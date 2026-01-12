12/01/2026

Հրազդան գետում հայտնաբերվել է անձը չպարզված քաղաքացու դի

infomitk@gmail.com 12/01/2026 1 min read

Հունվարի 12-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 15:50-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Կիևյան կամրջի տակ՝ Հրազդան գետում, դի կա։

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ, հայտնաբերվել է անձը չպարզված քաղաքացու դի։ Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է, ինքնասպանություն, թե սպանություն՝ պարզվում է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վագոն տնակում բռնկված կրակը հրշեջները մարելուց հետո այնտեղ հայտնաբերել են տղամարդու մոխրացած մարմին

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացիական հասարակության «ուշագրավ» նախաձեռնության շրջանակներում Պորտուգալիան ողջունում է ուկրաինացի մայրերին և երեխաներին

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրազդանում ներքաղաքային տրանսպորտով ուղեվարձը թանկանում է

10/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 13-ի աստղագուշակ․ Միևնույն ժամանակ չի կարելի բացառել անձնական կյանքում աննշան անախորժությունները

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս երգչուհի Լարիսա Դոլինային դատարանի որոշմամբ կվտարեն տանից. Լուսանկար

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակի ավագանու անդամի ղեկավարած ընկերությունը 966 մլն դրամի պայմանագրեր է կնքել համայնքի հետ

12/01/2026 infomitk@gmail.com