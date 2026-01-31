Հռոմի Սան Լորենցո ին Լուչինա եկեղեցում որմնանկարի վրայի հրեշտակը ռեստավրացվել է երկրի վարչապետի նմանությամբ. Լուսանկար

Իտալիայի մայրաքաղաք Հռոմի Սան Լորենցո ին Լուչինա եկեղեցում որմնանկարի վրա հրեշտակը ռեստավրացվել է երկրի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի նմանությամբ։
Աշխատանքը կամավոր հիմունքներով կատարել է ոչ պրոֆեսիոնալ վերականգնող, ով նշել է, որ չի նախատեսել, որ դիմանկարը նման լինի Մելոնիին։
Եկեղեցու ղեկավարը նույնպես նկատել է նմանությունը, բայց ասել է, որ դրանում ոչ մի վատ բան չի տեսնում։
