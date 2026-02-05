Հարցում․ եվրոպացիները պատերազմներն ու ապատեղեկատվությունը համարում են գլխավոր մտահոգությունները

Եվրոբարոմետրի հարցումը ցույց է տալիս, որ եվրոպացիները պատերազմներն ու ապատեղեկատվությունը համարում են գլխավոր մտահոգությունները։
Եվրոպացիները ամենաշատն են մտահոգված ԵՄ սահմանների մոտ տեղի ունեցող պատերազմներով և ապատեղեկատվությամբ և ցանկանում են, որ Եվրախորհրդարանը լուծի գնաճի, աշխատատեղերի և պաշտպանության հարցերը, ըստ չորեքշաբթի օրը հրապարակված վերջին հարցման։
Եվրոբարոմետրի կողմից չորեքշաբթի օրը հրապարակված հարցման համաձայն՝ ԵՄ սահմանների մոտ տեղի ունեցող ակտիվ պատերազմներն ու ապատեղեկատվությունն են դարձել եվրոպացի քաղաքացիների համար ամենամեծ մտահոգությունները։
Անցյալ աշնանը անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ հարցվածների 72%-ը մեծ մտահոգություն է հայտնել ԵՄ սահմանների մոտ տեղի ունեցող ակտիվ պատերազմների վերաբերյալ, մինչդեռ 69%-ը նշել է, որ խիստ մտահոգված է ապատեղեկատվությամբ։
Անվտանգության հետ կապված այլ հիմնական մտահոգություններից են ահաբեկչությունը (67%), կլիմայի փոփոխության հետևանքով վատթարացած բնական աղետները (66%) և ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից կիբեռհարձակումները (66%)։
«Զարմանալի է տեսնել, որ դա վերաբերում է բոլոր անդամ պետություններին», – Euronews-ին ասել է Եվրախորհրդարանի խոսնակ Դելֆին Քոլարդը։
«Հնարավոր է՝ անցյալում սկանդինավյան կամ արևելյան երկրներն էին առաջինը, որ նշեցին այդ անվտանգության և պաշտպանության մտահոգությունները, իսկ հիմա դա շատ ընդհանրացված է»։
Քաղաքացիները նաև զգալի մտահոգություն են հայտնել ատելության խոսքի (68%), արհեստական բանականության կողմից ստեղծված մոլորեցնող բովանդակության (68%), առցանց տվյալների պաշտպանության (68%) և խոսքի ազատության սպառնալիքների (67%) վերաբերյալ։
«Վերջին տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք բազմակողմանիության, արժեքների վրա մի քանի հարձակումներ, առցանց ատելության խոսքի կամ ապատեղեկատվության աճ։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես են արհեստական բանականության գործիքներն ավելի շատ գործիքավորվում՝ տեղեկատվական տարածքը բևեռացնելու կամ մի փոքր աղավաղելու համար», – ասել է Քոլարդը։
«Այսպիսով, այդ սպառնալիքները կամ այդ ռիսկերը, հավանաբար, շատ լավ են ընկալվում քաղաքացիների կողմից»։
Ինչ են քաղաքացիները ուզում խորհրդարանից
Այս մտահոգությունների արդյունքում եվրոպացիները ցանկանում են, որ խորհրդարանը առաջնահերթություն տա գնաճի դեմ պայքարին (41%), որին հաջորդում են աշխատատեղերի ստեղծումը (35%) և պաշտպանությունը (34%)։
Քոլարդն ասել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի, խորհրդարանի և խորհրդի կողմից սահմանված օրակարգը արտացոլում է քաղաքացիների մտահոգությունները։
«Մրցունակության հարցը շատ բարձր է եղել օրակարգում, և այն ներառում է տնտեսության, արդյունաբերության բոլոր հարցերը, ինչպես նաև այն, թե ինչ են քաղաքացիները ամենաշատը ակնկալում խորհրդարանից, այսինքն՝ գնաճի, բարձր կենսամակարդակի դեմ պայքարը», – ասել է նա։
Անվտանգությունն ու պաշտպանությունը լարվածության մեկ այլ կետ են դարձել՝ առաջարկելով ավելի շատ եվրոպական պաշտպանական գործիքներ, ներդրումներ և աջակցություն Ուկրաինային, հավելեց Քոլարդը։
Նա ընդգծեց, որ քաղաքացիների առցանց պաշտպանության հետ կապված հարցերը հայտնվել են գրեթե բոլոր խորհրդարանական լիագումար նիստերի օրակարգում՝ վերջին եվրոպական ընտրություններից ի վեր։
Հարցվածների ճնշող 89%-ը նշել է, որ եվրոպական երկրները պետք է ավելի միասնական լինեն գլոբալ մարտահրավերներին դիմակայելու համար, մինչդեռ 86%-ը ցանկանում է, որ ԵՄ-ն ավելի ուժեղ ձայն ունենա միջազգային ասպարեզում։
Քաղաքացիները ակնկալում են, որ ԵՄ-ն «կպաշտպանի» և «պատրաստ կլինի միասին գործել», ասաց Քոլարդը։ Հարցվածների երկու երրորդը (66%) կցանկանային, որ ԵՄ-ն ավելի լավ պաշտպանի իրենց գլոբալ ճգնաժամերից և ռիսկերից։
Ընդհանուր առմամբ, քաղաքացիների 62%-ը դրական է վերաբերվում իրենց երկրի անդամակցությանը 27 անդամներից բաղկացած դաշինքին, չնայած ԵՄ-ի նկատմամբ հանրային ընկալումը թուլացել է 2025 թվականի մայիսից ի վեր։
