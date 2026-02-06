06/02/2026

Միացյալ Նահանգները կրկին կոչ է արել իր քաղաքացիներին անհապաղ լքել Իրանը

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խորհուրդ է տվել իր քաղաքացիներին անհապաղ լքել Իրանը Հայաստանի կամ Թուրքիայի միջոցով։ Հայտարարության մեջ նշվել է, որ բողոքի ցույցերը կարող են բռնի բնույթ կրել ու հանգեցնել ձերբակալությունների և վիրավորների։

Ըստ դեսպանության՝ երկրում ուժեղացվում են անվտանգության միջոցառումները, փակվում են ճանապարհները, խափանվում են տրանսպորտային և ինտերնետային ծառայությունները։ Հնարավոր են նաև չվերթների չեղարկումներ և ուշացումներ առանց նախնական ծանուցման։

«ԱՄՆ քաղաքացիները պետք է ակնկալեն ինտերնետի հետագա խափանումներ, պատրաստ լինեն օգտագործել այլընտրանքային հաղորդակցության միջոցներ և դիտարկեն Իրանից Հայաստանի կամ Թուրքիայի միջոցով լքելու հնարավորությունը, եթե դա անվտանգ է», – ասվում է հայտարարության մեջ։

