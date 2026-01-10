10/01/2026

Մասյացոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ է նշանակվել Հոգեշնորհ Տ․ Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը

infomitk@gmail.com 10/01/2026 1 min read

Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հունվար 10, 2026 թվակիր Հայրապետական տնօրինությամբ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը ազատվել է թեմակալ առաջնորդի պաշտոնից։

Տնօրինության համար հիմք են ծառայել առաջնորդի հանգամանքը չարաշահելու, պարտականությունների մեջ թերանալու, թեմի եկեղեցականաց նկատմամբ հարկադրանք ու ճնշումներ գործադրելու պարագաները։

Հայրապետական տնօրինությամբ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ է նշանակվել Հոգեշնորհ Տ․ Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում անդրադարձել է Կտրիճ Ներսիսյանի կողմից Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին թեմակալ առաջնորդի պաշտոնից ազատելուն։

«Ասել եմ արդեն, որ Կտրիճ Ներսիսյանը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս չէ եւ հետեւաբար այդ դիրքից նրա կայացրած որոշումները մեզ համար արժեք չունեն եւ առոչինչ են։

Տեր Գեւորգ եպիսկոպոս Սարոյանը շարունակում է մնալ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ»,- գրել է վարչապետը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում գործող քահանաների թիվը 250 է, սփյուռքում գործում է 239 քահանա, տիրադավները ոչինչ են

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Լոռիում, գյուղերից մեկից հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին 15-ամյա տղա է մաhացել

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Արմավիրում, 11-ամյա երեխան «Տիր» հրացանով կրակել է հորեղբոր որդու ճակատին

10/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 11-ի աստղագուշակ․ Գործարար ակտիվությունը ցածր կլինի

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա չափազանցություն չի, սա ձեր քայլերից բխող քաղաքական իրողություն է

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրազդանում ներքաղաքային տրանսպորտով ուղեվարձը թանկանում է

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում գործող քահանաների թիվը 250 է, սփյուռքում գործում է 239 քահանա, տիրադավները ոչինչ են

10/01/2026 infomitk@gmail.com