությունների նկատմամբ կամ կգտնեն լրացուցիչ պատճառներ՝ հպարտանալու իրենցով։
Այս օրը հարմար է ցանկացած փոփոխության համար՝ սկսած ամենաաննշանից, ինչպիսիք են նոր սանրվածքը կամ զգեստապահարանի թարմացումը, մինչև ավելի լուրջ և կարևոր փոփոխություններ, որոնք կանդրադառնան ոչ միայն ձեզ, այլև ձեր սիրելիներին։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Կարևոր է պահպանել հանգստությունը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ ըստ ծրագրի չի ընթանում: Հիմա ժամանակը չէ տրվելու զգացմունքներին կամ կտրուկ փոփոխություններ կատարելու՝ տրվելով անցողիկ ցանկություններին: Շատ Ձկներ օրը կհամարեն հոգնեցուցիչ, և դա կբերի բազմաթիվ նոր մարտահրավերների: Այնուամենայնիվ, նրանք արժեքավոր փորձ կստանան դրանք լուծելու հարցում։
Օրվա սկզբում հնարավոր են տհաճ հանդիպումներ և զրույցներ, որոնցից դուք կնախընտրեիք խուսափել: Այնուամենայնիվ, դրանք շատ օգտակար կլինեն, եթե պատշաճ կերպով վարվեք, փորձեք չհրահրել վեճեր և գնաք փոքր զիջումների։
Կեսօրին օգտակար կլինի խոսել սիրելիների հետ այն մասին, թե ինչն է նրանց անհանգստացնում և մտահոգում: Նրանց առանց ավելորդ խոսքերի հասկանալու ձեր ունակությունը շատ օգտակար է, բայց պատրաստ եղեք հուզական լարվածության աճի։
Խորհուրդ է տրվում խուսափել չափազանց ֆիզիկական ակտիվությունից, հատկապես, եթե նախկինում չեք վարել հատկապես ակտիվ կենսակերպ: Ընդհանուր առմամբ, այսօր խորհուրդ չի տրվում կտրուկ փոխել ձեր սովորությունները:
