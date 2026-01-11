Մահացել է ՀԱՄ առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը․ Լուսանկար

Մահացել է Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը։ Այս մասին հայտնում է նրա կինը՝ Արմենուհի Մելքոնյանը։
«Մահացել է ամուսինս՝ Հայ Արիական Միաբանության առաջնորդ Արմեն Ավետիսյանը։ Մարդ, ով ապրեց ու գործեց հանուն իր երկրի, իր Հայրենիքի ու մշտապես հավատաց Մեծ երազանքին։
Հոգեհանգիստը՝ հունվարի 13-ին, ժամը 17։00-ին։ Հասցեն՝ Երեւան, Գյուրջյան 10/ 1, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի հարեւանությամբ գտնվող սգո սրահում։
Հուղարկավորությունը՝ հունվարի 14-ին, ժամը 12։00-ին, նույն վայրից»,– գրել է նա։
