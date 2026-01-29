Մայիսի 4-ը Հայաստանում կլինի ոչ աշխատանքային. Կառավարությունը սահմանել է՝ փոխարենը որ օրը կլինի աշխատանքային

2026 թվականի մայիսի 4-ի աշխատանքային օրը կտեղափոխվի 2026 թվականի ապրիլի 18-ը՝ շաբաթ օրը:
Այս մասին համապատասխան որոշումն ընդունվել է Կառավարության հունվարի 29-ի նիստում։
Աշխատանքային օրը փոխելը պայմանավորված է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովով, որն անցկացվելու է Հայաստանում։
«Ակտիվորեն ներգրավված լինելով Եվրոպական քաղաքական համայնքում (ԵՔՀ) և կարևոր դեր խաղալով տարածաշրջանային անվտանգության և համագործակցության հարցերում՝ Հայաստանը պատրաստվում է հյուրընկալել ԵՔՀ 8-րդ գագաթնաժողովը: Հաշվի առնելով միջոցառման կարևորությունն ու Հայաստանի համար աննախադեպ մասնակցության մակարդակը (նախատեսվում է մոտ 50 բարձրաստիճան պատվիրակության՝ երկրի կամ կառույցի ղեկավարի մակարդակով)՝ Երևան քաղաքի տրանսպորտի երթևեկությունն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել մայիսի 4-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել:
Նախագիծը բխում է «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածից:
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումն այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ չի պահանջում, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացումներ կամ նվազեցումներ չի առաջացնում»,- ասվում է նախագածի հիմնավորման մեջ։
Նախագիծը պատրաստել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը:
Բաց մի թողեք
#Ուղիղ․ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին․ Տեսանյութ
Թվերը կպարզաբանեմ վաղը․ վարչապետը վիճակագրություն է հրապարակել
Փաշինյանն այցելել է «Զինվորի տուն» վերականգնողական կենտրոն․ Լուսանկար