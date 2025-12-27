Մթնոլորտային ցուրտ ճակատն ուշ երեկոյան կներխուժի Հայաստան

Հանրապետության գլխավոր հիդրոօդերևութաբան Գագիկ Սուրենյանը հայտնում է, որ այսօր շքեղ երեկո ենք ունենալու․
«Մթնոլորտային ցուրտ ճակատն արդեն մեր Հանրապետության սահմանների մոտ է և ուշ երեկոյան կներխուժի Հայաստանի տարածք։ Այնպես որ, ՀՀ ողջ տարածքում սպասվում է ձյուն, լեռնային առանձին գոտիներում՝ բուք, ցածր տեսանելիություն»։
