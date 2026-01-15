Մարտունիում գործող գազալցակայանը տուգանվել է․ Լուսանկար

ՀՀ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը իրականացրել է ստուգում ճնշասեղմված բնական այրվող գազի մանրածախ վաճառքով զբաղվող «ԱՎԵՏ-ՄՀԵՐ» ՍՊԸ-ին պատկանող լցակայանում (հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Մարտունի, Կամոյի 13/1)։
Ինչպես հայտնել է տեսչական մարմինը, ստուգման արդյունքում հայտնաբերված թերլիցքավորման համար տնտեսավարողը ենթարկվել է 684 հազար 098 ՀՀ դրամի չափով վարչական պատասխանատվության։
Արձանագրված իրավախախտման հիմքով Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավար Արմեն Կոտոլյանի հրամանով՝ լցակայանում 1ամիս ժամկետով փակցվել է «Մենք տուգանվել ենք թերլիցքավորման համար» պաստառ։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից իրականացվել է Երասխ-Սադարակ երկաթուղային հատվածի համատեղ զննում
Իրանը միշտ դեմ է լինելու, անհրաժեշտ է «ոսկերչական դիվանագիտություն» կիրառել
Լատվիան՝ ի դեմս Մարտինշ Կազակսի, լուրջ դիմադրության է բախվում Եվրոպական Կենտրոնական բանկում