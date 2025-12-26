26/12/2025

Մայր Աթոռի վրա գրոհողներն ու լրագրողներին հարվածողները չեն պատժվի․ «հաղորդում չեն ստացել»

infomitk@gmail.com 26/12/2025 1 min read

Անցած շաբաթ, երբ Վեհափառը ժամերգություն էր անցկացնում, իշխանական հրոսակախումբը հարվածում էր տաճարի դռներին, գոռգոռում, վիրավորում հոգեւորականներին:

Չնայած շատերը քննադատում են օպերային թատրոնի փոխտնօրենի, Թալինի ՔՊ-ական համայնքապետ Տավրոս Սափեյանի եւ այլոց գործողությունները, սակայն իրավապահները լռում են։

Նրանք ոչինչ չեն տեսել, ոչ մի հրապարակում չեն կարդացել:

Պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, մայր տաճարի խոյակին մագլցած օպերայի փոխտնօրենի հետ կապված, հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանապետին։

Դիմեցինք ՆԳՆ՝ ընթացք տրվե՞լ է հաղորդմանը, ասացին` դիմեք գրավոր։

Քննչական կոմիտեից հարցրինք` վարույթ նախաձեռնվե՞լ է տաճարի վրա գրոհի, լրագրողներին հարվածելու եւ այլ դրվագներով, ասացին` «հաղորդում չեն ստացել»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչն է խանգարում ընդդիմադիրներին համագործակցության հուշագիր ստորագրել

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

1-2 տոկոս ձայնը նրանց համար արխիվի ուղեգիր է դառնալու

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե տնտեսված գումար էր լինում՝ տրվում էր բանակին, ոչ թե պատգամավորներին

26/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Queen-ի նախկինում չթողարկված Սուրբ Ծննդյան «Not For Sale (Polar Bear)» երգը․ Տեսանյութ

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էքսկլյուզիվ․ 2025 թվականի լավագույնները. Եվրոպական խորհրդարանի հինգ կարևորագույն պահերը

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի պապը ևս խաղաղություն է խնդրում․ Երկխոսություն՝ հակամարտություններին վերջ դնելու համար

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չարլզ III թագավորը` «խորացող բաժանումից» հետո, կոչ է անում հաշտեցման և միասնության. Լուսանկարներ

26/12/2025 infomitk@gmail.com