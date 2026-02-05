Մանդելսոնը պետք է զրկվի կենսաթոշակից, եթե խախտել է ԵՄ կանոնները Էպշտեյնի սկանդալի ժամանակ, ասում են ակտիվիստները։
Եվրոպացի պաշտոնյաները «գնահատում» են, թե արդյոք նախկին հանձնակատարը խախտել է էթիկայի կանոնագիրը։
Վերջերս հրապարակված ֆայլերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է Պիտեր Մանդելսոնը օգնել ֆինանսիստ Էպշտեյնին 2010 թվականին եվրոն փրկելու համար նախատեսված 500 միլիարդ եվրոյի փրկարարական ծրագրի մասին տեղեկատվություն տրամադրել։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Անպատիվ բրիտանացի քաղաքական գործիչ Պիտեր Մանդելսոնը բախվում է նախկին եվրահանձնակատարի կենսաթոշակից զրկվելու պահանջի, եթե հետաքննողները պարզեն, որ նա խախտել է ԵՄ կանոնները՝ դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ իր շփման պատճառով։
Մանդելսոնը 2004-2008 թվականներին աշխատել է որպես եվրահանձնակատար և այժմ գտնվում է Մեծ Բրիտանիայում սկանդալի կենտրոնում։ Վերջերս հրապարակված ֆայլերը ցույց են տվել, թե ինչպես է Մանդելսոնը, որն այդ ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի ավագ նախարար էր, օգնել Էպշտեյնին, որն այն ժամանակ ֆինանսիստ էր, տեղեկատվություն տրամադրել 2010 թվականին եվրոն փրկելու համար նախատեսված 500 միլիարդ եվրոյի փրկարարական ծրագրի մասին։
Եվրոպական հանձնաժողովը հետաքննում է, թե արդյոք Մանդելսոնը խախտել է իր կանոնները, որոնք կիրառվում են նույնիսկ հանձնակատարների պաշտոնաթողությունից հետո, չնայած էթիկայի պաշտպանները կոչ են արել անկախ քննիչների կողմից խարդախության վերաբերյալ լիարժեք հետաքննություն անցկացնել։ Ակտիվիստները նշել են, որ Մանդելսոնը պետք է զրկվի հանձնակատարի կենսաթոշակից, որին նա իրավունք ունի, եթե պարզվի, որ նա խախտել է կանոնները։
«Հաշվի առնելով Պիտեր Մանդելսոնի և Ջեֆրի Էպշտեյնի միջև եղած անբարենպաստ հարաբերությունների վերաբերյալ մեղադրանքների լրջությունը, Եվրոպական հանձնաժողովը և Եվրոպական խարդախության դեմ պայքարի գրասենյակը պետք է անհապաղ հետաքննություն սկսեն՝ պարզելու համար ցանկացած հնարավոր չարաշահում՝ ինչպես նրա՝ որպես եվրահանձնակատարի պաշտոնավարման ընթացքում, այնպես էլ դրանից հետո», – POLITICO-ին ասել է «Transparency International»-ի՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջատար խմբի տնօրեն Նիկ Այոսսան։ «Եթե դա տեղի ունենա, Մանդելսոնը պետք է զրկվի հանձնակատարի կենսաթոշակից»։
Գերմանիայից «կանաչ» կուսակցության պատգամավոր Դանիել Ֆրոյնդը դատապարտել է «երկրագնդի ամենահզոր մարդկանց» դեմ գործողությունների և հետաքննությունների բացակայությունը՝ կապված անպատվված ֆինանսիստի հետ նրանց կապերի հետ։ «Այն, որ ԵՄ հանձնակատարները ինչ-որ կերպ կապված են եղել այս տիեզերքի հետ, պարզապես անընդունելի է», – ասել է նա։ «Կենսաթոշակից զրկելը արդարացված կլիներ, եթե նա խախտեր ԵՄ որևէ կանոն»։
72-ամյա Մանդելսոնը իրավունք ուներ գնաճի հետ կապված կենսաթոշակի, որը, ըստ որոշ տեղեկությունների, տարեկան կազմում էր 31,000 ֆունտ ստեռլինգ, երբ լրացրել էր իր 65 տարին՝ որպես եվրահանձնակատար իր չորս տարիների ընթացքում։ Սա լրացուցիչ է Մեծ Բրիտանիայում ընտրված քաղաքական գործչի և այլ պաշտոններում նրա ստացած այլ կենսաթոշակներին։
Մանդելսոնը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։ Նա նախկինում ասել էր, որ սխալ է եղել՝ շարունակելով իր կապը Էպշտեյնի հետ և «միանշանակ» ներողություն է խնդրել Էպշտեյնի զոհերից։
ԵՄ խարդախության դեմ պայքարի գրասենյակը, որը հայտնի է որպես OLAF, հայտարարության մեջ ասել է. «Մենք չենք կարող մանրամասներ տրամադրել այն գործերի վերաբերյալ, որոնք OLAF-ը կարող է քննել կամ չքննարկել։ Սա արվում է հնարավոր հետաքննությունների և հնարավոր դատական վարույթների գաղտնիությունը պաշտպանելու, ինչպես նաև անձնական տվյալների և դատավարական իրավունքների նկատմամբ հարգանքն ապահովելու համար»։
Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը հայտարարել է, որ Մանդելսոնը պետք է զրկվի այն արձակման նպաստից, որը նա իրավունք ուներ ստանալ, երբ Էպշտեյնի սկանդալի պատճառով ավարտվեց նրա կարիերան որպես Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Times Radio-ի հետ զրույցում Սթրիթինգը նաև ենթադրել է, որ Մանդելսոնը կարող է զրկվել համապատասխան կենսաթոշակային իրավունքներից։
Ընդդիմադիր «Reform UK» կուսակցությունը հայտարարել է, որ Մանդելսոնը պետք է զրկվի այն կենսաթոշակից, որը նա իրավունք ուներ ստանալ որպես նախկին կառավարության նախարար։
