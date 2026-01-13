13/01/2026

Մենք ուզում ենք, որ «Աստղային ճանապարհն» իրականություն դառնա․ Իլոն Մասկ

Մենք ուզում ենք, որ «Աստղային ճանապարհն» [ամերիկյան սերիալ “Star Trek”] իրականություն դառնա, հայտարարել է SpaceX ընկերության գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը։

«Մենք ուզում ենք, որ «Աստղային նավատորմի» ակադեմիան իրականություն լինի, այլ ոչ թե պարզապես գիտաֆանտաստիկա։ Մեծ տիեզերանավեր՝ մարդկանցով, որոնք թռչում են դեպի այլ մոլորակներ… և, ի վերջո, մեր սեփական արեգակնային համակարգից այն կողմ»,- նշել է Մասկը:

Իրանի ղեկավարությունն իր «վերջին օրերի և շաբաթների» մեջ է. Ֆրիդրիխ Մերց

Ժամանակն է՝ Իրանի թագաժառանգը դիմել է ԱՄՆ նախագահին

Իրանի նախագահը հանդիպել է ցուցարարների հետ, ինչ արդյունքներ կան

Աշխատանքից ազատել է ՊՆ համակարգում աշխատող բոլոր այն ծնողներին, որոնց զավակներն ունեն այլ երկրի քաղաքացիություն

Նիկոլազավր․ Շմավոն քահանան մեկ տարի առաջ թունդ ընդդիմադիր էր․ Լուսանկար

