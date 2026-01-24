Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել

Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ կապված նոր պատժամիջոցներ է սահմանել, որոնք թիրախավորում են այսպես կոչված «ստվերային նավատորմը», որը, ըստ ԱՄՆ-ի, Թեհրանն օգտագործում է իր նավթի արտահանումը ապահովելու համար։
Ուրբաթ օրվա հայտարարություններում ԱՄՆ պաշտոնյաները 9 նավերի և դրանց համապատասխան սեփականատերերի կամ կառավարման ընկերությունների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները ուղղակիորեն կապել են կառավարության կողմից «ցուցարարների նկատմամբ մահացու ճնշման հետ»։
Նավատորմը «համատեղ տեղափոխել է հարյուր միլիոնավոր դոլարների արժողությամբ իրանական նավթ և նավթամթերք արտասահմանյան շուկաներ»։ Ըստ Վաշինգտոնի՝ այդ արտադրանքից ստացված եկամուտը ուղղվում է «տարածաշրջանային ահաբեկչական միջնորդներին, զենքի ծրագրերին և անվտանգության ծառայություններին»։
Հայտարարության մեջ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը նշել է, որ գործողությունները «ուղղված են այն կարևոր բաղադրիչին, թե ինչպես է Իրանը ստեղծում իր սեփական ժողովրդին ճնշելու համար օգտագործվող միջոցները»։
«Ֆինանսների նախարարությունը կշարունակի հետևել տասնյակ միլիոնավոր դոլարներին, որոնք ռեժիմը գողացվել է և հուսահատորեն փորձում է փոխանցել Իրանից դուրս բանկերին», – հավելել է նա։
***
Իրանը ցանկացած հարձակում կդիտարկի որպես «մեր դեմ համընդհանուր պատերազմ», ուրբաթ օրը հայտարարել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ ԱՄՆ ռազմական ավիակիր հարվածային խմբի և այլ միջոցների Մերձավոր Արևելք ժամանելուց առաջ։
«Այս ռազմական կուտակումը, մենք հուսով ենք, որ այն նախատեսված չէ իրական բախման համար, բայց մեր զինված ուժերը պատրաստ են ամենավատ սցենարին։ Ահա թե ինչու Իրանում ամեն ինչ բարձր պատրաստվածության մեջ է», – ասել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ խոսելով անանունության պայմանով։
«Այս անգամ մենք ցանկացած հարձակում՝ սահմանափակ, անսահմանափակ, վիրաբուժական, կինետիկ, ինչպես էլ որ այն անվանեն, կդիտարկենք որպես մեր դեմ համընդհանուր պատերազմ, և մենք կպատասխանենք ամենածանր ձևով՝ դա լուծելու համար», – ասել է պաշտոնյան։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հինգշաբթի օրը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգներն ունի «նավատորմ», որը շարժվում է դեպի Իրան, բայց հույս էր հայտնել, որ ինքը ստիպված չի լինի օգտագործել այն։ Նա կրկին զգուշացրել էր Թեհրանին՝ «ցուցարարներին սպանելու կամ միջուկային ծրագիրը վերսկսելու դեմ»։
«Եթե ամերիկացիները խախտեն Իրանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, մենք կպատասխանենք», – ասել է իրանցի պաշտոնյան։
