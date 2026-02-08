«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը սոցցանցի իր էջում գրել է.
«Մենք սովոր ենք ընկալել Լուսինը պարզապես որպես գիշերային երկնքի գեղեցիկ զարդ, սակայն այս մտավոր փորձն ապացուցում է, որ մեր բնական արբանյակը Երկրի կայունության գլխավոր պահապանն է։ Պատկերացնելով աշխարհն առանց Լուսնի՝ ակնառու կերպով ցույց կտանք թե ինչպես է նրա ձգողական ուժը կառավարում կլիման և եղանակը՝ մեր մոլորակը դարձնելով բնակելի։ Դուք կիմանաք, թե ինչու այս տիեզերական «խարսխի» կորուստը կհանգեցներ մթնոլորտային ճակատագրական քաոսի և ինչպիսի կլիմայական աղետ կլիներ դա երկրների համար։
Հանկարծակի խավար և օվկիանոսների լռություն
Պատկերացրեք՝ դուք նայում եք գիշերային երկնքին, և ծանոթ արծաթափայլ սկավառակը պարզապես անհետացել է։ Սկզբում դա կարող է թվալ միայն գեղագիտական կորուստ․ գիշերները կդառնան բացարձակ մութ, և միայն աստղերը կլուսավորեն ճանապարհը։ Սակայն իրական աղետը կսկսվի ոչ թե երկնքում, այլ ջրում։ Լուսինը համաշխարհային օվկիանոսի հիմնական շարժիչն է։ Առանց նրա ձգողական ազդեցության, որը բառացիորեն ձգում է ջրի զանգվածներն իր հետևից, մենք կկորցնենք մեզ ծանոթ մակընթացություններն ու տեղատվությունները։ Իհարկե, Արեգակը կշարունակի իր ազդեցությունը, սակայն արեգակնային մակընթացությունները շուրջ երեք անգամ ավելի թույլ են, քան լուսնայինները։ Դա կհանգեցնի նրան, որ ջրի մակարդակը կդառնա վախեցնող կայուն։ Օվկիանոսային հոսանքները, որոնք գործում են որպես գլոբալ ջերմափոխադրող «կոնվեյեր»՝ տաքությունը տեղափոխելով հասարակածից դեպի բևեռներ, կսկսեն դանդաղել։ Սա կլինի առաջին հարվածը կլիմայական համակարգին․ արևադարձային գոտիներում ջուրը կսկսի գերտաքանալ, իսկ բևեռային շրջանները՝ արագ սառչել, քանի որ տաք և սառը ջրերի խառնման մեխանիզմը կխափանվի։
Տիեզերական խարսխի կորուստ
Լուսնի ամենակարևոր գործառույթը Երկրի կլիմայի համար անտեսանելի է մարդու աչքին։ Մեր արբանյակը գործում է որպես հսկայական ձգողական կայունացուցիչ՝ պահելով Երկրի պտտման առանցքը 23,5 աստիճան մշտական թեքության տակ։ Հենց այդ թեքությունն է մեզ պարգևում տարվա եղանակների հերթափոխը, որին մենք սովոր ենք։ Լուսինը, լինելով մեր մոլորակի չափերի համար անսովոր մեծ արբանյակ, իր ձգողականությամբ մարում է Երկրի տատանումները։ Եթե այդ «խարիսխն» անհետանա, Երկիրը կսկսի իրեն պահել, ինչպես դանդաղող խաղալիք հոլ։
Պտտման առանցքը կկորցնի կայունությունը և կսկսի քաոսային տատանումներ կատարել՝ 0-ից մինչև 85 աստիճան միջակայքում։ Այս գործընթացը չի լինի ակնթարթային․ այն կտևի հազարավոր կամ միլիոնավոր տարիներ, սակայն մեր մտավոր փորձի շրջանակում կարող ենք անմիջապես տեսնել դրա հետևանքները։ Երկիրը կդառնա ծայրահեղ կլիմայական հակադրությունների մոլորակ, որտեղ «նորմալ եղանակ» հասկացությունը կվերանա ընդմիշտ։
Հավերժ ձմռան կամ հավերժ ամռան սցենար
Եթե Երկրի առանցքն ուղղվի և թեքությունը մոտենա զրոյի, տարվա եղանակները պարզապես կվերանան։ Արեգակը մշտապես կգտնվի հասարակածի վրա՝ զենիթում։ Հասարակածային շրջանների համար դա կնշանակի անտանելի մշտական շոգ և երաշտ, որը ջունգլիները կվերածի այրվող անապատների։
Միևնույն ժամանակ՝ միջին և բարձր լայնությունները կխրվեն հավերժական մթնշաղի ու սառնամանիքի մեջ։ Բևեռները մշտապես ծածկված կլինեն սառցային գլխարկներով, որոնք կսկսեն տարածվել դեպի բարեխառն լայնություններ։ Այսպիսի աշխարհում չի լինի սեզոնայնությունից կախված բերք, իսկ հասարակածի և բևեռների միջև ջերմաստիճանային ահռելի տարբերությունը կստեղծի «հրեշավոր» քամիներ, որոնք անդադար կխոշտանգեն մոլորակի մակերեսը։
«Երկիրը կողքի վրա» սցենար
Ավելի սարսափելի է այն տարբերակը, երբ Երկրի առանցքը մեծապես թեքվի՝ օրինակ 60 կամ 80 աստիճանով, ինչպես Ուրանի դեպքում։ Այդ դեպքում բևեռները հերթափոխով ուղղված կլինեն ուղիղ դեպի Արեգակը։ Պատկերացրեք՝ ամառ, երբ Արեգակն ամիսներով մայր չի մտնում՝ տաքացնելով մակերեսը մինչև եռման ջերմաստիճան, հալեցնելով բոլոր սառույցները և գոլորշիացնելով լճերը։ Այնուհետև կգա ձմեռ՝ ամիսներ շարունակվող բացարձակ խավարով և տիեզերական ցրտով, երբ մթնոլորտը կարող է նույնիսկ սառչել և թափվել ձյան տեսքով՝ ածխաթթու գազից։
Այս սցենարում կյանքը հնարավոր կլինի միայն հասարակածի նեղ գոտում, որը տարօրինակ կերպով կդառնա հարաբերականորեն միակ բարեխառն տարածքը, թեև նույնիսկ այնտեղ կլինեն աննախադեպ ուժգնության փոթորիկներ՝ պայմանավորված կիսագնդերի միջև ջերմաստիճանային տարբերությամբ։
Փոթորկային քամիներ և օրվա տևողության փոփոխություն
Լուսինը ոչ միայն կայունացնում է առանցքը, այլև դանդաղեցնում է Երկրի պտույտը։ Նրա շնորհիվ մեր օրը տևում է 24 ժամ։ Առանց Լուսնի (եթե այն սկզբնապես չլիներ կամ նրա ազդեցությունը վերանար միլիարդավոր տարիներ առաջ) Երկիրը կպտտվեր շատ ավելի արագ, և օրը կարող էր տևել ընդամենը 6-8 ժամ։ Սակայն նույնիսկ մեր «հանկարծակի անհետացման» սցենարում լուսնային արգելակման բացակայությունը երկարաժամկետ հեռանկարում կփոխի մթնոլորտային դինամիկան։
Արագ պտտումը՝ համակցված ծայրահեղ ջերմաստիճանային հակադրությունների հետ, կծնի սուպերփոթորիկներ։ Քամու 300-400 կմ/ժ արագությունը կդառնա սովորական երևույթ։ Մթնոլորտը կվերածվի մոլեգնող կաթսայի, որտեղ հանդարտ եղանակը կհամարվի անոմալիա։ Թռչունները, միջատները և բույսերը, որոնք հարմարված են որոշակի ցիկլերի և քամու բեռնվածքին, պարզապես չեն կարող գոյատևել այդ աերոդինամիկական խողովակում։
Աղետ էկոհամակարգերի և գյուղատնտեսության համար
Լուսնի անհետացումը կհարվածի կենսաբանական ամբողջ շղթային։ Շատ ծովային օրգանիզմներ՝ մարջաններից մինչև խեցգետիններ, բազմանում են լուսնային փուլերին համընթաց։ Առանց մակընթացությունների՝ առափնյա էկոհամակարգերը կսկսեն քայքայվել․ գետաբերաններում և մանգրային անտառներում ջուրը կթթվի՝ առանց կանոնավոր թարմացման։
Ցամաքում գիշերային գիշատիչները կկորցնեն իրենց առավելությունը, իսկ կենդանիները, որոնք կողմնորոշվում են լուսնի լույսով, կկորցնեն ուղղությունը։ Մարդկության համար սա կնշանակի գյուղատնտեսության կոլապս։ Անհնար կլինի աճեցնել ցորեն կամ բրինձ այն պայմաններում, երբ կլիման լիովին անկանխատեսելի է․ մեկ տարի կարող է հիշեցնել միջուկային ձմեռ, իսկ հաջորդը՝ Սահարայի երաշտ։ Գլոբալ սովը կդառնա անխուսափելի ուղեկիցն առանց լուսնի աշխարհի։
Երկրներն առանց Լուսնի․ սառցադաշտեր և արևադարձային Սիբիր
Լուսնի անհետացման հետևանքները կլինեին հատկապես դրամատիկ Ռուսաստանի համար աշխարհագրական դիրքի պատճառով։ Լինելով բարձր լայնություններում գտնվող երկիր՝ Ռուսաստանն առավել կախված է առանցքի կայուն թեքությունից։ Առանցքի ուղղման դեպքում (0 աստիճան) երկրի տարածքի մեծ մասը կվերածվեր անմարդաբնակ տունդրայի և սառցե անապատի՝ ոչ պիտանի կյանքի համար, քանի որ Արեգակը նույնիսկ հարավում հազիվ կհայտնվեր հորիզոնից վեր։ Սանկտ Պետերբուրգը և Մոսկվան կհայտնվեին հավերժական ձյան տակ։
Ուժեղ թեքման դեպքում («Երկիրը կողքի վրա» սցենար) Սիբիրը և Հեռավոր Արևելքն ամռանը կվերածվեին շիկացած մերձարևադարձային գոտիների՝ +50°C-ից բարձր ջերմաստիճաններով, իսկ ձմռանը կսառչեին մինչև մարսյան ցրտերին համարժեք մակարդակներ։ Բազմամյա սառցույթը կհալչեր ակնթարթորեն՝ երկրի երկու երրորդը վերածելով անանցանելի ճահճի, որը կարտանետեր հսկայական քանակությամբ մեթան՝ է՛լ ավելի ուժեղացնելով ջերմոցային էֆեկտը և կլիմայական քաոսը։ Ենթակառուցվածքները, քաղաքները, խողովակաշարերը՝ ամեն ինչ կքանդվեր կա՛մ գրունտի շարժումներից, կա՛մ ծայրահեղ եղանակային պայմաններից։ Փաստացի, Ռուսաստանի տարածքը կդառնար ոչ պիտանի ժամանակակից քաղաքակրթության համար։
