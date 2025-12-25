25/12/2025

Մալաթիա Սեբաստիա թաղապետարանում ձերբակալություններ են

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն Երեւանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների է ձերբակալել` կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթի շրջանակում:

Ձերբակալվել են Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի աշխատողներ, մասնավորապես, ԵԿՄ-ական Գեղամ Խաչատրյանի որդին` Գեւորգ Խաչատրյանը եւ Արտյոմ Գրիգորյանը։

Ի դեպ, Գեղամ Խաչատրյանը Մալաթիա-Սեբաստիայի թաղապետ Ռոմիկ Մխիթարյանի ընկերն է։

Ռ. Մխիթարյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց մեր տեղեկությունը` նշելով, որ Արտյոմ Գրիգորյանին բաց են թողել, իսկ Գեւորգ Խաչատրյանին` դատարանը կալանավորել է։ Ի՞նչն է եղել պատճառը, ինչում են մեղադրվում թաղապետարանի աշխատակիցները, Մխիթարյանն ասաց. «Անօրինական բան են արել, կոնկրետ` ինչ, չգիտեմ։ Գեւորգը ԵԿՄ-ականի տղա է, բայց դա կապ չունի, եթե անօրինական բան է արել` պիտի պատժվի»։

Մխիթարյանը նշեց, որ Արտյոմը եւ Գեւորգը քաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ են։ Գ. Խաչատրյանը բաժնի գլխավոր մասնագետն է, Ա.Գրիգորյանը` առաջատար մասնագետ, իսկ բաժնի պետը Արտակ Դալլաքյանն է, որը գործում ներգրավված չէ։

Մեր տեղեկություններով, վարչական շրջանի աշխատողները մեղադրվում են կաշառք վերցնելու մեջ:

ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ ասացին,որ իրենց մոտ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում կաշառք ստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել է Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի համապատասխան բաժնի աշխատակիցը։

Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը երկու ամիս ժամկետով։ Նույն քրեական վարույթի շրջանակում քրեական հետապնդումներ են հարուցվել ևս երկու անձի նկատմամբ՝ կաշառք ստանալու և կաշառք տալու համար:

