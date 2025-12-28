Մահացել է ֆրանսիացի դերասանուհի Բրիժիտ Բարդոն․ Լուսանկար, Մտքեր

92 տարեկան հասակում մահացել է ֆրանսիացի դերասանուհի Բրիժիտ Բարդոն։
Ստորև նայեք, ինչ բաց ու լավ ա ասել կանայք, համաձայն եք արդյոք ․․․
Ամենալավ օրն իմ կյանքու՞մ: Դա կատարվեց գիշերը…
Աշխարհն այնքան փոքր է, որ ի վերջո մենք բոլորս էլ կհանդիպենք անկողնում: Բայց մի՞թե դուք կարծում եք, որ երբ գիշերը միայնակ պառկում ես անկողնում, ապա միտքն այն մասին, թե քեզ սիրում է աշխարհի կեսը, կարող է մխիթարել քեզ: Աշխարհի կեսը ոչինչ է: Որքան շատ եմ ես ինձ մեղավոր զգում տղամարդու հանդեպ, այնքան ավելի շատ ուշադրություն եմ հատկացնում նրան:
Ուզենք, թե չուզենք՝ կանայք հանդիսանում են այն բանի արտացոլանքը, ինչ նրանց դարձնում են տղամարդիկ: Որքան ավելի շատ են կանայք ձգում ազատագրվել, այնքան նրանք ավելի դժբախտ են դառնում: Ավելի լավ է լինել անհավատարիմ, քան լինել հավատարիմ՝ առանց այդպիսին լինելու ցանկության…
Երբ դը Գոլն ասում է, որ Ֆրանսիան ինքն է, նա ճիշտ է ասում: Բայց նա մոռանում է իմ մասին: Ես նույնպես Ֆրանսիան եմ, թեև բոլորովին այլ սեռի:
Բրիժիտ Բարդո
