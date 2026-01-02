Մակրոնը հաստատել է, որ չի մասնակցի 2027 թվականի նախագահի ընտրությանը

Ֆրանսիայի նախագահը երկրի քաղաքացիներին ուղղված ամանորյա ուղերձում հայտարարել է, որ մտադիր է պաշտոնավարել մինչև իր լիազորությունների ավարտը՝ 2027 թվականը:
Էմանուել Մակրոնը նաև հաստատել է, որ չի առաջադրվելու նախագահի առաջիկա ընտրությունում:
Նրա խոսքով՝ 2026 թվականի վերջին կսկսվի 2027 թվականի նախագահի ընտրությանը նախապատրաստվելու գործընթացը, և դա կլինի վերջին տասը տարվա ընթացքում առաջին նախագահական քարոզարշավը, որին ինքը չի մասնակցի:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ ԿՀՎ-ն փորձում է նախագահ Թրամփի քաղաքական դիրքորոշմանը ներազդել
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը խնդրում է, որ Հռոմը հյուրընկալ լինի օտարերկրացիների համար
Շվեյցարիայի լեռնադահուկային հանգստավայրում Նոր տարվա երեկույթի ժամանակ տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել