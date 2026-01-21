21/01/2026

ՄԱԿ-ը պետք է լուծեր իմ լուծած բոլոր պատերազմները․ Թրամփը չի բացառել «Խաղաղության խորհրդով» ՄԱԿ-ը փոխարինելը. Տեսանյութ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել այն հնարավորությունը, որ «Խաղաղության խորհուրդը» կարող է փոխարինել Միավորված ազգերի կազմակերպությանը։

«Հնարավոր է։ Այսինքն՝ ՄԱԿ-ը պարզապես այդքան էլ օգտակար չի եղել։ Ես ՄԱԿ-ի ներուժի մեծ կողմնակից եմ, բայց այն երբեք չի իրականացրել այդ ներուժը։ ՄԱԿ-ը պետք է լուծեր իմ լուծած բոլոր պատերազմները»,- ասել է Թրամփը։

«Ես երբեք նրանց չեմ դիմել։ Նույնիսկ մտքովս չի անցել դիմել նրանց։ Նրանք պետք է կարողանան լուծել այդ պատերազմները։ Ես կարծում եմ, որ ՄԱԿ-ին պետք է թույլ տրվի շարունակել գոյություն ունենալ, քանի որ դրա ներուժը շատ մեծ է», – ասել Թրամփը, երբ հարցրել են, թե արդյոք «Խաղաղության խորհուրդը» կարող է փոխարինել ՄԱԿ-ին։

