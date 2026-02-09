Միլանի ցուցարարները բողոքի ցույց են անցկացնում շրջակա միջավայրի և տնտեսապես «անկայուն» ձմեռային օլիմպիական խաղերի դեմ

2026 թվականի Միլան-Կորտինա ձմեռային օլիմպիական խաղերի առաջին օրը Միլանում տեղի ունեցավ ցույց, որի ժամանակ ցուցարարները բողոքում էին Խաղերի շրջակա միջավայրի և տնտեսական ազդեցության համար տարածաշրջանի վրա։
Ուրբաթ երեկոյան 2026 թվականի Միլան-Կորտինա ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը ցուցադրեց իտալական մշակույթը և մեծ շեշտադրում կատարեց ներդաշնակության թեմայի վրա։
Այնուամենայնիվ, քննադատությունների պակաս չկար, սուլոցներ հնչեցին Իսրայելի օլիմպիական թիմի, ինչպես նաև ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հասցեին, երբ նա հայտնվեց Սան Սիրո մարզադաշտի մեծ էկրանին։
Մրցադաշտի դիմաց Միլան քաղաքը կենտրոնական տեղ գրավեց Խաղերի նախօրեին՝ ոչ միայն բարձր մակարդակի քաղաքական հանդիպումների, այլև լայնածավալ բողոքի ցույցերի համար. ուրբաթ օրը ակտիվիստների և ուսանողների ցույց տեղի ունեցավ ICE-ի ներկայության դեմ։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցավ միության կողմից կազմակերպված բողոքի ցույց՝ ընդդեմ Ձմեռային օլիմպիական խաղերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության։
Ցուցարարները երթով անցան քաղաքով՝ անցնելով նորաբաց օլիմպիական գյուղի կողքով։ Ցուցադրված պաստառների մեջ որոշների վրա գրված էր՝ «ICE դուրս», իսկ մյուսները քննադատում էին Ջորջիա Մելոնիի կառավարությանը, ինչպես նաև Միլանի քաղաքապետ Բեպպե Սալային։
Չնայած երթը հիմնականում խաղաղ էր, իտալական ոստիկանության հետ կարճատև բախումը նշանավորեց ցույցի ավարտը։
Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ է կիրառել տասնյակ ցուցարարների դեմ, որոնք շաբաթ օրը հրավառություններ էին նետել և փորձել էին մուտք գործել Ձմեռային օլիմպիական խաղերի անցկացման վայրի մոտ գտնվող մայրուղի։
Ցուցարարները, կարծես, փորձում էին հասնել Սանտաջուլիայի օլիմպիական հոկեյի սահադաշտ բախումից հետո։ Այդ ժամանակ ավելի մեծ խաղաղ բողոքի ակցիայի մասնակիցները, որոնց թվում էին ընտանիքներ՝ փոքր երեխաներով և ուսանողներով, ցրվել էին։
Ավելի վաղ դիմակավորված ցուցարարների մի խումբ ծխի ռումբեր և հրավառություններ էր նետել կամրջի վրա, որը նայում էր շինհրապարակին, որը գտնվում էր Օլիմպիական գյուղից մոտ 800 մետր հեռավորության վրա, որտեղ բնակվում է մոտ 1500 մարզիկ։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներ. Խաղերը շրջակա միջավայրի և տնտեսապես անկայուն են
«Դա հանրային գումար է, որը ծախսվել է ցուցափեղկի վրա: Կարող է հետաքրքիր լինել այս ցուցադրական միջոցառումները անցկացնելը, բայց այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ բաների համար բավարար գումար չկա, իմաստ չունի այն այսպես ծախսել», – Euronews-ին ասել է բողոքի ակցիայի մասնակից առողջապահության ոլորտի աշխատողը։
Մեկ այլ բողոքի ակցիայի մասնակից քննադատել է ազգային կառավարությանը և Միլանի քաղաքապետին՝ Խաղերի համար կատարված աշխատանքները որակելով շրջակա միջավայրի համար անկայուն։
Երրորդ բողոքի ակցիայի մասնակիցը քննադատել է Օլիմպիական խաղերը, քանի որ «դրանք որևէ հարստություն չեն բերել Միլան և Լոմբարդիա քաղաք»: Նրա խոսքով՝ «նրանք գումար են խլել սոցիալական ապահովությունից, պետական դպրոցներից և առողջապահությունից: Այս գումարը բառացիորեն այրվել է, և ոչ մի լիրա չի գնա Իտալիայի քաղաքացիներին, մասնավորապես Լոմբարդիայում գտնվողներին, ուստի սրանք կեղծ Օլիմպիական խաղեր են»:
