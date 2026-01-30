30/01/2026

Հրապարակում եմ ԶՈՒ-ում հոգևոր ծառայության կազմակերպման վերաբերյալ հրամանը․ Պապիկյան

infomitk@gmail.com 30/01/2026 1 min read

ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը տարընթերցումներից զերծ մնալու նպատակով հրապարակել է հրամանը, որով կարգավորվում է զինված ուժերում հոգևոր ծառայության կազմակերպումը:

Ավելի վաղ համացանցում տեղեկություն էր տարածվել Զինված ուժերում հոգևոր առաջնորդության լուծարման մասին։

photo_2026-01-30_19-16-22.jpg (91 KB)photo_2026-01-30_19-16-23.jpg (137 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրյուսելում Արարատ Միրզոյանն ու Մարթա Կոսը ՀՀ-ԵՄ ռազմավարական օրակարգին վերաբերող հարցեր են քննարկել

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին․ Տեսանյութ

29/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայիսի 4-ը Հայաստանում կլինի ոչ աշխատանքային. Կառավարությունը սահմանել է՝ փոխարենը որ օրը կլինի աշխատանքային

29/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի երկրները կստեղծեն «Պաշտպանության, անվտանգության և դիմադրողականության բանկ»

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան չի կարող միանալ ԵՄ-ին ու ՆԱՏՕ-ին, քանի որ դա կնշանակի պատերազմ․ Հունգարիայի վարչապետ

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես նաև քնում եմ, հաց ուտում, երբեմն՝ աշխատանքից դուրս, պարում, մարդը պետք է ունենա հետաքրքրություններ. Ավանեսյան

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակում եմ ԶՈՒ-ում հոգևոր ծառայության կազմակերպման վերաբերյալ հրամանը․ Պապիկյան

30/01/2026 infomitk@gmail.com