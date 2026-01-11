11/01/2026

Մահացել է ՀԱՄ առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/01/2026 1 min read

Մահացել է Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը։ Այս մասին հայտնում է նրա կինը՝ Արմենուհի Մելքոնյանը։

«Մահացել է ամուսինս՝ Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը։ Մարդ, ով ապրեց ու գործեց հանուն իր երկրի, իր Հայրենիքի ու մշտապես հավատաց Մեծ երազանքին։

Հոգեհանգիստը՝ հունվարի 13-ին, ժամը 17։00-ին։ Հասցեն՝ Երեւան, Գյուրջյան 10/ 1, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի հարեւանությամբ գտնվող սգո սրահում։

Հուղարկավորությունը՝ հունվարի 14-ին, ժամը 12։00-ին, նույն վայրից»,– գրել է նա։

Մահացել է Արմեն Ավետիսյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 12-ի աստղագուշակ․ Ավելի լավ է կառավարել սեփական էմոցիաները՝

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամուսնությունից հետո ցանկանում է վաճառել իր տունը․ Լուսանկար

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունվարի 11-ի աստղագուշակ․ Գործարար ակտիվությունը ցածր կլինի

10/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 12-ի աստղագուշակ․ Ավելի լավ է կառավարել սեփական էմոցիաները՝

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է ՀԱՄ առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը․ Լուսանկար

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամուսնությունից հետո ցանկանում է վաճառել իր տունը․ Լուսանկար

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ճնշել է բողոքի ցույցերը և միջամտության դեպքում սպառնացել է ԱՄՆ-ին և Իսրայելին

11/01/2026 infomitk@gmail.com