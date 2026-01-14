14/01/2026

Հրապարակվել է ԹՐԻՓ կոչվող ծրագրի իրականացման շրջանակը, որը ցուցանում է, որ սա Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող միջանցք է. Տեսանյութ

Հայաստանը ոչ միայն ստանում է աջակցություն, այլև ինքն է դառնում անվտանգության ապահովման գործընթացի մասնակից

Զարմանալի օր էր, հորս հոգեհանգիստը․ Ո՞վ էկավ, ով ում գրկեց, ով ում չգրկեց, ով ում ձեռքը համբուրեց …

Եթե Հայաստանի քաղաքակրթական ընտրությունը եվրոպական է, ապա ի՞նչ է նա «կորցրել Պուտինի մոտ»

Հունվարի 15-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են բիզնես, բարեկամական և սիրային հարաբերություններ

ՆԳՆ-ն արձագանքել է Իրանի դեսպանի՝ բողոքի ակցիաների անցկացմանը վերաբերող հայտարարությանը

Վագիֆ Խաչատրյանի ընտանիքի համար տարեց հոր վերադարձի լուրը անակնակալ է եղել

Ես երջանկությունից չեմ կարողանում խոսել, հենց այսօր էլ ճամփորդելու եմ Հայաստան․ Վիգեն Էուլջեքջյանի կին

