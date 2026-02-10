Հունգարիայի ընտրարշավը մտնում է թեժ փուլ՝ Ուկրաինայի, ԵՄ-ի և Թրամփի ուշադրության կենտրոնում

«Տիսզա» կուսակցության առաջնորդ Պետեր Մագյարը և վարչապետ Վիկտոր Օրբանը խոսում են Հունգարիայում անցկացվող քարոզարշավի հանրահավաքների ժամանակ։
Հունգարիայի ապրիլյան ընտրություններին մնացել է երկու ամիս, վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ուժեղացրել է իր հակաուկրաինական հռետորաբանությունը, մինչդեռ առաջատար մրցակից Պետեր Մագյարը խոստանում է զսպել կոռուպցիան և հարկային թեթևացումներ ցածր եկամուտ ունեցողների համար։
Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը երկու ամսից մի փոքր ավելի, և քարոզարշավը մտել է նոր փուլ, որտեղ երկու կողմերն էլ ուժեղացնում են իրենց խոստումները։
Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդեսը», որը գրեթե 16 տարի իշխանության գլուխ է բացարձակ մեծամասնությամբ, լուրջ մարտահրավերի է բախվում Պետեր Մագյարի «Տիսզա» կուսակցության հետ, որը առաջատարն է հասարակական կարծիքի հարցումների մեծ մասում։
Քվեարկության հետևանքները տարածվում են նաև Հունգարիայից այն կողմ։ Բուդապեշտը գտնվում է բազմաթիվ խնդիրների կենտրոնում. այն ԵՄ-ում համակարգային կոռուպցիայի համար պատժամիջոցների ենթարկված միակ երկիրն է և դարձել է խոչընդոտ եվրոպական միասնության համար՝ պատժամիջոցներից մինչև Ուկրաինա։
«Հարցն այն է, թե արդյոք այն երկիրը, որը վերջին 15 տարիների ընթացքում Եվրամիությունում ռազմավարական որոշումների կայացման ամենամեծ խոչընդոտն էր, կարող է վերածվել կառուցողական գործընկերոջ Եվրամիությունում», – Euronews-ին տված հարցազրույցում ասել է Եվրոպական քաղաքականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Դանիել Հեգեդուսը։
Շաբաթավերջին երկու կուսակցություններն էլ ակտիվացրել են իրենց քարոզարշավները։
Մագյարը հրապարակել է 240 էջանոց նախընտրական մանիֆեստ, որում խոստացել է միջոցներ ձեռնարկել կենսապահովման ճգնաժամը լուծելու և ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար, որտեղ Օրբանը իր երկիրը դրել է կոնսենսուսի սահմաններից դուրս՝ պոպուլիստական Սլովակիայից և Չեխիայից բացի քիչ դաշնակիցներով։
Միևնույն ժամանակ, Օրբանը ակտիվացրել է իր հակաուկրաինական քարոզարշավը՝ երկիրը ներկայացնելով որպես Հունգարիայի «թշնամի»։ Օրբանը նաև հույսը դնում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցության վրա՝ անցյալ շաբաթ նրա աջակցությունը ստանալուց հետո։
Օրբանը թիրախավորում է Ուկրաինան, ընդդիմությունը և ֆոն դեր Լեյենին
Հունգարիայի վարչապետը կրկին հայտարարեց, որ դեմ է Ուկրաինայի ԵՄ-ին միանալուն և խոստացավ շարունակել խոչընդոտել գործընթացը, որը պահանջում է բոլոր անդամ պետությունների միաձայնություն՝ պնդելով, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը կբերի պատերազմ և տնտեսական անկարգություններ ԵՄ-ում։
«Հունգարացիները չեն ցանկանում ռազմական կամ տնտեսական համագործակցություն ուկրաինացիների հետ, քանի որ նրանք մեզ ներքաշում են պատերազմի մեջ», – շաբաթ օրը Շոմբատելիում կայացած նախընտրական հանրահավաքում ասաց Օրբանը։
Նա նաև քննադատեց Ուկրաինային՝ Բուդապեշտից ռուսական էներգակիրների արտահանումից հրաժարվելու պահանջի համար, որը, ըստ Հունգարիայի կառավարության, անհրաժեշտ է գները ցածր պահելու համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ԵՄ երկրների մեծ մասը խոստանում է անջատվել Կրեմլի գազից և նավթից։
«Յուրաքանչյուր ոք, ով ասում է, որ սա Հունգարիայի թշնամին է, ուրեմն Ուկրաինան մեր թշնամին է», – ասաց Օրբանը։
Նա նաև ծաղրեց Մադյարին՝ մեղադրելով նրան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հրամանները կատարելու մեջ։
Օրբանը հաճախակի է հարձակվում Հանձնաժողովի ղեկավարի վրա՝ կլիմայական գործողությունների և անօրինական միգրացիայի միջոցով Եվրոպան «քանդելու» համար, նրան ծաղրանկարելով որպես թշնամի Ջորջ Սորոսի խամաճիկ։
«Սա նրանց ԴՆԹ-ի մեջ է, և նրանք գիտեն, որ այս ռազմավարությունը կարող է աշխատել», – ասաց Հեգեդուսը՝ հավելելով, որ Ֆիդեսը երկար պատմություն ունի օտարերկրյա առաջնորդներին վախ ստեղծելու համար մոբիլիզացնելու հարցում։
«Այստեղ մենք տեսնում ենք նաև որակապես տարբեր՝ բացարձակ անբարոյականության պատճառով։ Նրանք օգտագործում են մի երկիր, որը հարձակման է ենթարկվել իր հարևանի կողմից և պայքարում է իր անկախության և գոյատևման համար» քաղաքական միավորների համար, հավելեց Հեգեդուսը՝ նկատի ունենալով Ուկրաինան։
Օրբանը հաճախ Զելենսկիին ներկայացնում է որպես պատերազմի հրահրող, իսկ Ուկրաինան՝ որպես «առանց որևէ ինքնիշխանության» երկիր, որը Եվրոպայից կանխիկ գումար է մուրում։ Հունգարիայի վարչապետը նաև քննադատել է Կիևի համար ԵՄ-ի ֆինանսավորումը՝ պնդելով, որ ֆինանսավորումը երբեք չի վերադարձվի։
Այնուամենայնիվ, նա չի խոչընդոտել պատժամիջոցների կիրառմանը։
Թրամփի գործոնը
Շաբաթավերջին Օրբանը նաև հայտարարեց, որ փետրվարի վերջին կայցելի Վաշինգտոն՝ վեց ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ մասնակցելու Խաղաղության խորհրդի միջոցառմանը։
Հունգարիան այն քիչ եվրոպական երկրներից մեկն է, որը միացել է Թրամփի գլխավորած մասնավոր «Խաղաղության խորհրդին», որը ԵՄ երկրների մեծ մասի կողմից համարվում է անհամատեղելի ՄԱԿ-ի կանոնադրության հետ։
Անցյալ շաբաթ Թրամփը Օրբանին պարգևատրեց իր աջակցությամբ՝ շարունակելով աջակողմյան, պահպանողական դաշնակիցների, ինչպիսիք են ճապոնացի Սանաե Տակաիչին և արգենտինացի Խավիեր Միլեին, աջակցության պատմությունը։ Երկուսն էլ հաղթողներ են դուրս եկել իրենց համապատասխան քարոզարշավներում։
2025 թվականին Մար-ա-Լագոյում կայացած հանդիպումից հետո Թրամփը Հունգարիային արտոնություն տվեց ևս մեկ տարի շարունակ ռուսական էներգակիրներ ներմուծել։ ԱՄՆ նախագահը բազմիցս Օրբանին անվանել է «մեծ առաջնորդ»՝ միգրացիայի հարցում իր կոշտ դիրքորոշման համար՝ նրան անվանելով և՛ հայրենասեր, և՛ ընկեր։
ԱՄՆ առաջնորդին Բուդապեշտում հյուրընկալելը Օրբանին կտա կարմիր գորգի պահ և կգրավի համաշխարհային ուշադրությունը։ Այնուամենայնիվ, խոստացված այցը չի իրականացվել, և ամսաթիվ դեռևս նշանակված չէ։
Ընդդիմության մանիֆեստը կենտրոնանում է կենսապահովման արժեքի վրա
Նաև շաբաթավերջին Պետեր Մագյարը հրապարակեց իր կուսակցության 240 էջանոց նախընտրական մանիֆեստը։
«Գործող և մարդասիրական Հունգարիայի հիմքերը» վերնագրով փաստաթուղթը ներկայացնում է քաղաքական ծրագրեր այն երկիրը փրկելու համար, որը, ըստ Մագյարի, առևանգվել է Օրբանի, նրա ընտանիքի և կառավարությանը մոտ գտնվող բիզնես էլիտայի կողմից։
Փաստաթուղթը խոստանում է կրճատել հարկերը ցածր եկամուտ ունեցողների համար և առաջարկում է հարստության հարկ այն հունգարացիների համար, որոնց կարողությունը գերազանցում է 1 միլիարդ ֆորինտը կամ 2.6 միլիարդ եվրոն։
Մագյարի «Տիսա» կուսակցությունը նույնպես հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում կբարձրացնի միջինից ցածր կենսաթոշակները։
Ընդդիմության առաջնորդը նաև խոստացել է օգտագործել ԵՄ ֆինանսավորման միլիարդավոր դոլարները, որոնք ներկայումս պաշտպանվում են Հանձնաժողովի կողմից՝ Հունգարիայի կառավարության հետ օրենքի գերակայության շուրջ բախումների պատճառով։ Դա անելու համար Մագյարը խոստանում է Հունգարիան համաձայնեցնել Եվրոպական դատախազության հետ։
Մանիֆեստում նաև նշվում է, որ Հունգարիան պետք է պատրաստ լինի միանալ եվրոյին, մի գաղափար, որը Օրբանը պատմականորեն մերժել է՝ պնդելով, որ դա կնվազեցնի ինչպես ինքնիշխանությունը, այնպես էլ մրցունակությունը։
Մագյարը պնդում է, որ եթե նա հաղթի ապրիլյան ընտրություններում, միասնական արժույթի ընդունումը կսահմանվի «կանխատեսելի և հասանելի նպատակային ամսաթվով»։
Ռուսաստանի էներգետիկան և Ուկրաինայի անդամակցությունը
Չնայած իր եվրոպամետ առաջարկներին, Տիսզայի մանիֆեստը ցույց է տալիս, որ երբ խոսքը վերաբերում է ռուսական էներգետիկայից անջատմանը և Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացի արագացմանը, Հունգարիայի դիրքորոշումը կտրուկ չի փոխվի մեկ գիշերվա ընթացքում նոր կառավարության օրոք։
Փաստաթղթում ասվում է, որ ռուսական էներգետիկայից փուլային հրաժարումը տեղի կունենա միայն 2035 թվականին՝ ԵՄ-ի կողմից դաշինքի համար սահմանված վերջնաժամկետից ութ տարի անց։ Մանիֆեստը նաև ազդանշան է տալիս, որ Տիսզան դեմ կլինի Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցության ցանկացած «արագացված գործընթացի»։
Մագյարի կողմից գծված զգույշ գիծը ընդգծում է իր կուսակցության հավասարակշռման գործողությունը՝ իրեն դիրքավորելով որպես Օրբանից պակաս արմատական և կառուցողական՝ առանց չափազանց մոտենալու Բրյուսելի իստեբլիշմենթին, ինչը կարող է խոչընդոտ լինել ընտրություններում։
