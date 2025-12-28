28/12/2025

Մահացել է ֆրանսիացի դերասանուհի Բրիժիտ Բարդոն․ Լուսանկար, Մտքեր

infomitk@gmail.com 28/12/2025 1 min read

92 տարեկան հասակում մահացել է ֆրանսիացի դերասանուհի Բրիժիտ Բարդոն։

Ստորև նայեք, ինչ բաց ու լավ ա ասել կանայք, համաձայն եք արդյոք ․․․

Ամենալավ օրն իմ կյանքու՞մ: Դա կատարվեց գիշերը…

Աշխարհն այնքան փոքր է, որ ի վերջո մենք բոլորս էլ կհանդիպենք անկողնում: Բայց մի՞թե դուք կարծում եք, որ երբ գիշերը միայնակ պառկում ես անկողնում, ապա միտքն այն մասին, թե քեզ սիրում է աշխարհի կեսը, կարող է մխիթարել քեզ: Աշխարհի կեսը ոչինչ է: Որքան շատ եմ ես ինձ մեղավոր զգում տղամարդու հանդեպ, այնքան ավելի շատ ուշադրություն եմ հատկացնում նրան:

Ուզենք, թե չուզենք՝ կանայք հանդիսանում են այն բանի արտացոլանքը, ինչ նրանց դարձնում են տղամարդիկ: Որքան ավելի շատ են կանայք ձգում ազատագրվել, այնքան նրանք ավելի դժբախտ են դառնում: Ավելի լավ է լինել անհավատարիմ, քան լինել հավատարիմ՝ առանց այդպիսին լինելու ցանկության…

Երբ դը Գոլն ասում է, որ Ֆրանսիան ինքն է, նա ճիշտ է ասում: Բայց նա մոռանում է իմ մասին: Ես նույնպես Ֆրանսիան եմ, թեև բոլորովին այլ սեռի:

Բրիժիտ Բարդո

Բաց մի թողեք

1 min read

Եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգվել են դեպի Հայաստան մի շարք չվերթեր

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե լրատվամիջոցների կողմից ճնշում չլիներ, Միքայել Սրբազանի վիրահատությունը էլի ձգձգելու էին

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուղիղ․ Մայր Տաճարում կիրակնօրյա պատարագ է. Ի՞նչ տեղի կունենա այսօր․ Տեսանյութ

28/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 29-ի աստղագուշակ․ Օրը բարենպաստ կլինի, բայց լավագույնն այն է, որ միայն բախտին չհույս դնեք

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

2026-ին ընդառաջ աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ տոնածառերը. Լուսանկարներ

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգվել են դեպի Հայաստան մի շարք չվերթեր

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե լրատվամիջոցների կողմից ճնշում չլիներ, Միքայել Սրբազանի վիրահատությունը էլի ձգձգելու էին

28/12/2025 infomitk@gmail.com