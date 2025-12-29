29/12/2025

Մինչեւ Ջեյ Դի Վենսի այցը ազատ կարձակվեն գրեթե բոլոր քաղբանտարկյալները

infomitk@gmail.com 29/12/2025

Հայտնի է, որ 2026-ի փետրվարին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը կայցելի Հայաստան, այցի նպատակը վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների, TRIPP-ի ենթակառուցվածքների գործարկումն է։

ԱՄՆ փոխնախագահի այցին ընդառաջ իշխանությունները իրար են խառնվել, մեզ ասացին, որ փորձելու են ամեն ինչ անել, որ ԱՄՆ պաշտոնյայի այցի գլխավոր արդյունքը լինի ոչ միայն ծրագրերի մեկնարկը, այլեւ այն, որ պաշտոնյան արձանագրի եւ բարձրաձայնի ՀՀ-ում ժողովրդավարության բարձր մակարդակը, իսկ դրան հասնելու համար պետք է կանխել քաղբանտարկյալների համար բողոքի հնարավոր ակցիաները։

Մեզ ասացին, որ մինչեւ Ջեյ Դի Վենսի այցը ազատ կարձակվեն գրեթե բոլոր քաղբանտարկյալները, բացառությամբ՝ բարերար Սամվել Կարապետյանի։

