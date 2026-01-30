Հրապարակում եմ ԶՈՒ-ում հոգևոր ծառայության կազմակերպման վերաբերյալ հրամանը․ Պապիկյան

ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը տարընթերցումներից զերծ մնալու նպատակով հրապարակել է հրամանը, որով կարգավորվում է զինված ուժերում հոգևոր ծառայության կազմակերպումը:
Ավելի վաղ համացանցում տեղեկություն էր տարածվել Զինված ուժերում հոգևոր առաջնորդության լուծարման մասին։
