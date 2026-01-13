Հրազդան գետից դուրս է բերվել մոտ մեկ ամիս անհայտ որոնվող 18-ամյա տղայի մարմինը․ Լուսանկար

Երեկ՝ հունվարի 12-ին, Կիևյան կամրջի տակ՝ Հրազդան գետից, հրշեջ-փրկարարները դուրս էին բերել դի։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, այսօր՝ հունվարի 13-ին, ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչության և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնի ծառայողները՝ համագործակցելով ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի քննիչների հետ, պարզել են, որ հայտնաբերված դին Երևանի բնակիչ 18-ամյա Միխայել Դ.-ն էր, ով որպես անհետ կորած ս.թ. դեկտեմբերի 11-ից որոնվում էր ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնի կողմից։
Դեպքի փաստով Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնում «սպանություն» հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։
Հունվարի 12-ին, առեղծվածային ու ողբերգական դեպք էր տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 15:50-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Կիևյան կամրջի տակ՝ Հրազդան գետում, դի կա։
Ինչպես հայտնում էր ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր էին ժամանել Երևանի քրեական ոստիկանության ծառայողները՝ վարչության պետ Հայկ Հարությունյանի, ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի հերթապահ խումբը՝ բաժնի պետի և տեղակալ Գևորգ Պողոսյանի գլխավորությամբ։
Ահազանգով ժամանել էին ՀՀ ՆԳՆ Փրկարար ծառայության Երևանի թիվ 5-րդ հրշեջ-փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։
Տեղում պարզվել էր, որ տեղեկությունը հավաստի է։ Հայտնաբերվել էր անձը չպարզված դի։
Տեղեկությունը ոստիկանության Մաշտոցի բաժնից փոխանցվել էր ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին, որպեսզի դեպքի վայր ժամանի քննչական խումբը։
Ժամանել էին նաև ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի պարեկները՝ գումարտակի հրամանատար Լևոն Բադալյանի, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Կարեն Ավետիսյանի գլխավորությամբ։
Ոստիկաններն ու պարեկները պարզում էին դիակի ինքնությունը։
Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։
Ավելի վաղ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանությունը Միխայել Դ-ի անհետ կորելու վերաբերյալ հաղորդագրություն էր տարածել։
Բաց մի թողեք
Կրասնոդար – Երևան չվերթը կրկին չեղարկվել է, ինչու ․․․
Վագոն տնակում բռնկված կրակը հրշեջները մարելուց հետո այնտեղ հայտնաբերել են տղամարդու մոխրացած մարմին
Հրազդան գետում հայտնաբերվել է անձը չպարզված քաղաքացու դի