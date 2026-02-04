Մահացել է ԱԺ պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի մայրը․ Լուսանկար

Ազգային ժողովի «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը գրել է․
«Մեր լույսն ու ջերմությունը այսօր գնաց հավիտենական հանգստի ու խաղաղության… Բարի ճանապարհ, մամ…
Ծանր հիվանդությունից հետո, մահացել է մայրս՝ Հերմինե Հովհաննիսյանը։ Հոգեհանգիստը տեղի կունենա Մալաթիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում (Ռոմանոս Մելիքյան 2/10), վաղը՝ 17:30-19:30, վերջին հրաժեշտը՝ նույն վայրից հաջորդ օրը՝ 11:00-ին»։
Mitk.am-ի խմբագակազմը ցավակցում է պատգամավորին՝ ծանր կորստի համար։
