Հ1-ի ամանորյա ծրագրում նորից ընդգրկված չէ Գարեգին Բ-ի ուղերձը, փոխարենը՝ Վահագն Ալեքսանյանը կխոսի

Հանրային հեռուստաընկերությունը (Հ1) հրապարակել է Ամանորի ծրագիրը, որում նորից ընդգրկված չէ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի ուղերձը:

Դեկտեմբերի 31-ի եթերացանկի համաձայն՝ ժամը 22։00-ի հատվածում ուղերձներ են հղելու Վահագն Խաչատուրյանը և Ալեն Սիմոնյանը, իսկ 23:40-ին նախատեսված է միայն Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձի հեռարձակումը։

