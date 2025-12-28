Մայրաքաղաքում բարդակ է, շտապ օգնությունը չի կարողանում մոտենալ հիվանդին, էլեկտրաէներգիա չկա

Լավ հասկացանք, էլի շոու արեք, բայց…
Բացի կենտրոնական մի քանի փողոցները, քաղաքում այս ժամի դրությամբ փողոցների մեծամասնությունը խայտառակ վիճակում է, էլ չեմ խոսում մայթերից։ Էտ ո՞ր մայթերն էր մաքրվել, որ չենք տեսել։
Շտապ օգնությունը չի կարողանում մոտենալ բնակիչներին…
Չգիտեմ ինչ ասեմ, հավատացողը թող հավատա։
Վահե Դոխոյան
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերությունն իր բաժանորդներին հայտնում է.
ՀԷՑ-ի օպերատիվ վերանորոգող անձնակազմի ինտենսիվ աշխատանքների արդյունքում այսօր կեսգիշերն անց «Վարդաշեն» 110/35/6 Ենթակայանում բռնկված հրդեհի հետևանքով հոսանքազրկված տարածքներից էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը վերականգվել է հետևյալ հասցեներում.
▪️Բաշխիչ ենթակայան 26
«Ռոստովյան» փողոցը՝ մասնակի,
«Աթոյան» փողոցը՝ մասնակի,
«Բուռնազյան» փողոցն՝ ամբողջությամբ
▪️«Վարդաշեն» 6 Տրանսֆորմատորային ենթակայան -1137
«Վարդաշեն» 5,6,8,9 փողոցներ
▪️«Վարդաշեն» 19 Բաշխիչ ենթակայան -118
«Մուշական» թաղամասն՝ ամբողջությամբ,
«Էրեբունի» 1, 3 և 4 զանգվածներն՝ ամբողջությամբ,
«Դավիթ Բեկ» փողոցը՝ մասնակի,
«Վարդաշեն» 12 փողոց
▪️«Վարդաշեն» 3 -Տրանսֆորմատորային ենթակայան -1928-ի ուղղությամբ
«Նոր Արեշ» 50 փողոց, 7-րդ փողոց, 9-րդ փողոց,
48 փողոց, 46 փողոց,
42-ի 22 փողոց,
24 փողոցը՝ մասնակի
▪️Բաշխիչ ենթակայան 104
«Աթոյան» անցուղին՝ մասնակի,
«Էրեբունի» 15/3
«Էրեբունի» մոլ.
«Սարի Թաղ» թաղամասն՝ ամբղջությամբ,
«Նար-Դոս» և «Չարենց» ենթակայանները,
«Վարդանանց» «Ալեք Մանուկյան» «Քաջազնունու» «Ռոստոմի» փողոցները:
Մոտակա մի քանի ժամում կվերականգնվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը.
«Սասունցի Դավիթ» փողոցը՝ մասամբ, «Ռոստովյան» փողոցը՝ մասամբ, «Մուրացան» փողոցը՝ մասամբ,
«Լորիս Մելիքով» փողոցը,
«Կուստոյի» փողոցը,
«Դավիթ Բեկ» թաղամասը,
«Գաջեգործներ» փողոցը.
«Հարգելի՛ քաղաքացիներ, ենթակայանում բռնկված հրդեհի հետևանքով դեռևս հոսանքազուրկ են հետևյալ հասցեները, և այժմ աշխատանքներ են տարվում հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերականգնելու էլեկտրամատակարարումը այդ հասցեներում ևս.
▪️Բաշխիչ ենթակայան 67
«Աթոյան» փողոց,
«Մուրացան» փողոցը՝ մասնակի,
«Նոր Արեշ» փողոցը՝ մասնակի
▪️Վարդաշեն 8 Տրանսֆորմատորային ենթակայան 561-ի ուղղությամբ
«Դավիթ Բեկի» փողոցը՝ մասնակի,
«Գաջեգործների» փողոցը
▪️Բաշխիչ ենթակայան 104
«Աթոյան» փողոցը՝ մասնակի,
«Ազատամարտիկների» փողոցը՝ մասնակի,
«Էրեբունի» փողոցը՝ մասնակի,
«Նոր Արեշ» փողոցը
▪️Բաշխիչ ենթակայան 24
«Էրեբունի» փողոցը՝ մասնակի,
«Նոր արեշ» փողոցը՝ մասնակի,
«Աթոյան» փողոցը՝ մասնակի,
«Ազատամարտիկներ» 1,2,3,4,5 նրբանցք,
Գ. Լուսավորիչ ծննդատուն (Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է դիզելային գեներատորների միջոցով, մինչև կենտրոնական մատակարարման վերականգնումը):
▪️Բաշխիչ ենթակայան 125
«Այվազովսկի» փողոցը՝ մասնակի,
«Նոր արեշ» փողոցը՝ մասնակի,
«Խաչիկ Դաշտենց» փողոցը՝ մասնակի
▪️Բաշխիչ ենթակայան 26
«Խորենացի» փողոցը՝ մասնակի,
«Ազատամարտիկներ» փողոցը՝ մասնակի,
«Ս. Դավիթ» փողոցը՝ մասնակի,
«Դավիթ Բեկ» թաղամասը,
«Չեռնիշևսկի» փողողը
«Լորիս Մելիքով» փողոցը,
«Աթոյան» փողոցը՝ մասնակի,
«Բելինսկի» փողոցը,
«Էրեբունի» մարզպետարանը
▪️Վարդաշեն 23 տրանսֆորմատորային ենթակայան 248-ի ուղղությամբ
«Գուրգեն Մահարի» փողոցը՝ մասնակի
«Վարդաշեն» 3 փողոցը:
Հայցում ենք Ձեր ըմբռնումը ստեղծված հնարավոր անհարմարությունների համար»,- ասված է ՀԷՑ ՓԲԸ-ի հասարակայնության և կորպորատիվ կապերի դեպարտամենտի հաղորդագրության մեջ:
Ավելի վաղ հայտնել էինք՝ էլեկտրական ենթակայանում հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 00։53-ին, մարվել՝ 01։20-ին։ 200 քմ տարածքում այրվել էր ենթակայանի գույքը՝ մասամբ։
