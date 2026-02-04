04/02/2026

Մահացել է ԱԺ պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի մայրը․ Լուսանկար

04/02/2026

Ազգային ժողովի «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը գրել է․

«Մեր լույսն ու ջերմությունը այսօր գնաց հավիտենական հանգստի ու խաղաղության… Բարի ճանապարհ, մամ…

Ծանր հիվանդությունից հետո, մահացել է մայրս՝ Հերմինե Հովհաննիսյանը։ Հոգեհանգիստը տեղի կունենա Մալաթիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում (Ռոմանոս Մելիքյան 2/10), վաղը՝ 17:30-19:30, վերջին հրաժեշտը՝ նույն վայրից հաջորդ օրը՝ 11:00-ին»։

Mitk.am-ի խմբագակազմը ցավակցում է պատգամավորին՝ ծանր կորստի համար։

