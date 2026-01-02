02/01/2026

Մենք խաղաղություն ենք կառուցում ոչ միայն Հայաստանի կառավարության, այլև ժողովրդի հետ. Հաջիև

infomitk@gmail.com 02/01/2026 1 min read

Մենք խաղաղություն ենք կառուցում ոչ միայն Հայաստանի կառավարության, այլև ժողովրդի հետ՝ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը:

Նրա խոսքով՝ Բաքուն հետևողականորեն ամրապնդում է իր տնտեսական փոխկապակցվածությունը Երևանի հետ՝ մատակարարելով նավթամթերք և նպաստելով հացահատիկի արտահանմանը հայաստանյան շուկա։

Անդրադառնալով ԱՄՆ Կոնգրեսում 907-րդ ուղղման վերացմանը՝ Հաջիևն ընդգծել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինտենսիվ աշխատում են խաղաղության ամրապնդման ուղղությամբ:

«Սակայն Կոնգրեսում ոմանք միանգամայն ավելորդ օրենսդրական ակտեր են ներկայացնում, որոնք խտրականություն են սերմանում»,- նշել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։

Նա հավելել է, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ Բաքվի փոխգործակցությունը հաջող է ընթանում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Քրեական պատմություններով հայտնի «Չաղ Ռուստամի» հայրը մաhացել է, մարմինի վրա հայտնաբերվել է կրակnցի 3 հետք

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարդենիսում աղվեսը գյուղացու բակից գողացել է բադին․ Տեսանյութ

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Լոռիում, «թnւնավորում շմnլ գազից» ախտորոշմամբ ընտանիքի 6 անդամներ տեղափոխվել են Սպիտակի հիվանդանոց

02/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վահան Թեքեյանի և Լյուսիի «լռության սիրո երգը»․ Պատմվածք

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական պատմություններով հայտնի «Չաղ Ռուստամի» հայրը մաhացել է, մարմինի վրա հայտնաբերվել է կրակnցի 3 հետք

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերձավոր Արևելքում տեղակայված ամերիկյան բազաները կդառնան օրինական թիրախներ Վաշինգտոնի միջամտության դեպքում․ հայտարարություն Իրանից

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աչքի առաջ կործանվում է հերթական կայացած կառույցը. Կրթություն, բանակ, եկեղեցի … ո՞րն է հաջորդը

02/01/2026 infomitk@gmail.com