Մակրոնը պաշտպանում է տեսախաղերի հնարավոր սահմանափակումները՝ առցանց բացասական արձագանքից հետո

Տարիների ընթացքում բազմիցս վերստին ի հայտ են եկել բանավեճեր այն մասին, թե արդյոք բռնի տեսախաղերը կարող են ազդել իրական աշխարհի վարքագծի վրա։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շաբաթ օրը պաշտպանել է տեսախաղերի առողջության վրա ազդեցության վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու ծրագրերը՝ առցանց բացասական արձագանք առաջացնելուց հետո։
«Ես (կրկին) վրդովեցրել եմ խաղացողներին…», – գրել է Մակրոնը սոցիալական ցանցերում՝ հավելելով, որ սկսում է «լուրջ քննարկում» և կոչ է անում քննարկման՝ առանց պարզունակ եզրակացությունների։
Այս շաբաթվա սկզբին Մակրոնը ֆրանսիական Brut լրատվամիջոցին ասել էր, որ կհանձնարարի գիտական հետաքննություն՝ տեսախաղերի անչափահասների վրա ազդեցության վերաբերյալ, որի արդյունքները սպասվում են մայիս կամ հունիս ամիսներին։ Նա ասել է, որ հնարավոր սահմանափակումները չեն կարող բացառվել, եթե փորձագետները համարեն, որ ազդեցությունը վնասակար է։
Մակրոնը շաբաթ օրը շեշտել է, որ արգելքի մասին որևէ հայտարարություն չի արվել, բայց բաց է թողել այն հնարավորությունը, որ հետաքննությունը կարող է հանգեցնել սահմանափակումների։
Մակրոնը պնդել է, որ երիտասարդների շրջանում բռնության աճը մասամբ կապված է առցանց և տեսախաղերում բռնի բովանդակության ազդեցության աճի հետ։ Նրա խոսքերը հաջորդել են երեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի հարավում մի ուսանողի կողմից արվեստի ուսուցչի դանակահարությանը։
Ֆրանսիայի նախագահը նաև ձգտել է ընդլայնել առաջարկվող հետաքննության շրջանակը բռնի բովանդակությունից այն կողմ։
«Ֆիզիկական առողջության, մասնավորապես՝ աչքերի առողջության և հոգեկան առողջության առումով, երբ երիտասարդը այլևս դուրս չի գալիս տնից չափազանց շատ խաղերի պատճառով, սա անկասկած մտահոգություն է, որը պետք է լուծվի», – գրել է նա։
Ֆրանսիական տեսախաղերի արդյունաբերության SNJV մարմինը ուրբաթ օրը հայտարարության մեջ նշել է, որ «կարճ ճանապարհները այլևս չեն կարող ընդունվել 2026 թվականին»՝ ափսոսանքով նշելով ոլորտի «խորը անհասկանալիությունը»։
Մակրոնի մեկնաբանություններին արձագանքող փորձագետները նաև նշել են, որ տասնամյակների ուսումնասիրություններն ու հետաքննությունները չեն կարողացել պատճառահետևանքային կապ հաստատել բռնի տեսախաղերի և բռնի վարքագծի միջև։
ԵՄ մակարդակով քաղաքականության մշակողները մանրակրկիտ ուսումնասիրում են տեսախաղերի ոլորտը՝ կենտրոնանալով սպառողների պաշտպանության վրա, այլ ոչ թե առողջության վրա։ Առաջիկա «Թվային արդարության մասին» օրենքը կարող է անդրադառնալ այսպես կոչված «ավարի արկղերին» և այլ դիզայնի առանձնահատկություններին, որոնք քննադատվում են կախվածություն առաջացնող վարքագիծը խրախուսելու համար։
