Մահացել է ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Խաչատրյանը․ Լուսանկար

06/02/2026

Ծանր հիվանդության հետևանքով մահացել է ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Խաչատրյանը։

Հոգեհանգիստը տեղի կունենա փետրվարի 7-ին՝ ժամը 18:00-20:00, Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում, հուղարկավորությունը՝ փետրվարի 8-ին՝ ժամը 14:30, նույն վայրից։

Խաչատրյանը 1999-2000թթ. եղել է ԱԺ պատգամավոր, ԱԺ ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ: 2000թ. նոյեմբերից եղել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար: 2008թ. մայիսի 31-ին նշանակվել է ՀՀ նախագահի խորհրդական:

