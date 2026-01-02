02/01/2026

Մակրոնը հաստատել է, որ չի մասնակցի 2027 թվականի նախագահի ընտրությանը

Ֆրանսիայի նախագահը երկրի քաղաքացիներին ուղղված ամանորյա ուղերձում հայտարարել է, որ մտադիր է պաշտոնավարել մինչև իր լիազորությունների ավարտը՝ 2027 թվականը:

Էմանուել Մակրոնը նաև հաստատել է, որ չի առաջադրվելու նախագահի առաջիկա ընտրությունում:

Նրա խոսքով՝ 2026 թվականի վերջին կսկսվի 2027 թվականի նախագահի ընտրությանը նախապատրաստվելու գործընթացը, և դա կլինի վերջին տասը տարվա ընթացքում առաջին նախագահական քարոզարշավը, որին ինքը չի մասնակցի:

Բաց մի թողեք

ԱՄՆ ԿՀՎ-ն փորձում է նախագահ Թրամփի քաղաքական դիրքորոշմանը ներազդել

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը խնդրում է, որ Հռոմը հյուրընկալ լինի օտարերկրացիների համար

Շվեյցարիայի լեռնադահուկային հանգստավայրում Նոր տարվա երեկույթի ժամանակ տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել

Բաց մի թողեք

Պարտադիր ընթերցանյութ ցնցումների դարաշրջանի համար. 13 գիրք, որոնք կօգնեն ձեզ գոյատևել 2026 թվականին

Վերլուծում ենք վեց գլոբալ սցենարներ 2026 թվականի համար․ Լուսանկար

Բուլղարիան՝ քաղաքացիների խառը արձագանքների ֆոնին, անցնում է եվրոյի. Լուսանկարներ

Ինչո՞ւ է արհեստական ​​բանականությունը մղձավանջ ԵՄ-ի համար

