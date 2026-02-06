06/02/2026

Մարդաuպանները 18 անգամ կրակել են Քադաֆիի որդուն․ Լուսանկար

06/02/2026

Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամմար Քադաֆիի որդուն՝ Սաիֆ ալ-Իսլամին, սպանած զինյալները 18 անգամ են կրակել ենրա վրա, հայտնել է «Ալ Հադաթ» հեռուստաալիքը։

Տղամարդը հեռախոսով է խոսել, երբ կրակոցներ են սկսվել։ Երկու զինված տղամարդիկ ներխուժել են Սեյֆ ալ-Իսլամում նրա բնակարան, մինչդեռ ևս երկուսը մնացել են շենքի դրսում։

Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ Քադաֆիի որդու համախոհներից մեկը նրան զգուշացրել է հարձակման մասին։

Դեռևս անհայտ է, թե ով է սպանել Քադաֆիի որդուն։

Նախկինում հաղորդվել էր, որ տղամարդը սպանվել է ռազմական հարձակման ժամանակ: «Ալ-Իսլամի» կողմնակիցները, իրենց հերթին, հայտարարել էին, որ այս հանցագործությունը զրկում է երկիրը հակամարտության խաղաղ կարգավորման ցանկացած հնարավորությունից։

Սպանվածի վերջին աուդիոհաղորդագրությունը փետրվարի 4-ին հրապարակել է նրա զարմիկ Ահմեդ Քադաֆին։

Blog Image

