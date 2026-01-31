31/01/2026

Մեր պասիվությունը մեզ կործանման կտանի. Արշակ Սադոյան

infomitk@gmail.com 31/01/2026 1 min read

«Ազգային ժողովրդավարների դաշինք» կուսակցության նախագահ Արշակ Սադոյանի գրառումը․

«Հայրենակիցնե՛ր, երբ առաջիկա ընտրությունների արդյուքից է կախված ոչ միայն մեր երկրի ինքնիշխանությանը, այլ ողջ Հայ ժողովրդի գոյատևման հնարավորությունը, հերիք է մեզ խաբենք՝ լավ ինչ է եղել որ, կապրենք կտեսնենք:

Մեր պասիվությունը մեզ կործանման կտանի: Եւ այժմ ուղակի պարտավոր ենք պահանջել, պարտադրել մեր ապագայով իրոք մտահոգ քաղաքական ուժերին, որ մի կողմ դնելով փոխադարձ, հաճախ էլ անհիմն մեղադրանքերը, միջանձնային իրենց հարաբերություններում առկա լարվածությունը, տարաձայնությունները, միավորեն իրենց ջանքերը, պայմաններ ստեղծեն, որ ձևավորվի համազգային շահերով, ժողովրդավարական արժեքներով իրոք ղեկավարվող, դեպի քաղաքակիրթ աշխարհը կողմնորոշված ուժերից կազմված նախընտրական հզոր, հաղթող դաշինք:

Դաշինք, որը առաջիկա տարիների համար, կկարողանա հանրությանը ներկայացնել իրավիճակի շտկմանը, մեր անվտանգության, առաջընթացի ապահովմանը միտված նախընտրական իրագործելի, արդյունավետ ծրագիր: Ինչպես նաև վարչապետի, պատգամավորության թեկնածուների այնպիսի կազմ, որը ի վիճակի կլինի այն կյանքի կոչել:

Խնդիր դնելով՝ հնարավոր բոլոր միջոցներով նպաստել, որ այդ դաշինքը կազմավորվի, կարողանա հստակ ժամանակացույցով, ըստ գործունեության բոլոր հիմնական ոլորտների նախընտրական իրագործելի, արդյունավետ ծրագիր մշակել և հանրության համար ընդունելի կազմով վարչապետի, պատգամավորության թեկնածուների ցուցակ ներկայացնել.

Հաշտեցման Նախաձեռնող մեր խմբը կողմից՝ բաց դռների սկզբունքով շարունակաբար ընդլայնվող կազմով ձևավորվում է Աջակիցների հարթակ կազմավորումը:

Որը իր վրա պարտավորություն նաև կվերցնի՝ այժմյանից արդեն, քայլ առ քայլ լուսաբանել դաշինքի կազմավորման գործընթացը: Պայմաններ կստեղծի, որ Դաշինքում ընգրկվող ուժերը կարողանան հանգամանորեն ներկայացնել իրենց խնդիրները, մշակումները, մոտեցումները: Ինչպես նաև, կօգնի, կաջակցի, որ պահանջվող միջոցները ձեռք բերվեն, գործունակ շտաբներ կազմավորվեն, քարոզարշավի, զանգվածային միջոցառումների, գովազդման կազմակերպման խնդիրները հաջողությամբ լուծվեն»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լավրովը առաջարկում է վերադառնալ ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների «բարի ավանդույթներին»

31/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոբերտ Քոչարյանը, Հեյդար Ալիևն ու ՀԱՊԿ-ը՝ որոշակի հիասթափություն կա

29/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական բանակի օրը պարզապես տոն չէ․ այն հիշողություն է, երդում է, շարունակվող պայքար․ Սիմոն Սարգսյան

28/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ պետք է անի Եվրոպան՝ հաղթահարելու Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունների արագ վատթարացումը

31/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համաշխարհային իրարանցումը Շվեդիային ստիպել է սիրախաղ անել եվրոյի հետ

31/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սթարմերը խոստանում է Մեծ Բրիտանիան Brexit-ից հետո ավելի խորացնել դեպի ԵՄ միասնական շուկա

31/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան կարող է «քվանտային ցատկ» կատարել տիեզերքում, բայց պետք է հրաժարվի «մեծ ծրագրերից»

31/01/2026 infomitk@gmail.com