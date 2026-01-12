Հրազդան գետում հայտնաբերվել է անձը չպարզված քաղաքացու դի

Հունվարի 12-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 15:50-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Կիևյան կամրջի տակ՝ Հրազդան գետում, դի կա։
Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ, հայտնաբերվել է անձը չպարզված քաղաքացու դի։ Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է, ինքնասպանություն, թե սպանություն՝ պարզվում է։
