Հռոմի պապը ևս խաղաղություն է խնդրում․ Երկխոսություն՝ հակամարտություններին վերջ դնելու համար

ԱՄՆ-ում ծնված առաջին պապը հինգշաբթի օրը իր առաջին Սուրբ Ծննդյան ուղերձի ժամանակ կոչ արեց կաթոլիկ հավատացյալներին մերժել անտարբերությունը տառապողների նկատմամբ։
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը հինգշաբթի օրը իր առաջին Սուրբ Ծննդյան ուղերձի ժամանակ կոչ արեց հավատացյալներին մերժել անտարբերությունը համաշխարհային պատերազմներում տառապողների և ավելի լավ կյանք փնտրող միգրանտների նկատմամբ։
ԱՄՆ-ում ծնված առաջին պապը Սուրբ Պետրոսի հրապարակին նայող լոջայից հազարավոր մարդկանց դիմեց ավանդական Urbi et Orbi օրհնության համար, որը ծառայում է որպես համաշխարհային ճգնաժամերի տարեկան ամփոփում։
Օրվա սկզբին Սուրբ Պետրոսի տաճարում պապական պատարագի ժամանակ անձրև էր տեղում, բայց այն հանդարտվեց, երբ Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը պապամոբիլով շրջեց հրապարակում, նախքան լոջայից իր ուղերձը արտասանելը։
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը վերակենդանացրեց Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքները բազմաթիվ լեզուներով հղելու ավանդույթը, որը նրա նախորդը՝ Ֆրանցիսկոս պապը, հրաժարվել էր։ Նա ջերմ ծափահարությունների արժանացավ, երբ ամբոխին դիմավորեց իր մայրենի անգլերենով և իսպաներենով՝ Պերուի լեզվով, որտեղ նա ծառայել է որպես միսիոներ և արքեպիսկոպոս։
Հռոմի պապը խաղաղություն է խնդրում
Հռոմի պապը շեշտեց, որ բոլորը կարող են նպաստել խաղաղությանը՝ խոնարհության և պատասխանատվության միջոցով։ «Եթե նա իսկապես մտներ ուրիշների տառապանքի մեջ և համերաշխություն ցուցաբերեր թույլերի և ճնշվածների հետ, ապա աշխարհը կփոխվեր», – ասաց նա։
Լևոն XIV պապը կոչ արեց արդարության, խաղաղության և կայունության Լիբանանում, Ղազայում, Իսրայելում և Սիրիայում, ինչպես նաև աղոթեց Ուկրաինայի համար։ Նա կոչ արեց խաղաղություն և մխիթարություն պատերազմների, անարդարության, քաղաքական անկայունության, կրոնական հալածանքների և ահաբեկչության զոհերի համար՝ մեջբերելով Սուդանը, Հարավային Սուդանը, Մալին, Բուրկինա Ֆասոն և Կոնգոն։
Պապը կոչ արեց երկխոսության՝ Լատինական Ամերիկայի մարտահրավերները լուծելու, Մյանմայում հաշտեցման, Թաիլանդի և Կամբոջայի միջև բարեկամության վերականգնման և Հարավային Ասիայում և Օվկիանիայում բնական աղետներից տուժածներին օգնելու համար։
«Մարդ դառնալով՝ Հիսուսը իր վրա վերցրեց մեր փխրունությունը՝ նույնանալով մեզանից յուրաքանչյուրի հետ. նրանց հետ, ովքեր ոչինչ չունեն և կորցրել են ամեն ինչ, ինչպես Ղազայի բնակիչները. նրանց հետ, ովքեր զոհ են սովի և աղքատության, ինչպես եմենցի ժողովուրդը. նրանց հետ, ովքեր փախչում են իրենց հայրենիքից՝ ապագա փնտրելու այլուր, ինչպես բազմաթիվ փախստականներ և միգրանտներ, որոնք հատում են Միջերկրական ծովը կամ հատում են Ամերիկյան մայրցամաքը», – ասաց պապը։
Նա նաև հիշեց նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց աշխատանքը կամ փնտրում են աշխատանք, հատկապես երիտասարդներին, ցածր վարձատրվող աշխատողներին և բանտարկյալներին։
Երկխոսություն՝ հակամարտություններին վերջ դնելու համար
Ավելի վաղ Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը Սուրբ Ծննդյան պատարագը վարեց Սուրբ Պետրոսի տաճարի ճաղաշարի տակ գտնվող կենտրոնական խորանից, որը զարդարված էր ծաղկեպսակներով և կարմիր պուանսետիաներով։ Սպիտակ ծաղիկներ դրվեցին Մարիամի արձանի ոտքերի մոտ։
Իր քարոզում պապն ասաց, որ խաղաղությունը կարող է ի հայտ գալ միայն երկխոսության միջոցով։ «Խաղաղություն կլինի, երբ մեր մենախոսությունները ընդհատվեն, և լսելով հարստանալով՝ մենք ծնկի իջնենք մյուսի մարդկայնության առջև», – ասաց նա։
Հազարավոր մարդիկ լցրել էին բազիլիկը՝ մասնակցելու Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի առաջին Սուրբ Ծննդյան պատարագին՝ բարձր պահելով իրենց սմարթֆոնները՝ բացման երթը լուսանկարելու համար։
Այս Սուրբ Ծննդյան շրջանը նշանավորում է Սուրբ Հոբելյանի տարվա տոնակատարությունների ավարտը, որը կավարտվի հունվարի 6-ին՝ կաթոլիկ Հայտնության տոնին, որը նշանավորում է երեք մոգերի այցը մանուկ Հիսուսին Բեթղեհեմում։
Բաց մի թողեք
Չարլզ III թագավորը` «խորացող բաժանումից» հետո, կոչ է անում հաշտեցման և միասնության. Լուսանկարներ
Կարճ ներկայացման մոխրագույն գիծը․ Ինչո՞ւ Չաուշեսկուն ընկավ․ Այսօր նրա ու կնոջ մահապատժի օրն է. բացառիկ․ Լուսանկարներ
Ֆրանսիան հակադարձում է ԱՄՆ-ին «հարկադրանքի» համար