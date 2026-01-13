Մասյացոտնի թեմի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հավատացյալներն ստացան առաջնորդական տեղապահ Տեր Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանի օրհնությունը

Դաշտավանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Անվանակոչության տոնի առիթով մատուցվեց Սուրբ և Անմահ Պատարագ, հայտնում են Հայ Առաքելական Եկեղեցու Մասյացոտնի թեմից։
Պատարագի ընթացքում եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը հավատավոր ժողովրդին ներկայացրեց Մասյացոտնի թեմի նորանշանակ առաջնորդական տեղապահ Տեր Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանին և մաղթեց բեղմնավոր ու արդյունաշատ առաջնորդական ծառայություն։
Հավարտ Սուրբ Պատարագի հավատացյալները ստացան Հայր Ռուբենի օրհնությունը, ապա սիրո ճաշի սեղանի շուրջ հնարավորություն ունեցան զրուցելու նորանշանակ առաջնորդական տեղապահի հետ։
Բաց մի թողեք
Խուլիո Իգլեսիասը մեղադրվում է սեռական ոտնձգության մեջ. Լուսանկար
Հունվարի 14-ի աստղագուշակ․ Վատ սովորություններից հրաժարվելու և առողջ սովորություններ զարգացնելու օր է
Վեհափառ Հայրապետը ներկա է Վազգեն Սարգսյանի հոր հոգեհանգստի արարողությանը. Լուսանկար