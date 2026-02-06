Մահացել է ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Խաչատրյանը․ Լուսանկար

Ծանր հիվանդության հետևանքով մահացել է ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Խաչատրյանը։
Հոգեհանգիստը տեղի կունենա փետրվարի 7-ին՝ ժամը 18:00-20:00, Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում, հուղարկավորությունը՝ փետրվարի 8-ին՝ ժամը 14:30, նույն վայրից։
Խաչատրյանը 1999-2000թթ. եղել է ԱԺ պատգամավոր, ԱԺ ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ: 2000թ. նոյեմբերից եղել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար: 2008թ. մայիսի 31-ին նշանակվել է ՀՀ նախագահի խորհրդական:
