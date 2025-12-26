Մայր Աթոռի վրա գրոհողներն ու լրագրողներին հարվածողները չեն պատժվի․ «հաղորդում չեն ստացել»

Անցած շաբաթ, երբ Վեհափառը ժամերգություն էր անցկացնում, իշխանական հրոսակախումբը հարվածում էր տաճարի դռներին, գոռգոռում, վիրավորում հոգեւորականներին:
Չնայած շատերը քննադատում են օպերային թատրոնի փոխտնօրենի, Թալինի ՔՊ-ական համայնքապետ Տավրոս Սափեյանի եւ այլոց գործողությունները, սակայն իրավապահները լռում են։
Նրանք ոչինչ չեն տեսել, ոչ մի հրապարակում չեն կարդացել:
Պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, մայր տաճարի խոյակին մագլցած օպերայի փոխտնօրենի հետ կապված, հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանապետին։
Դիմեցինք ՆԳՆ՝ ընթացք տրվե՞լ է հաղորդմանը, ասացին` դիմեք գրավոր։
Քննչական կոմիտեից հարցրինք` վարույթ նախաձեռնվե՞լ է տաճարի վրա գրոհի, լրագրողներին հարվածելու եւ այլ դրվագներով, ասացին` «հաղորդում չեն ստացել»։
