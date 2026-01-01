01/01/2026

Մանրամասներ Ենոքավանի դեպքից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 01/01/2026 1 min read

Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Ենոքավան գյուղի  հանգստյան գոտիներից մեկում՝ փայտե տաղավարում:

Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը և հրշեջ-փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է Ենոքավան գյուղի 1-ին փողոցում գտնվող հանգստյան գոտու սրճարանում:
Հրդեհը մեկուսացվել է, ապա մարվել:Այրվել է փայտե սրճարանը (մոտ 120 ք մ):

Կանխվել է հրդեհի տարածումը դեպի մոտակա շինություններ:

Մանրամասներ Ենոքավանի դեպքից

Բաց մի թողեք

1 min read

Երեւանում` բարձրահարկ շենքի բակում, հայտնաբերվել է կնոջ մարմին

01/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք, Հրազդան գետում մաhացած հայտնաբերվել է 44-օրյա պատերազմում նաhատակված Գոռ Երմալովյանի քույրը. Լուսանկար

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ արժե Ձմեռ պապիկի և Ձյունանուշի այցելությունը բնակարան տոնական օրերին և հատկապես Ամանորի գիշերը

31/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ոչ թե ինչպես ապրել հեշտ, այլ՝ ինչպես ապրել արժանապատիվ․ Գարեգին Նժդեհն ու ես․ էսսե․ Այսօր նրա ծննդյան օրն է

01/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շնորհավորանքներ և շնորհավորանքներ, Իսպանիա և Պորտուգալիա. Ֆոն դեր Լեյեն

01/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից դիտավորյալ շեղող գործողություն է․ Կայա Կալլաս

01/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆինլանդիան կալանավորել է ռուս անձնակազմով նավ՝ ևս մեկ ստորջրյա մալուխի վնասվելուց հետո

01/01/2026 infomitk@gmail.com