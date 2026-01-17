Մահացել է Զառա Արամյանը. Լուսանկար

Մահացել է հաղորդավարուհի, դերասանուհի Զառա Արամյանը:
Այս մասին «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում հայտնել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը:
«Մեր ուրախ Զառան էլ մեր հետ չի,
Լույսերի մեջ մնա…»,- գրել է Հարությունյանը:
«Ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ ՝ դստերս նշանդրեքի, ձեր սերը բազմիցս արտահայտելուն, ձեր աղոթքներում լինելուն, ու…հիվանդությունս ավելի խորանալու համար…
Պատրաստ եմ դիմավորելու Նոր 2026 թիվը ու հույս տածել, որ Երկիրս խաղաղ կլինի ,իսկ մարդիկ էլ բարի ու քաղցր…
Շնորհավոր իմ նախշուններ ջան, Նոր տարին
Ես շարունակում եմ ձեզ ՍԻՐԵԼ»։
Հիշեցնենք՝ դերասանուհին սրտի հետ կապված խնդիրներ ուներ և վերջին օրերին վերակենդանացման բաժանմունքում էր:
