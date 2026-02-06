Մահացած դատապարտված սեռական հանցագործի աշխարհը. Նրա հարստության, իշխանության և աշխատանքի ցանցի ներսում

Էպշտեյնի աշխարհը. Նրա հարստության, իշխանության և աշխատանքի ցանցի ներսում։ Մահացած դատապարտված սեռական հանցագործի անձնական նամակագրությունը բացահայտում է նրա կողմից մեկ տոկոսի հետ շփվելու մեթոդները։
Երբ Ջեֆրի Էպշտեյնը ցանկանում էր ծանոթանալ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ, նա դիմեց լավ կապեր ունեցող ընկերոջը։
«Կցանկանայի հանդիպել նրան», – գրել է անպարկեշտ ֆինանսիստը 2013 թվականի հոկտեմբերին ֆրանսիացի նախկին դիվանագետ Օլիվիե Կոլոմին։ «Եթե դուք զվարճալի եք համարում»։
«Ես կհարցնեմ», – պատասխանել է Կոլոմը։ «Նա կարող է զվարճալի լինել։ Եվ նա հիմա կարող է անգլերեն խոսել»։
Այս փոխանակումը ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության կողմից միլիոնավոր էլեկտրոնային նամակների հրապարակման մեջ ներառված բազմաթիվ հաղորդագրություններից մեկն է, որոնք հազվագյուտ, մանրամասն հայացք են գցում հարստության և իշխանության գաղտնի էկոհամակարգին, որտեղ Էպշտեյնը և նրա գործընկերները խելագարորեն հավաքում էին կապեր, փոխանակվում էին բարեհաճություններով և մշուշում անձնական հարաբերությունների և հանրային ազդեցության միջև եղած սահմանները։
Միասին վերցրած՝ էլեկտրոնային նամակները ցույց են տալիս, թե ինչպես Էպշտեյնը՝ դատապարտված սեռական հանցագործ, որը մահացավ բանտում 2019 թվականին, դիրքավորվեց մի տեսակ ստորգետնյա Դավոսի կենտրոնում՝ համաշխարհային ցանց, որը ներառում էր նորվեգացի արքայադուստր, ֆինանսական աշխարհի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և եվրոպացի նախկին պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ։
Էլեկտրոնային նամակներից պարզ չէ, թե արդյոք Էպշտեյնը երբևէ ապահովել է իր հանդիպումը Սարկոզիի հետ։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահի ներկայացուցիչը նշել է, որ նրանք որևէ ապացույց չեն գտել, որ նման հանդիպում տեղի է ունեցել։
Բայց նա հասավ Փարիզ։ Էպշտեյնը հաճախ էր այցելում Ֆրանսիայի մայրաքաղաք, որտեղ նա բնակարան ուներ Ֆոշ պողոտայում, Հաղթանակի կամարից մի փոքր ներքև։
2019 թվականի մարտին Էպշտեյնը Սթիվ Բեննոնին՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին գլխավոր ռազմավարին, ուղարկեց իր լուսանկարը Լուվրի դիմաց՝ Ֆրանսիայի նախկին մշակույթի նախարար Ջեք Լենգի հետ։
«Հիմա բուրգի մոտ եմ», – գրել է նա։ «Ամբողջ կառավարության հետ»։
«Զարմանալի լուսանկար», – պատասխանել է Բեննոնը։ «Հզոր շարժում»։
Խաբեբա
Այս դրվագը մարմնավորում է Էպշտեյնի մեթոդը՝ օգտագործելով առկա կապերը և հաճախ չափազանցնելով դրանց նշանակությունը՝ ամրապնդելու իր դիրքը աշխարհի հարուստների և հզորների շրջանում՝ մի պրակտիկա, որը շարունակվել է մինչև նրա ձերբակալությունը 2019 թվականի հուլիսին՝ սեռական թրաֆիքինգի և անչափահասների ապօրինի շրջանառության դավադրության մեղադրանքով։
Այն ժամանակ, երբ Էպշտեյնը լուսանկարվում էր նախկին մշակույթի նախարարի հետ Լուվրում, Լենգի քաղաքական կարիերան շատ հեռու էր մնացել։ Լուսանկարը, հավանաբար, արվել է թանգարանի խորհրդանշական ապակե բուրգի 30-ամյակին նվիրված արարողության շրջանակներում, որտեղ Լանգը հրավիրված կլիներ որպես մշակույթի նախարար, որը 1980-ականներին նախաձեռնել էր հուշարձանի կառուցումը։
Չափազանցումը անդադար ջանքերի ավելի լայն օրինաչափության մի մասն էր, որը աննկատելի է Էպշտեյնի նամակագրության մեջ, որի վերջին մասը հրապարակվել է անցյալ շաբաթ ԱՄՆ Կոնգրեսի հրամանով։ Տարիների ընթացքում Էպշտեյնի զրույցները պարբերաբար խառնում էին անձնական և մասնագիտական հարցեր՝ նյութական բարեհաճությունների կամ բարոյական աջակցության առաջարկներով, որոնք հեշտությամբ հոսում էին գործարար հարաբերությունների միջև, որոնք վերածվում էին բարեկամության, և հակառակը։
Անկախ նրանից, թե թեյ էր առաջարկում Փարիզում, թե Դավոսում խաչվում, թե հրավիրում էր իր անձնական Կարիբյան կղզի, որտեղ մեղադրողները պնդում էին, որ նա անչափահաս աղջիկների էր առևտուր անում և սեռական բռնության ենթարկում, Էպշտեյնը ներկայանում էր որպես ուշադիր, կարեկից ընկեր իր մեկ տոկոսանոց ընկերների համար, որոնք կիսվում էին իրենց անձնական կյանքի անձնական մանրամասներով, երբ նրանք խորհուրդ էին խնդրում նրանից գործարար կամ անձնական հարցերի վերաբերյալ։
Հաճախ աշխատելով իր վաղեմի գործընկերուհի Գիսլեն Մաքսվելի հետ, ով հետագայում դատապարտվեց Էպշտեյնի սեռական շահագործման սխեմայում իր դերի համար, ֆինանսիստը մտավ համաշխարհային հարստության և իշխանության ամենաբարձր մակարդակներ։
«Միլիարդատերերը և շատ հարուստ մարդիկ իսկապես սիրում են միասին մնալ», – ասաց Ուիլյամ Քեշը, Spear’s Magazine-ի հիմնադիրը և նախկին սեփականատերը, որը երկամսյա բրիտանական հրատարակություն է բարձր կարողություն ունեցող անձանց համար, և The Mace-ի գլխավոր խմբագիրը։ «Նրանք իրենց սեփական ակումբում են և սիրում են միմյանց սոսնձել»։
«Դուք դա տեսնում եք Դավոսում», – ավելացրեց նա։ «Նրանք առանձին սոցիալական ցեղ են։ Եվ Էպշտեյնն ու Մաքսվելը հասկացան և օգտագործեցին դա և դարձան ռինգային ղեկավարներ»։
Այս դինամիկան օգնում է բացատրել, թե ինչպես են Կոլոմի նման գործիչները՝ Էպշտեյնի կողմը գրավելու ակնհայտ պատճառ չունեցող ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետ, հայտնվել նրա ուղեծրում։
Ֆրանսիական պետական ծառայողների համար նախատեսված էլիտար դպրոցի՝ «Էկոլ Ազգային Վարչակազմի» (ENA) շրջանավարտ Կոլոմը Սարկոզիի համար համակարգել է համաշխարհային գագաթնաժողովներ, ինչպիսիք են G20-ը կամ ՄԱԿ-ի կլիմայական բանակցությունները, և տեղափոխվել է մասնավոր հատված, երբ Ֆրանսիայի նախագահը պարտվել է 2012 թվականի ընտրություններում: Այդ ժամանակ նրա հետ աշխատող երեք ֆրանսիացի պաշտոնյաներ Կոլոմին նկարագրել են որպես հմուտ դիվանագետ և վստահելի գործընկեր:
Նա Էպշտեյնի նամակագրության մեջ հայտնվում է նորվեգացի դիվանագետի էլեկտրոնային նամակում, որը 2011 թվականին առաջարկել էր ֆինանսիստին ծանոթացնել այն ժամանակվա Սարկոզիի խորհրդականի հետ:
Կապը շարունակվել է նաև այն բանից հետո, երբ Կոլոմը լքել է պետական ծառայությունը՝ աշխատելու Էդմոնդ դե Ռոտշիլդի մասնավոր բանկային խմբում: Էլեկտրոնային նամակներում նախկին դիվանագետը, կարծես, ցանկանում է հաճոյանալ Էպշտեյնին՝ առաջարկելով նրան կապ հաստատել դեսպանների, Եվրախորհրդարանի անդամի, «քաղաքականության հնդկական ծագող աստղի» և «Ռուսաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարի» հետ: Նա նաև ենթադրել է, որ կարող է ապահովել «լավ ֆրանսիացի սպասավոր»:
«Ես հետաքրքրված եմ հանդիպել բոլոր նրանց հետ, ում դուք կարծում եք, որ ես կվայելեմ», – գրել է նրան Էպշտեյնը 2013 թվականի հունիսին։
«Երբ Փարիզում եք, ինչպիսի՞ մարդկանց հետ եք ուզում հանդիպել», – հարցրել է նրան Կոլոմը մի քանի շաբաթ անց՝ սեպտեմբերին։
«Հետաքրքիր է։ Խելացի գիտություն։ Կամ շատ-շատ սիրուն 20-ականներ»։
Այդ ամիս Կոլոմը Էպշտեյնի Նյու Յորքի տուն բերեց Բրունո Լե Մերին՝ ֆրանսիացի ականավոր քաղաքական գործիչ, որը հետագայում կդառնար ֆինանսների նախարար։
Լե Մերին մոտ կանգնած անձը, որը անանուն է մնացել անկեղծորեն խոսելու համար, ասել է, որ Կոլոմը Լե Մերին հրավիրել էր հանդիպելու գործարար աշխարհի մարդկանց հետ, բայց որ նա չգիտեր, թե ում տունն է այցելում և արագ հեռացել է Էպշտեյնին տեսնելուց հետո։
Վստահ մարդ
Օգնությունը երկկողմանի էր։ 2014 թվականին Կոլոմը շնորհակալություն հայտնեց իր «մեծ ընկերոջը» ամուսնական խնդիրների ժամանակ ցուցաբերած աջակցության համար և խորհուրդ հարցրեց Էպշտեյնից իր անձնական ֆինանսների վերաբերյալ։
«Ուզում եմ շատ փող աշխատել», – գրել է նա հաջորդ տարի՝ Էպշտեյնի Փարիզ կատարած բազմաթիվ ուղևորություններից մեկից առաջ։ «Ես հիմա բավարար գումար չեմ վաստակում։ Կցանկանայի գալ և տեսնել ձեզ»։
Երկու տղամարդիկ նաև կատակում և մեկնաբանություններ էին անում կանանց մասին։
«Որտե՞ղ ես հիմա», – հարցրեց Կոլոմը Էպշտեյնին զրույցի ժամանակ, որը սկսվել էր Ռոտշիլդի համար հնարավոր բիզնես հնարավորությամբ։
«Իմ կղզում՝ Կարիբյան ծովում, աղջիկներով լի ակվարիումով», – պատասխանեց Էպշտեյնը։
«Իհարկե, ես կվայելեի տեսարանը», – գրել է Կոլոմը։
Կապվելով՝ Կոլոմը չի պատասխանել Էպշտեյնի հետ իր հարաբերությունների կամ էլեկտրոնային նամակների բովանդակության վերաբերյալ հարցերին։ Այս հոդվածի համար դիտարկված նամակագրությունները չեն վկայում Կոլոմի կողմից հանցավոր վարքագծի մասին։
Նույն ժամանակահատվածում միլիարդատերը պարբերաբար կապի մեջ էր Կոլոմի ղեկավար Արիան դե Ռոտշիլդի հետ, որին նա նմանատիպ մասնագիտական և անձնական օգնության առաջարկներ էր անում։
Ռոտշիլդին ուղղված էլեկտրոնային նամակում Էպշտեյնը անվտանգության խորհուրդներ էր տալիս Նիկարագուա կատարվող իր ծրագրած ուղևորությունից առաջ։
«Ես շփվել եմ հարուստների երեխաների հետ, որոնք բազմաթիվ պատճառներով ցանկանում են ապրել, զգալ և վայելել այն, ինչը նրանք համարում են «նորմալ» կյանք: Խնդիրն այն է, որ մենք տարբեր աշխարհ ենք՝ տարբեր հայացքներով», – գրել է նա։
Այն բանից հետո, երբ Էպշտեյնը հորդորել է նրան Նիկարագուա ինքնուրույն մեքենա չվարել, Ռոտշիլդը վստահեցրել է նրան, որ ինքը կթռչի մասնավոր ինքնաթիռով և կվարձի վարորդ։
2018 թվականի դեկտեմբերին թվագրված մեկ այլ զրույցում՝ երբ «դեղին բաճկոնավորների» պոպուլիստական ցույցերը ցնցում էին Ֆրանսիան, Ռոտշիլդը բողոքել է Բրետանում իր ընտանիքի առագաստանավը «թալանելու» փորձ կատարող ցուցարարներից, իսկ մի քանի շաբաթ անց՝ իր բանկերից մեկը։
Երբ նա անդրադարձել է հակասեմական հարձակումներին, որոնք վաղուց թիրախավորել են Ռոտշիլդների ընտանիքը, Էպշտեյնը համակրանք է հայտնել և գործնական անվտանգության խորհուրդներ է առաջարկել։
«Ես առաջարկում եմ փակել պատուհանները», – գրել է նա։ «Եվ դռներ… ավելի ագրեսիվ դառնալու համար կան միկրոալիքային վառարանի ամբոխի զսպող սարքեր կամ շատ բարձր աղմուկ առաջացնող պրոյեկտորներ»։
Ռոտշիլդի ներկայացուցիչն ասել է, որ ինքը «տեղյակ չէ պարոն Էպշտեյնի վարքագծի և անձնական վարքագծի մասին»։
«Նա խորապես ցնցված է վերջին տարիներին բացահայտված գործողություններից և ցանկանում է կրկնել, որ միանշանակ դատապարտում է այդ վարքագիծը և այն հանցագործությունները, որոնցում նա մեղավոր է», – հավելել է ներկայացուցիչը։
Աշխարհի հարուստների և կապեր ունեցողների հետ իր նամակագրության մեջ Էպշտեյնը, կարծես, հմուտ է եղել իր զրուցակիցներին առաջարկելու այն, ինչ նրանք փնտրում են, լինի դա ճանապարհորդական և գործնական խորհուրդներ, սեռական կատակ, թե զբոսանք Փարիզի փողոցներով՝ հուշարձաններով հիանալու համար։
Նախկին մշակույթի նախարար Լանգը Էպշտեյնին նկարագրել է որպես նրբագեղ «Դոկտոր Ջեքիլ և պարոն Հայդ»։
«Ես նրա հետ ծանոթացել եմ Վուդի Ալենի միջոցով», ով «ընկեր է», – ասել է Լանգը BFM TV-ին։ Նա «կանոնավորապես գալիս էր Փարիզ՝ արվեստի ցուցահանդեսների համար… Ջեֆրին, որին ես ճանաչում էի, արվեստի հանդեպ կրքոտ մարդ էր, հմայիչ»։
Լանգը ասել է, որ «ոչինչ չգիտեր Էպշտեյնի հանցագործությունների մասին»։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Էպշտեյնը 2008 թվականին մեղավոր էր ճանաչվել անչափահասին մարմնավաճառության մեջ ներգրավելու մեջ, ֆինանսիստը կարողացավ հաճոյանալ բարձրաստիճան ղեկավարների, ազդեցիկ քաղաքական գործիչների և թագավորական ընտանիքի անդամներին, որոնք նրան վստահում էին իրենց առօրյա պայքարի մանրամասները՝ միաժամանակ վայելելով նրա սիրախաղային տոնը։
«Եկեք փրկեք մեզ։ Ես մեռնում եմ ձանձրույթից», – գրել է Նորվեգիայի թագաժառանգ Մետտե-Մարիտը 2012 թվականի էլեկտրոնային նամակագրության մեջ։
«Ես կնոջս որոնման մեջ եմ։ Փարիզը հետաքրքիր է, բայց ես նախընտրում եմ սկանդինավցիներին», – մի քանի շաբաթ անց գրել է Էպշտեյնը նրան։
«Փարիզը հարմար է շնության համար», – պատասխանել է արքայադուստրը։ «Սկանդինավիան ավելի լավ տեղ է կնոջ համար։ Բայց մյուս կողմից։ Ո՞վ եմ ես, որ խոսեմ»։
Նորվեգիայի թագավորական տան կողմից մամուլին տրամադրված հայտարարության մեջ Նորվեգիայի Մետտե-Մարիտն ասել է, որ զղջում է «Էպշտեյնի հետ որևէ շփում ունենալու համար»։
«Ես պետք է պատասխանատվություն կրեմ Էպշտեյնի անցյալը ավելի մանրակրկիտ չհետաքննելու և ավելի շուտ չհասկանալու համար, թե ինչպիսի մարդ է նա»։
Դավոսի մարդը
Էպշտեյնը պարզապես չէր շրջանառվում հարուստների և հզորների շրջանում։ Նա ինտեգրվեց նրանց ընդհանուր ենթակառուցվածքներում, այդ թվում՝ Շվեյցարիայի Դավոս քաղաքում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում։
Նա մոտ էր միջոցառման ղեկավարությանը։ Էլեկտրոնային նամակներում նրան կոչ են անում գործընկերները մուտք գործել միայն հրավիրվածների համար նախատեսված հավաքույթ, կազմակերպել այնտեղ հանդիպումներ և օգնել հավակնորդներին միանալ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հետ կապված մենթորական ծրագրերին։
Երբ ԱՄՆ նախկին ֆինանսների նախարար Լարի Սամերսը 2018 թվականին Էպշտեյնին բողոքեց, որ իրեն անտեսել են, Էպշտեյնը առաջարկեց «հարցում անել» իր «լավ ընկերոջ»՝ Բյորգե Բրենդեի հետ, որը Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի նախագահն ու գործադիր տնօրենն է։
Հաջորդ ամիս Սամերսը Էպշտեյնին հարցրեց. «Եթե կարող եք, խնդրում եմ, կարող եք ինձ հրավիրել հաջորդ տարվա Դավոս»։
Նորվեգիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Բրենդեն 2018 և 2019 թվականներին Էպշտեյնի հետ ճաշել է առնվազն երեք անգամ, և նրանք փոխանակվել են հաղորդագրություններով և էլեկտրոնային նամակներով։ Հարուն Օզալպ/Anadolu via Getty Images
Սամմերսի խոսնակը չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին։
Նորվեգիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Բրենդեն 2018 և 2019 թվականներին առնվազն երեք անգամ ճաշել է Էպշտեյնի հետ, և երկուսն էլ փոխանակվել են հաղորդագրություններով և էլեկտրոնային նամակներով։
Նոյեմբեր ամսին Բրենդեն հերքել է Էպշտեյնի հետ որևէ կապ ունենալու մասին, սակայն նա փոխել է իր պատմությունը, երբ նրանց հարաբերությունները բացահայտվել են էլեկտրոնային նամակների վերջին խմբաքանակում։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը հաստատել է, որ Բրենդեն մասնակցել է «Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ երեք գործնական ընթրիքների, ինչպես նաև հետագա էլեկտրոնային և SMS հաղորդագրությունների»։ Այն սկսել է հարաբերությունների անկախ վերանայում, որը, ըստ Բրենդեի խնդրանքի, կազմակերպվել է Բրենդեի կողմից և համագործակցում է դրա հետ։
Առաջին ընթրիքը, որը տեղի է ունեցել Էպշտեյնի Նյու Յորքի առանձնատանը 2018 թվականին, տեղի է ունեցել Բրենդեի ծննդյան օրը։
«Մոմեր», – գրել է Էպշտեյնը ընթրիքից առաջ ուղարկված էլեկտրոնային նամակում։ Երկուսն էլ մտքեր են փոխանակել Դավոսի ապագայի վերաբերյալ։
«Մեզ անհրաժեշտ է նոր համաշխարհային ճարտարապետություն», – գրել է Բրենդեն։ «Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը (Դավոս) ունի եզակի դիրք՝ հանրային-մասնավոր»։
«Դավոսը իսկապես կարող է փոխարինել ՄԱԿ-ին», – պատասխանեց Էպշտեյնը։
«:-) վստահեք ինձ», – պատասխանեց Բրենդեն։
«Այո՛, 100% :)», – պատասխանեց Էպշտեյնը։
Բրենդեն ասաց, որ «լիովին տեղյակ չէր Էպշտեյնի անցյալի և հանցավոր գործունեության մասին» և կմերժեր ցանկացած հրավեր կամ հաղորդակցություն, եթե իմանար։
«Ես գիտակցում եմ, որ կարող էի ավելի մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել Էպշտեյնի պատմության վերաբերյալ, և ես ափսոսում եմ, որ դա չարեցի», – ասաց նա։
2019 թվականի հունիսին մեկ այլ ընթրիքից առաջ Բրենդեն էլեկտրոնային նամակ գրեց Էպշտեյնի օգնականին։
«Ես անհամբեր սպասում եմ. սուշին հիանալի կլիներ», – գրեց նա։
Բաց մի թողեք
